Fimmtudagur 16.október 2025

Jóhann Páll um endurskoðun RÚV á fjölmiðlamarkaði – „Það þurfti að losna við Sjálfstæðisflokkinn úr ríkisstjórn til að koma þeirri vinnu af stað“

Kristinn H. Guðnason
Fimmtudaginn 16. október 2025 17:30

Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra.

Tekist var á um stuðning við einkarekna fjölmiðla á Alþingi í dag. Sjálfstæðismenn gagnrýndu veru RÚV á auglýsingamarkaði en Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, benti á að flokkurinn hefði ekki gert neitt og það hefði þurft að losna við hann úr ríkisstjórn til þess að hreyfing kæmist á þau mál.

„Það er eins og Sjálfstæðisflokkurinn viti ekki hvort hann er að koma eða fara í þessari umræðu,“ sagði Jóhann Páll í ræðustól í dag. „Annars vegar er talað gegn ríkisstyrkjum til fjölmiðla og hins vegar er talað eins og það sé heilög skylda ákveðinna fjölmiðla að fá svo og svo háa styrki.“

En samkvæmt nýju frumvarpi lækkar hámarksprósenta fjölmiðlastyrkja úr 25 í 22 prósent. Nær það til tveggja fjölmiðla, Morgunblaðsins og Sýnar.

Einnig að beina styrkjum í auknum mæli til landsbyggðar. En Jóhann Páll sagði stjórnarandstöðuflokkana ekki treysta sér til að styðja það jafn vel þó að þeir töluðu fyrir því.

„Svo tekur steininn úr þegar talað er um einokun á fjölmiðlamarkaði og Ríkisútvarpið. Hvað gerði þessi ágæti flokkur öll þau ár sem hann var í ríkisstjórn?“ spurði Jóhann Páll og beindi orðum sínum til Sjálfstæðisflokksins.

„Sannleikurinn er sá að það er fyrst núna sem er alvöru vinna í gangi í menningarráðuneytinu við nákvæmlega þetta, að endurskoða stöðu RÚV á fjölmiðlamarkaði. Það þurfti að losna við Sjálfstæðisflokkinn úr ríkisstjórn til að koma þeirri vinnu af stað,“ sagði hann.

 

Jóhann Páll um endurskoðun RÚV á fjölmiðlamarkaði – „Það þurfti að losna við Sjálfstæðisflokkinn úr ríkisstjórn til að koma þeirri vinnu af stað“
Þjóðkirkjan segir svartnætti framundan – Uppsagnir og aukin hætta á að kirkjur grotni niður
Mikil drykkja og ólæti á fótboltaleik MR og Verzló – „Við viljum ekki að þetta endurtaki sig“
Samkeppniseftirlitið bregst við hótunum banka um vaxtahækkanir – „Brot á samkeppnislögum geta varðað ströngum viðurlögum“
Aukist að fólk geri upp glænýjar íbúðir – Nýjum innréttingum og gólfefnum fargað
Kappakstursmaður grunaður um að nauðga hjúkrunarkonu Michael Schumacher á heimili heimsmeistarans lamaða
Barnsmóðir Quang Le úrskurðuð í farbann fram á næsta ár – Segja líkur á að hún reyni að komast úr landi eða leynast
Grunaður um kynferðisbrot gegn barni í Hafnarfirði

Berglindi ofbauð framkoma karlmanns í Nettó – „Nei það var ekki verið að taka upp Fóstbræður“
Myndband: Fyrrum stjarna Manchester United missir vitið yfir viðtali á Íslandi – „Það er ógeðfellt“
Sverrir gerir stólpagrín að tillögu Höllu Hrundar – „Orðinn dauðþreyttur á því að þessi sjálfumglöðu gamalmenni fái að njóta lífsins í ellinni!“
Upplifun Viðars að skyndilega hafi verið ákveðið að sniðganga hann – „Þetta hefur verið ósköp leiðinlegt“
Flosi afar svartsýnn eftir komu á Landspítalann – „Þá tók ég stjórnina“

