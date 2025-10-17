Pentagon hjólar í nýja þætti á Netflix – „Woke-rusl“

Þáttaröðin var frumsýnd 9. október síðastliðinn og segir frá ungum samkynhneigðum manni frá Louisiana sem gengur til liðs við bandaríska herinn á tíunda áratug síðustu aldar — þegar opinberlega samkynhneigðir hermenn voru ekki leyfðir í hernum.
Aðalhlutverk leika Miles Heizer og Vera Farmiga, og hefur serían verið meðal tíu vinsælustu titla Netflix frá frumsýningu. Hún hefur einnig fengið almennt mjög jákvæðar viðtökur gagnrýnenda.
Í svari við fyrirspurn Entertainment Weekly sendi Kingsley Wilson, upplýsingafulltrúi Pentagon, yfirlýsingu þar sem „pólitísk“ viðhorf sem sögð eru einkenna efni á Netflix voru gagnrýnd.
Í lauslegri þýðingu sagði Wilson meðal annars:
„Undir stjórn Trump forseta og varnarmálaráðherrans Pete Hegseth hefur bandaríski herinn snúið aftur til grunngilda stríðsmannshugsjónarinnar (e. warrior ethos). Við höfum há, samræmd og kynhlutlaus viðmið, því þyngd bakpokans eða mannslíkamans spyr ekki að því hvort þú sért karl, kona, samkynhneigður eða gagnkynhneigður.“
Wilson bætti við að bandaríski herinn muni ekki „fórna stöðlum sínum til að þóknast hugmyndafræðilegum þrýstingi,“ ólíkt Netflix sem hún sagði framleiða og fæða áhorfendur sína og börn þeirra á „woke-rusli“.
Í frétt New York Post kemur fram að þáttaröðin hafi verið frumsýnd skömmu eftir að Pete Hegseth, núverandi varnarmálaráðherra í stjórn Trumps, tilkynnti að strangari kröfur yrðu gerðar til hermanna. „Karlar í kjólum“ væru til að mynda ekki velkomnir, en allir hermenn þyrftu að standast „kröfur karla“ í líkamlegum prófum til að geta tekist á við aðstæður sem geta verið upp á líf og dauða.
Sami miðill greinir frá því að yfirlýsingar Hegseth og Wilson hafi vakið harða gagnrýni hjá sumum, sem telja þær merki um afturhvarf til úreltra viðhorfa um kyn og kynhneigð innan hersins.
Stuðningsmenn Hegseth hafa hins vegar fagnað yfirlýsingunum og bent á að markmiðið sé að endurreisa nauðsynlegan aga innan hersins eftir langan tíma sem þeir segja hafa verið gegnsýrðan af pólitískri rétthugsun.