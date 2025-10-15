fbpx
Miðvikudagur 15.október 2025

Hildur setur fótinn niður: „Ég fer fram á það að samfélagið hætti að gera lítið úr nemendum mínum"

Ritstjórn DV
Miðvikudaginn 15. október 2025 14:30

Hildur Ýr Ísberg, íslensku- og bókmenntafræðingur og íslenskukennari við Menntaskólann við Hamrahlíð, kallar eftir því að samfélagið hætti að gera lítið úr nemendum hennar.

„Þessa dagana hefur starf mitt verið á dagskrá á kaffistofum og í heitum pottum þessa lands. Ég er nefnilega íslenskukennari í Menntaskólanum við Hamrahlíð, einum af þeim fjórum skólum sem skylda nemendur sína til þess að lesa Sjálfstætt fólk eftir nóbelskáldið Halldór Laxness. Það er mér því ljúft og skylt að útskýra af hverju mér finnst að við eigum að kenna einmitt þessa bók eftir einmitt þennan mann,” segir Hildur í grein á vef Vísis.

Fjörugar umræður hafa farið fram undanfarna daga um lestur ungmenna á bókum nóbelskáldsins. Morgunblaðið greindi frá því á dögunum að innan við þriðjungur framhaldsskólanema læsi bók eftir Laxness sem hluta af skyldunámi sínu. Þá væri Sjálfstætt fólk aðeins lesin í fjórum skólum af 29.

„Of flókin til að „henda í“ nemendur“

Hildur segir í grein sinni að galdurinn við Sjálfstætt fólk sé sá að hún er mjög krefjandi fyrir lesandann að því leyti að aðalpersónan Bjartur er ekkert sérstaklega góð manneskja.

„Þetta á raunar líka við um Jón Hreggviðsson, aðalpersónu Íslandsklukkunnar, sem heitu pottunum finnst líka of flókin til að „henda í“ nemendur og mér finnst líka mjög gaman að kenna. Lesandi bókmennta á að samsama sig með aðalpersónum, finna til með þeim og spegla sig í þeim, en öll slík hegðun gagnvart þeim félögum er afskaplega óþægileg. Þrátt fyrir þetta er augljóst fyrir lesandann að báðir eiga þeir skilið réttlæti í sínum samfélögum. Það á nefnilega ekki að þurfa að sýna fram á manngæsku sína eða siðferði til þess að eiga skilið réttlæti og sanngirni,” segir Hildur.

Hún segir að þessi krefjandi afstaða gagnvart bókinni reynist ýmsum flókin, bæði nemendum og rígfullorðnu fólki.

„Þess vegna er Bjartur í Sumarhúsum stundum hylltur sem einhvers konar hetja þrátt fyrir alla hans vankanta, af því að í samfélagi, þar sem öll umræða er pólariseruð og svarthvít, ræður fólk illa við að líka ekki við aðalpersónu bókarinnar, en hafa samúð með aðstæðum hennar og finnast þær ranglátar,” segir hún.

Hildur segir að þetta sé þó einmitt sú ástæða sem henni finnst vega þyngst í þeirri ákvörðun að halda áfram að kenna bókina þó erfið sé.

Nám verður að vera erfitt og krefjandi

„Ungmenni sem við lok íslenskunáms á þriðja þrepi eiga, samkvæmt aðalnámskrá að „átta sig á samfélagslegum skírskotunum og ná duldum boðskap og hugmyndum, sýna þroskaða siðferðisvitund, víðsýni, sköpunarhæfni og samlíðan í málflutningi sínum, umfjöllun og verkum“ verða að geta lesið bókmenntir sem reyna á þessa þætti, bókmenntir þar sem lesandinn er krafinn um að geta haft flóknar tilfinningar og tekið flókna afstöðu,“ segir Hildur sem tekur fram að að sé ekki auðvelt að læra Sjálfstætt fólk og ekki heldur auðvelt að kenna Sjálfstætt fólk.

Hún nefnir einnig að það ekki alltaf að vera auðvelt að vera í námi.

„Ég kæri mig alls ekki um að vera kennari sem „mætir nemendum þar sem þau eru“. Ég lít ekki á það sem mitt hlutverk eða starf. Mitt starf er að hjálpa nemendum að þroskast og vaxa, að fá þau einmitt til þess að hætta að vera þar sem þau eru þegar þau koma til mín og gera þau reiðubúin til að takast á við lífið á nýjan hátt. Nám verður að vera erfitt og krefjandi, annars erum við ekki að sinna okkar skyldum,“ segir hún.

Hildur nefnir að lokum að nemendur í MH séu yfirleitt stoltir og ánægðir með sig eftir að hafa lesið þessa krefjandi bókmennt og þau megi líka vera það.

„Það er alveg sérstök tilfinning sem fylgir því fyrir unga manneskju að ráða við erfitt og flókið verkefni sem hún hefði ekkert endilega ráðist í nema tilneydd og uppgötva að þó það hafi verið erfitt, þá réði hún við það. Eftir Sjálfstætt fólk virka aðrar bækur auðveldari en áður og það að halda því fram að ungt fólk geti ekki eða eigi ekki að lesa þessa bók af því að hún sé of flókin er að gera lítið úr þessu frábæra fólki sem leggur sig virkilega fram við að lesa, þroskast og læra. Og ég fer fram á það að samfélagið hætti að gera lítið úr nemendum mínum.“

