Skagfirðingar uggandi og segja heilbrigðiseftirlitin missa 70 prósent verkefna sinna – Hafi verið lofað að fækka ekki störfum á landsbyggðinni

Sveitarstjórn Skagafjarðar er uggandi yfir því að til standi að færa eftirlit með hollustuháttum og mengunarvörnum frá heilbrigðiseftirlitum landsins til Umhverfis- og orkustofnunar. Um sé að ræða 70 prósent starfseminnar og þau verkefni þar sem lang mestu tekjurnar koma inn.
Var þetta rætt á fundi sveitarstjórnar í gær, miðvikudaginn 15. október, og þungum áhyggjum lýst af þessum fyrirætlunum Umhverfis-, orku og loftslagsráðuneytisins. Til fundarins mætti Sigríður Hjaltadóttir, framkvæmdastjóri Heilbrigðiseftirlits Norðurlands vestra.
„Þó að heilbrigðiseftirlitin hafi mörg verkefni á sinni könnu eru þessir tveir verkþættir sem umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið hefur áform um að færa frá þeim, að taka um það bil 70% af starfsemi heilbrigðiseftirlitanna og eru þeirra lang stærstu tekjuberandi verkefni,“ segir í bókuninni.
Með tilfærslu þessara verkefna sé verið að kippa núverandi rekstrargrundvelli undan heilbrigðiseftirlitum landsins og eftir verði verkefni sem geti talist þjónustuverkefni við almenning sem skili litlum sem engum tekjum til rekstrarins.
„Augljóst er að sveitarfélögin í landinu munu þá ein og sér bera þann kostnað, ef þau þá yfirhöfuð treysta sér til að reka heilbrigðiseftirlitin eftir þessa breytingu,“ segir sveitarstjórn sem segir að ekkert í ábendingum Eftirlitsstofnunar EFTA kalli á afnám staðbundinna stjórnvalda sé nauðsynlegt til að uppfylla kröfur ESB.
„Þrátt fyrir að gefin séu fyrirheit um að störfum á landsbyggðinni muni ekki fækka í lýsingu á áformunum í Samráðsgátt stjórnvalda, þá telur byggðarráð Skagafjarðar verulegar líkur á að fyrirtæki, ferðaþjónustuaðilar, verslanir og margir aðrir aðilar sem þurfa á úttektum að halda, sitji uppi með mun óskilvirkari og dýrari þjónustu nái breytingarnar fram að ganga, vegna fjarlægðar eftirlitsaðila við úttektaraðila og takmarkaðrar þekkingar þeirra á staðháttum,“ segir í bókuninni.