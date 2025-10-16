Enn þúsundir bíla með hættulega loftpúða á íslenskum götum

Þetta kemur fram í tilkynningu frá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun (HMS)
Eftir umfjöllun um innköllunina í ágúst sl. jókst ásókn í loftpúðaskipti hjá bílaumboðunum, en enn eru of margir bílar sem ekki hafa verið lagfærðir.
Í tilkynningunni minnir Húsnæðis- og mannvirkjastofnun (HMS) ökumenn á að ef þeir eigi bíl sem fellur undir innköllunina, en hafi ekki enn látið skipta út loftpúðanum, þá sé mikilvægt að hafa tafarlaust samband við viðkomandi umboð. Viðgerðin er gerð eigendum að kostnaðarlausu.
Innköllunin nær til fleiri bílategunda en þeirra sem birtast í tölfræðiupplýsingum frá bílaumboðunum. Innköllunin nær til alla bílategunda sem birtast á listanum sem sjá má hér fyrir neðan. Ef þú átt bíl á þeim lista og bíllinn er frá árgerð 1998 til 2019 þá þarf að bregðast við innkölluninni.
Ef bíllinn var ekki fluttur inn af viðkomandi umboði þarf að taka það fram svo umboðið geti athugað hjá framleiðanda hvort loftpúðar í bílnum þínum geti verið hættulegir.
Um er að ræða stærstu ökutækjainnköllun sögunnar þar sem yfir 100 milljón loftpúða hafa verið innkallaðir á heimsvísu. Loftpúðarnir geta við vissar aðstæður valdið því að sprengiflísar kastast inn í farþegarýmið þegar þeir springa út. Vitað er um að minnsta kosti 35 dauðsföll á heimsvísu af völdum loftpúðanna.
BL: 10.838 bílar innkallaðir, 2822 óviðgerðir, þar á meðal Subaru, þar eru um 1528 bílar óviðgerðir og 989 bílar af BMW.
Askja: 4.762 bílar innkallaðir, 1.116 óviðgerðir , þar á meðal Honda, þar sem alls 649 bílar eru óviðgerðir og 411 Mercedes Benz sendibílar.
Toyota: 18.346 bílar innkallaðir, 969 óviðgerðir, þar á meðal Yaris bílar, þar eru um 502 bílar óviðgerðir og af Corolla eru 279 bílar óviðgerðir.
Brimborg: 1096 bílar innkallaðir, 233 óviðgerðir , af Ford Edge og Ford Mustang, eru alls 81 bíll og 53 bílar óviðgerðir.
Hekla: 1.897 bílar innkallaðir, 758 óviðgerðir, þar á meðal Mitsubishi, þar eru um 414 bílar óviðgerðir og um 261 bílar af Audi.
Innköllunin nær til eftirfarandi tegundir af bílum sem framleiddir hafa verið frá 1998-2019.
Acura, Audi, BMW, Cadillac, Citroën, Chevrolet, Chrysler, Daimler, Dodge/Ram, Ferrari, Ford, GMC, Honda, Infiniti, Jaguar, Jeep, Land Rover, Lexus, Lincoln, Mazda, McLaren, Mercedes-Benz, Mercury, Mitsubishi, Nissan, Pontiac, Saab, Saturn, Scion, Subaru og Toyota.
„Þetta er öryggismál. Þúsundir bíla eru enn á götunum með þessa hættulegu loftpúða og því þurfa ökumenn að bregðast við innkölluninni sem fyrst,“ segir í tilkynningu HMS.