fbpx
Föstudagur 17.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Pentagon hjólar í nýja þætti á Netflix – „Woke-rusl“

Ritstjórn DV
Föstudaginn 17. október 2025 14:16

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Bandaríska varnarmálaráðuneytið, Pentagon, hefur harðlega gagnrýnt nýja Netflix-þáttaröð sem ber heitið Boots og lýst henni sem „woke rusli“ og hugmyndafræðilegum áróðri.

Þáttaröðin var frumsýnd 9. október síðastliðinn og segir frá ungum samkynhneigðum manni frá Louisiana sem gengur til liðs við bandaríska herinn á tíunda áratug síðustu aldar — þegar opinberlega samkynhneigðir hermenn voru ekki leyfðir í hernum.

Aðalhlutverk leika Miles Heizer og Vera Farmiga, og hefur serían verið meðal tíu vinsælustu titla Netflix frá frumsýningu. Hún hefur einnig fengið almennt mjög jákvæðar viðtökur gagnrýnenda.

Í svari við fyrirspurn Entertainment Weekly sendi Kingsley Wilson, upplýsingafulltrúi Pentagon, yfirlýsingu þar sem „pólitísk“ viðhorf sem sögð eru einkenna efni á Netflix voru gagnrýnd.

Í lauslegri þýðingu sagði Wilson meðal annars:

„Undir stjórn Trump forseta og varnarmálaráðherrans Pete Hegseth hefur bandaríski herinn snúið aftur til grunngilda stríðsmannshugsjónarinnar (e. warrior ethos). Við höfum há, samræmd og kynhlutlaus viðmið, því þyngd bakpokans eða mannslíkamans spyr ekki að því hvort þú sért karl, kona, samkynhneigður eða gagnkynhneigður.“

Wilson bætti við að bandaríski herinn muni ekki „fórna stöðlum sínum til að þóknast hugmyndafræðilegum þrýstingi,“ ólíkt Netflix sem hún sagði framleiða og fæða áhorfendur sína og börn þeirra á „woke-rusli“.

Í frétt New York Post kemur fram að þáttaröðin hafi verið frumsýnd skömmu eftir að Pete Hegseth, núverandi varnarmálaráðherra í stjórn Trumps, tilkynnti að strangari kröfur yrðu gerðar til hermanna. „Karlar í kjólum“ væru til að mynda ekki velkomnir, en allir hermenn þyrftu að standast „kröfur karla“ í líkamlegum prófum til að geta tekist á við aðstæður sem geta verið upp á líf og dauða.

Sami miðill greinir frá því að yfirlýsingar Hegseth og Wilson hafi vakið harða gagnrýni hjá sumum, sem telja þær merki um afturhvarf til úreltra viðhorfa um kyn og kynhneigð innan hersins.

Stuðningsmenn Hegseth hafa hins vegar fagnað yfirlýsingunum og bent á að markmiðið sé að endurreisa nauðsynlegan aga innan hersins eftir langan tíma sem þeir segja hafa verið gegnsýrðan af pólitískri rétthugsun.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Pentagon hjólar í nýja þætti á Netflix – „Woke-rusl“
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Rándýrt listaverk eftir Picasso hvarf á Spáni
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Vilja stöðva niðurrif Sæmundarhlíðar – Rísa eigi 11 hæða blokk sem varpi skugga á nágranna
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Segja gæludýrafrumvarp Ingu ekki duga til – Eigendur brjóti ítrekað reglur, harðar deilur komi oft upp og heimildir til aðgerða skorti
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Sýn boðar til starfsmannafundar eftir afkomuviðvörun og gengi í frjálsu falli
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Sindri dæmdur fyrir tilraun til manndráps fyrir hnífstunguárás – Sagðist hafa beitt neyðarvörn eftir kynferðisárás
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Bubbi harðorður í garð ráðamanna: „Kannski er ég dramatískur en guð minn góður, þetta er satt“
Fréttir
Fyrir 16 klukkutímum
Rússar ljóstruðu óvart upp hernaðarleyndarmáli

Mest lesið

Rússar ljóstruðu óvart upp hernaðarleyndarmáli
Ár liðið frá hryllingsárásinni á Hafdísi – „Þá mun ég alltaf sigra“ – Myndir
Hélt hún myndi deyja – „Ég hélt að þetta gæti ekki gerst fyrir einhvern eins og mig“
Tveggja barna faðir fann jónu í vinnunni – Tveimur tímum síðar var hann látinn
Aukist að fólk geri upp glænýjar íbúðir – Nýjum innréttingum og gólfefnum fargað

Nýlegt

Berglindi ofbauð framkoma karlmanns í Nettó – „Nei það var ekki verið að taka upp Fóstbræður“
„Til hamingju, þú eignaðist stóran og fallegan dreng en við vitum ekki hvort konan þín lifir af“
Myndband: Fyrrum stjarna Manchester United missir vitið yfir viðtali á Íslandi – „Það er ógeðfellt“
Myndband: Hryllileg árás í Mjódd fyrir dóm – Líkur á að brotaþoli verði ákærður líka
Flosi afar svartsýnn eftir komu á Landspítalann – „Þá tók ég stjórnina“
Sýn boðar til starfsmannafundar eftir afkomuviðvörun og gengi í frjálsu falli
Nýr þáttur af Íþróttavikunni: Adda Baldurs gestur og ítarlegt viðtal við Frey Alexandersson
Var fyrst grunaður um barnagirnd fyrir átta árum – Lögreglan taldi þá ekki tilefni til aðgerða
Sindri dæmdur fyrir tilraun til manndráps fyrir hnífstunguárás – Sagðist hafa beitt neyðarvörn eftir kynferðisárás
Gríðarlegt áfall fyrir Chelsea
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum
Þjóðkirkjan segir svartnætti framundan – Uppsagnir og aukin hætta á að kirkjur grotni niður
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum

Jóhann Páll um endurskoðun RÚV á fjölmiðlamarkaði – „Það þurfti að losna við Sjálfstæðisflokkinn úr ríkisstjórn til að koma þeirri vinnu af stað“

Jóhann Páll um endurskoðun RÚV á fjölmiðlamarkaði – „Það þurfti að losna við Sjálfstæðisflokkinn úr ríkisstjórn til að koma þeirri vinnu af stað“
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
Mikil drykkja og ólæti á fótboltaleik MR og Verzló – „Við viljum ekki að þetta endurtaki sig“
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Samkeppniseftirlitið bregst við hótunum banka um vaxtahækkanir – „Brot á samkeppnislögum geta varðað ströngum viðurlögum“
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum

Aukist að fólk geri upp glænýjar íbúðir – Nýjum innréttingum og gólfefnum fargað

Aukist að fólk geri upp glænýjar íbúðir – Nýjum innréttingum og gólfefnum fargað
Fréttir
Í gær

Kappakstursmaður grunaður um að nauðga hjúkrunarkonu Michael Schumacher á heimili heimsmeistarans lamaða

Kappakstursmaður grunaður um að nauðga hjúkrunarkonu Michael Schumacher á heimili heimsmeistarans lamaða
Fréttir
Í gær
Barnsmóðir Quang Le úrskurðuð í farbann fram á næsta ár – Segja líkur á að hún reyni að komast úr landi eða leynast
Fréttir
Í gær

Grunaður um kynferðisbrot gegn barni í Hafnarfirði

Grunaður um kynferðisbrot gegn barni í Hafnarfirði
Fréttir
Í gær
Sakfelldur fyrir brot gegn stjúpdóttur – Meint gægjugat á vegg í þvottahúsi var skilnaðarorsök
Fréttir
Í gær
Berglindi ofbauð framkoma karlmanns í Nettó – „Nei það var ekki verið að taka upp Fóstbræður“
Fréttir
Í gær

Skagfirðingar uggandi og segja heilbrigðiseftirlitin missa 70 prósent verkefna sinna – Hafi verið lofað að fækka ekki störfum á landsbyggðinni

Skagfirðingar uggandi og segja heilbrigðiseftirlitin missa 70 prósent verkefna sinna – Hafi verið lofað að fækka ekki störfum á landsbyggðinni
Fréttir
Í gær

Enn þúsundir bíla með hættulega loftpúða á íslenskum götum

Enn þúsundir bíla með hættulega loftpúða á íslenskum götum
Fréttir
Í gær
Yfirmaður um ástandið á bráðamóttökunni – „Við getum auðvitað ekki sagt þeim að bíða úti á plani“
Fréttir
Í gær
Þorvaldur Davíð kallar eftir að virðing sé borin fyrir börnunum okkar
Fréttir
Í gær

Stofnuðu Viðreisn á Vestfjörðum – Hugur í fundarfólki á Dokkunni í gær

Stofnuðu Viðreisn á Vestfjörðum – Hugur í fundarfólki á Dokkunni í gær
Fréttir
Í gær
Verðlaunagræja frumsýnd á Íslandi
Fréttir
Í gær
Dóttir Katrínar Tönju og Brooks fædd
Fréttir
Í gær
Sverrir gerir stólpagrín að tillögu Höllu Hrundar – „Orðinn dauðþreyttur á því að þessi sjálfumglöðu gamalmenni fái að njóta lífsins í ellinni!“
Fréttir
Í gær

Viðskiptavinir Varðar nú tryggðir á meðgöngu og í fæðingu

Viðskiptavinir Varðar nú tryggðir á meðgöngu og í fæðingu
Fréttir
Í gær

Stefán segir niðurstöðu Götunafnanefndar óheppilega – „Þetta er örnefnaklám og það vill enginn sjá!“

Stefán segir niðurstöðu Götunafnanefndar óheppilega – „Þetta er örnefnaklám og það vill enginn sjá!“
Fréttir
Í gær
Guðni: Framsóknarflokkurinn á heljarþröm – „Aldrei staðið jafn vopnlaus og illa á sig kominn“
Fréttir
Í gær

Dómur fallinn í stóra skiltamáli Ormsson – „Böl verður ekki bætt með því að benda á eitthvað annað“

Dómur fallinn í stóra skiltamáli Ormsson – „Böl verður ekki bætt með því að benda á eitthvað annað“
Fréttir
Í gær
Flosi afar svartsýnn eftir komu á Landspítalann – „Þá tók ég stjórnina“
Fréttir
Í gær
„Á meðan kerfið sér „hættu” þá sé ég bara manneskju sem er að reyna að lifa einn dag í einu“
Fréttir
Í gær

Pantaði sjúkrabíl í sex skipti á hálfu ári en borgaði ekki – Hundeltur af Slökkviliðinu

Pantaði sjúkrabíl í sex skipti á hálfu ári en borgaði ekki – Hundeltur af Slökkviliðinu
Fréttir
Í gær

Þorskastríðshetjur minnast tímamóta en vara um leið við

Þorskastríðshetjur minnast tímamóta en vara um leið við
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Hildur setur fótinn niður: „Ég fer fram á það að samfélagið hætti að gera lítið úr nemendum mínum“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Greindist loks eftir 23 heimsóknir á heilbrigðisstofnanir – Bundinn við hjólastól en fær engar bætur