Myndband: Hryllileg árás í Mjódd fyrir dóm – Líkur á að brotaþoli verði ákærður líka
Flosi afar svartsýnn eftir komu á Landspítalann – „Þá tók ég stjórnina“
Afmælisdagur Maríu byrjaði með óvæntum hætti – „Þetta sumar hefur kennt mér að jafnvel í storminum getum við börnin dafnað“
Aldís hefur verið beitt grófu stafrænu ofbeldi í 10 mánuði – „Ég vil bara fá líf mitt til baka. Mig langar bara að elda kvöldmat fyrir börnin mín “
Fjórir leikmenn United ekki á æfingu liðsins í dag – Þrír dagar í ferðalag á Anfield
Hafnað tvisvar á fimm dögum
Á sex ár eftir af samningi sínum en gæti fengið boð um framlengingu eftir fréttir frá Spáni
Kappakstursmaður grunaður um að nauðga hjúkrunarkonu Michael Schumacher á heimili heimsmeistarans lamaða
Barnsmóðir Quang Le úrskurðuð í farbann fram á næsta ár – Segja líkur á að hún reyni að komast úr landi eða leynast
Skagfirðingar uggandi og segja heilbrigðiseftirlitin missa 70 prósent verkefna sinna – Hafi verið lofað að fækka ekki störfum á landsbyggðinni
Enn þúsundir bíla með hættulega loftpúða á íslenskum götum

Yfirmaður um ástandið á bráðamóttökunni – „Við getum auðvitað ekki sagt þeim að bíða úti á plani“
Þorvaldur Davíð kallar eftir að virðing sé borin fyrir börnunum okkar
Stofnuðu Viðreisn á Vestfjörðum – Hugur í fundarfólki á Dokkunni í gær

Verðlaunagræja frumsýnd á Íslandi

Dóttir Katrínar Tönju og Brooks fædd
Sverrir gerir stólpagrín að tillögu Höllu Hrundar – „Orðinn dauðþreyttur á því að þessi sjálfumglöðu gamalmenni fái að njóta lífsins í ellinni!“

Viðskiptavinir Varðar nú tryggðir á meðgöngu og í fæðingu
Stefán segir niðurstöðu Götunafnanefndar óheppilega – „Þetta er örnefnaklám og það vill enginn sjá!“
Guðni: Framsóknarflokkurinn á heljarþröm – „Aldrei staðið jafn vopnlaus og illa á sig kominn“

Dómur fallinn í stóra skiltamáli Ormsson – „Böl verður ekki bætt með því að benda á eitthvað annað“

Flosi afar svartsýnn eftir komu á Landspítalann – „Þá tók ég stjórnina“
„Á meðan kerfið sér „hættu” þá sé ég bara manneskju sem er að reyna að lifa einn dag í einu“
Pantaði sjúkrabíl í sex skipti á hálfu ári en borgaði ekki – Hundeltur af Slökkviliðinu

Þorskastríðshetjur minnast tímamóta en vara um leið við
Hildur setur fótinn niður: „Ég fer fram á það að samfélagið hætti að gera lítið úr nemendum mínum“
Greindist loks eftir 23 heimsóknir á heilbrigðisstofnanir – Bundinn við hjólastól en fær engar bætur
Valtýr Stefánsson Thors hlaut Míuverðlaunin

Fjölskyldudrama í Landsrétti – Greip í taumana þegar aldraður faðir hans kynntist nýrri vinkonu og há upphæð hvarf af bankareikningi hans

Myndband: Hryllileg árás í Mjódd fyrir dóm – Líkur á að brotaþoli verði ákærður líka
Hnakkrifist á bæjarstjórnarfundi í Kópavogi – „Margur heldur mig sig“

Birta dæmi um miklu hærra áfengisverð í fríhöfninni en í nágrannalöndum – Sjáðu muninn
Miðflokkurinn ekki fyrstur til að segja „Íslands fyrst“ – Var áður notað af flokk íslenskra öfgaþjóðernissinna
Steinþór vill breytingar á fánalögunum: „Ég mun senda tölvupóst til allra 63 þingmanna Alþingis”

Kristján missti föður sinn 15 ára og grét ekki við jarðarför hans – „Það er engin handbók við áföllum“

Jarðskjálfti í austanverðu Ingólfsfjalli fannst í byggð
Ferðamaður frá Víetnam í miklum vandræðum eftir að lögreglan á Selfossi haldlagði vegabréfið hans