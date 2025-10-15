fbpx
Miðvikudagur 15.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Pantaði sjúkrabíl í sex skipti á hálfu ári en borgaði ekki – Hundeltur af Slökkviliðinu

Kristinn H. Guðnason
Miðvikudaginn 15. október 2025 17:30

Það er ekki ókeypis að hringja á sjúkrabíl. Mynd/Rauði krossinn

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins hefur stefnt pólskum manni á fertugsaldri vegna sex flutninga með sjúkrabíl á aðeins hálfu ári. Samkvæmt stefnunni er ekki vitað hvar hann er niðurkominn.

Stefnan var birt í Lögbirtingablaðinu í dag. Er það Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins með Heiðu Björg Hilmilsdóttur, borgarstjóra, sem fyrirsvarsmann sem stefnir 37 ára gömlum pólskum manni sem aldrei hefur haft lögheimili á Íslandi.

Er þess krafist að maðurinn greiði skuld upp á rúmlega 344 þúsund krónur ásamt dráttarvöxtum auk málskostnaðar.

Kemur fram að maðurinn hafi óskað eftir þjónustu sjúkrabíls í sex skipti á aðeins hálfu ári, það er frá júlí til desember árið 2024. Síðasta skiptið var á gamlársdag. Fyrir hvern flutning var hann rukkaður um rúmar 57 þúsund krónur en greiddi ekki.

Ítrekaðar innheimtutilraunir

„Skuld þessi hefur ekki fengist greidd þrátt fyrir ítrekaðar innheimtutilraunir. Af þeim sökum er stefnanda nauðsynlegt að höfða mál til greiðslu hennar,“ segir í stefnunni.

Þar sem maðurinn hefur aldrei haft lögheimili á Íslandi er stefnan birt í Lögbirtingablaðinu. Ekki er vitað hvar hann býr. Er skorað á hann að mæta þegar málið verður þingfest í Héraðsdómi Reykjavíkur þann 27. nóvember næstkomandi.

„Verði ekki sótt þing af hálfu stefnda við þingfestingu og fyrirtöku málsins getur stefndi átt von á að stefnukröfurnar verði gerðar aðfararhæfar gagnvart sér með áritun eða dómi,“ segir í stefnunni.

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Pantaði sjúkrabíl í sex skipti á hálfu ári en borgaði ekki – Hundeltur af Slökkviliðinu
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Þorskastríðshetjur minnast tímamóta en vara um leið við
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Hildur setur fótinn niður: „Ég fer fram á það að samfélagið hætti að gera lítið úr nemendum mínum“
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Greindist loks með HIV eftir 23 heimsóknir á heilbrigðisstofnanir – Bundinn við hjólastól en fær engar bætur
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Valtýr Stefánsson Thors hlaut Míuverðlaunin
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Fjölskyldudrama í Landsrétti – Greip í taumana þegar aldraður faðir hans kynntist nýrri vinkonu og há upphæð hvarf af bankareikningi hans
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Myndband: Hryllileg árás í Mjódd fyrir dóm – Líkur á að brotaþoli verði ákærður líka
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Hnakkrifist á bæjarstjórnarfundi í Kópavogi – „Margur heldur mig sig“

Mest lesið

Greindist loks með HIV eftir 23 heimsóknir á heilbrigðisstofnanir – Bundinn við hjólastól en fær engar bætur
Fann gróft klám í tölvunni og ásakaði son sinn – „En svo áttaði ég mig á sannleikanum“
Fjölskyldufaðir missti 63 kíló á rúmu ári án lyfja eða aðgerðar – Svona fór hann að því
Snorri komst óheppilega að orði á Alþingi og reyndi að bjarga sér fyrir horn
Ferðamaður frá Víetnam í miklum vandræðum eftir að lögreglan á Selfossi haldlagði vegabréfið hans

Nýlegt

Ferðamaður frá Víetnam í miklum vandræðum eftir að lögreglan á Selfossi haldlagði vegabréfið hans
Vikan á Instagram – Í sjokki hvað rassabuxurnar virka vel
Svona var líkamlegt ástand hennar eftir að hún svaf hjá yfir þúsund karlmönnum
Svikakvendi sem rændi 40 milljónum af aldraðri konu sagt dveljast á Tenerife
Greindist loks með HIV eftir 23 heimsóknir á heilbrigðisstofnanir – Bundinn við hjólastól en fær engar bætur
Mættur aftur til starfa hjá Tottenham eftir 30 mánaða bann
Valtýr Stefánsson Thors hlaut Míuverðlaunin
Ert þú að trufla dópamínkerfið með því að nota tvo skjái í einu?
Norski landsliðsþjálfarinn tekur ungstirni City af lífi
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Steinþór vill breytingar á fánalögunum: „Ég mun senda tölvupóst til allra 63 þingmanna Alþingis”
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum

Kristján missti föður sinn 15 ára og grét ekki við jarðarför hans – „Það er engin handbók við áföllum“

