Viðraði vel til loftmyndatöku

Veðrið í sumar var óvenju gott sérstaklega með tilliti til loftmyndatöku. Hægt var að taka loftmyndir í öllum landshlutum en oft er það þannig með íslenska sumarið að sólardögum er misskipt milli austur- og vesturhluta landsins.
Fyrir þremur árum náðist að endurnýja myndir af öllu hálendi landsins og hefur fyrirtækið síðan þá einbeitt sér að því að uppfæra örar og með meiri upplausn allt láglendi landsins. Í sumar náðist að taka loftmyndir af 33.000 km2. Næstu ár verður haldið áfram að vinna samkvæmt þessari áætlun þannig að öll svæði í byggð og þar sem búskapur er verði endurnýjuð með eins til fjögurra ára millibili, eins og segir í tilkynningu.
Í sumar tóku Loftmyndir ehf. nýja tækni í gagnið við loftmyndatöku á höfuðborgarsvæðinu, þar sem allt svæðið var fangað með 5 sentimetra upplausn. Þetta er fyrsta skiptið sem slíkri nákvæmni er hægt að beita í loftmyndatökum hér á landi, og gerir Karl Arnar Arnarsson, framkvæmdastjóri Loftmynda ehf., ráð fyrir að ýmsir notendur, frá skipulagsyfirvöldum til áhugafólks um landafræði, geti greint smáatriði sem áður voru óaðgengileg.
Þessar nýju og nákvæmu loftmyndir verða aðgengilegar á vefnum map.is, þar sem almenningur getur þegar skoðað loftmyndir allt aftur til ársins 1996. Aðgangurinn er ókeypis og hefur vefurinn reynst mikilvægur vettvangur til að bera saman breytingar á byggð, gróðri og landslagi yfir áratuga skeið.
Samkvæmt Karli Arnari mun nýja upplausnin gagnast meðal annars við skipulagsgerð, rannsóknir og kortlagningu innviða. „Þetta er stór áfangi í þróun loftmynda af Íslandi,“ bætir Karl Arnar við. „Með betri gæðum verður auðveldara að sjá smærri atriði sem skipta máli í daglegu lífi.“
Karl segir önnur þrívíddarkort gjarnan unnin með gervihnattamyndum en kort Loftmynda eru unnin upp úr myndum teknum úr flugvél í um 30 metra hæð, sem geri nákvæmnina og þéttleikann meiri.