Kristján missti föður sinn 15 ára og grét ekki við jarðarför hans – „Það er engin handbók við áföllum“
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum
Jarðskjálfti í austanverðu Ingólfsfjalli fannst í byggð
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Ferðamaður frá Víetnam í miklum vandræðum eftir að lögreglan á Selfossi haldlagði vegabréfið hans
Fréttir
Í gær

Lögreglan hvetur íslensk fyrirtæki til að vera á varðbergi – Fölsk fyrirtækjalén notuð til fjársvika

Lögreglan hvetur íslensk fyrirtæki til að vera á varðbergi – Fölsk fyrirtækjalén notuð til fjársvika
Fréttir
Í gær

Hætt við atkvæðagreiðslu um þátttöku Ísraels í Eurovision – Hvað gerist nú?

Hætt við atkvæðagreiðslu um þátttöku Ísraels í Eurovision – Hvað gerist nú?
Fréttir
Í gær
Reynir Trausta dæmdur fyrir meiðyrði – Nafngreindi rangan mann í tengslum við alvarlega stunguárás
Fréttir
Í gær

Fær skilorðsbundinn dóm fyrir stórhættulega hnífstunguárás á Seltjarnarnesi – Hefur bætt ráð sitt og lokið námi

Fær skilorðsbundinn dóm fyrir stórhættulega hnífstunguárás á Seltjarnarnesi – Hefur bætt ráð sitt og lokið námi
Fréttir
Í gær
Stórtækur áfengisþjófur sakfelldur á Austurlandi
Fréttir
Í gær
Íslandsbanki vann stóra vaxtamálið að hluta en tapaði líka – Breki lýsir yfir sigri
Fréttir
Í gær

Um 37% íslenskra tölva enn með Windows 10

Um 37% íslenskra tölva enn með Windows 10
Fréttir
Í gær

Simmi Vill í hálfgerðu atvinnuviðtali – „Ég tek á móti ráðningum“

Simmi Vill í hálfgerðu atvinnuviðtali – „Ég tek á móti ráðningum“
Fréttir
Í gær
Bæjarstjóri ósáttur við skoðanakönnun um Þjóðkirkjuna – „Þetta er áhyggjuefni“
Fréttir
Í gær
Hreppsnefnd Tjörneshrepps afþakkaði tæplega 250 milljón króna framlag – „Svona hátt framlag sé fáránlegt“
Fréttir
Í gær

Sósíalistar brjálaðir yfir því að Tóta hægrimanni var boðið á Samstöðina – „Þá átti þetta að vera alþýðusjónvarp“

Sósíalistar brjálaðir yfir því að Tóta hægrimanni var boðið á Samstöðina – „Þá átti þetta að vera alþýðusjónvarp“
Fréttir
Í gær
Viðraði vel til loftmyndatöku
Fréttir
Í gær
Liðskonur Pussy Riot tjá sig um brottreknu tvíburana og ógnarstjórn Pútíns
Fréttir
Í gær
Aldís hefur verið beitt grófu stafrænu ofbeldi í 10 mánuði – „Ég vil bara fá líf mitt til baka. Mig langar bara að elda kvöldmat fyrir börnin mín “
Fréttir
Í gær

Klappir og EFLA í samstarf

Klappir og EFLA í samstarf
Fréttir
Í gær

Upplýsingar um morðið á Ian Watkins koma í dagsljósið – „Það kemur mér á óvart að þetta hafi ekki gerst fyrr“

Upplýsingar um morðið á Ian Watkins koma í dagsljósið – „Það kemur mér á óvart að þetta hafi ekki gerst fyrr“
Fréttir
Í gær
Eldur logar á Siglufirði
Fréttir
Í gær

Fengu ekki lyfjaskírteini fyrir Wegovy – Hún þótti ekki nógu veik og honum hafði ekki tekist að léttast nóg

Fengu ekki lyfjaskírteini fyrir Wegovy – Hún þótti ekki nógu veik og honum hafði ekki tekist að léttast nóg
Fréttir
Í gær
30 ára morðgáta að leysast – Lindsay hvarf eftir að hún fór út í búð eftir kornflögum
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Maður svaf í gámi og stolinn bíll fannst í gegnum staðsetningarbúnað
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Skjólstæðingur Brynjólfs sætir pyndingum – „Forstjóri Útlendingastofnunar hefur alið á óstjórn innan stofnunarinnar“

Skjólstæðingur Brynjólfs sætir pyndingum – „Forstjóri Útlendingastofnunar hefur alið á óstjórn innan stofnunarinnar“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Kanadískur ferðamaður hneykslaður á bílastæðagjöldunum á Íslandi

Kanadískur ferðamaður hneykslaður á bílastæðagjöldunum á Íslandi
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Haraldur vonlítill um að hægt sé að snúa þróuninni við – „Margir telja að nú sé að draga úr straumnum“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Náði ekki að klára áfanga við Háskóla Íslands og missti þannig réttinn til fæðingarstyrks námsmanna