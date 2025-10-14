fbpx
Þriðjudagur 14.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Klappir og EFLA í samstarf

Ragna Gestsdóttir
Þriðjudaginn 14. október 2025 07:21

Eva Yngvadóttir EFLU, Hulda Þórhallsdóttir Klöppum, Helga J. Bjarnadóttir EFLU, og Íris Rún Karlsdóttir Klöppum.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Hugbúnaðarfyrirtækið Klappir og EFLA verkfræðistofa tilkynntu í gær um stefnumarkandi samstarf fyrirtækjanna. Samstarfið mun sameina hugbúnaðarlausnir Klappa og sérfræðiráðgjöf EFLU til að veita íslenskum fyrirtækjum heildstæða lausn á sviði sjálfbærniupplýsingagjafar og vinnu við gerð og yfirferð á sjáflbærniskýrslum.

Samstarfið mun veita núverandi viðskiptavinum Klappa enn betri þjónustu og mæta vaxandi eftirspurn í ráðgjafaþjónustu varðandi sjálfbærniuppgjör. EFLA verður þar mjög virkur þátttakandi í samstarfsneti Klappa með megin áherslu á aðstoð við gerð og yfirferð á sjálfbærniuppgjöri fyrirtækja, eins og segir í tilkynningu.

„Samstarfið við EFLU er gríðarlega mikilvægt, með því að sameina krafta beggja fyrirtækja sköpum við grundvöll til að veita fleiri fyrirtækjum enn betri þjónustu við utanumhald og gerð sjálfbærniuppgjöra. Eftirspurn eftir sjálfbærniskýrslugerð og ráðgjöf hefur aukist gríðarlega undanfarin ár og færri hafa komist að en vilja. Það er afar mikilvægt að íslensk fyrirtæki haldi áfram á sinni sjálfbærnivegferð og nákvæmt umhverfisbókhald er lykilatriði í að Ísland nái sínum markmiðum í loftslagsmálum,segir Íris Karlsdóttir, Framkvæmdastjóri Samstarfs hjá Klöppum.

Hjálpa íslenskum fyrirtækjum að vera í fararbroddi á sviði sjálfbærni

„Samlegðaráhrifin af hugbúnaðarlausn Klappa og ráðgjöf EFLU eru ótvíræð. Saman getum við boðið viðskiptavinum hnökralausa upplifun, allt frá stuðningi við gagnaöflun og greiningu til stefnumótunar og lokaskýrslugerðar. Við erum mjög ánægð með að hefja samstarf við Klappir til að aðstoða íslensk fyrirtæki enn frekar til að vera í fararbroddi á sviði sjálfbærni,segir Helga Jóhanna Bjarnadóttir, sviðsstjóri samfélagssviðs hjá EFLU.

Þær Íris og Helga eru sammála um að þessi nálgun, sem sameinar ráðgjöf og hugbúnaðarlausn, sé hönnuð til að veita viðskiptavinum heildstæða sýn á umhverfisáhrif þeirra og gera þeim kleift að taka gagnadrifnar ákvarðanir sem styðja við sjálfbæran vöxt. Samstarfið mun að þeirra mati gegna lykilhlutverki í að styðja við metnaðarfull loftslagsmarkmið Íslands með því að veita viðskiptavinum aðgang að hugbúnaðarlausn og þeirri sérfræðiþekkingu sem nauðsynleg er fyrir gagnsæja og áreiðanlega upplýsingagjöf.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Klappir og EFLA í samstarf
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum
Aldís hefur verið beitt grófu stafrænu ofbeldi í 10 mánuði – „Ég vil bara fá líf mitt til baka. Mig langar bara að elda kvöldmat fyrir börnin mín “
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum
Upplýsingar um morðið á Ian Watkins koma í dagsljósið – „Það kemur mér á óvart að þetta hafi ekki gerst fyrr“
Fréttir
Fyrir 13 klukkutímum
Eldur logar á Siglufirði
Fréttir
Fyrir 13 klukkutímum
Fengu ekki lyfjaskírteini fyrir Wegovy – Hún þótti ekki nógu veik og honum hafði ekki tekist að léttast nóg
Fréttir
Fyrir 14 klukkutímum
30 ára morðgáta að leysast – Lindsay hvarf eftir að hún fór út í búð eftir kornflögum
Fréttir
Fyrir 15 klukkutímum
Maður svaf í gámi og stolinn bíll fannst í gegnum staðsetningarbúnað
Fréttir
Fyrir 16 klukkutímum
Skjólstæðingur Brynjólfs sætir pyndingum – „Forstjóri Útlendingastofnunar hefur alið á óstjórn innan stofnunarinnar“

Mest lesið

Svikakvendi sem rændi 40 milljónum af aldraðri konu sagt dveljast á Tenerife
Sauð upp úr þegar Trump hélt ræðu á ísraelska þinginu í morgun – Sjáðu myndbandið
Svona var líkamlegt ástand hennar eftir að hún svaf hjá yfir þúsund karlmönnum
Nýjar vendingar í skilnaðardrama ársins
Vikan á Instagram – Í sjokki hvað rassabuxurnar virka vel

Nýlegt

Ríku krakkarnir á Instagram – Hvar eru þau nú?
Var hótað eftir að hafa birt myndband á TikTok
Fær ekki að kaupa uppþvottavél á kostakjörum
Vilhjálmur klökkur í erfiðu samtali
Eldur logar á Siglufirði
Kristian Nökkvi um markið góða gegn Frökkum í kvöld – „Að heyra í stuðningsmönnum þegar ég skoraði var geggjað“
Logi Tómasson – „Ég var solid í kvöld og mikilvægt fyrir mig að spila þennan leik“
Elías Rafn í stuði eftir nokkrar geggjaðar vörslur gegn Frökkum – „ Þetta er stig sem ber að virða“
Hákon Arnar eftir frábær úrslit – „Við vorum aðeins hræddir, við ætluðum að vernda 1-0“
Fréttir
Fyrir 17 klukkutímum
Náði ekki að klára áfanga við Háskóla Íslands og missti þannig réttinn til fæðingarstyrks námsmanna
Fréttir
Fyrir 17 klukkutímum

Ferðin til Íslands stóðst ekki væntingar – Bakveikur ferðamaður fær endurgreitt

Ferðin til Íslands stóðst ekki væntingar – Bakveikur ferðamaður fær endurgreitt
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum
Nýskilin kona taldi flutningsmann hafa lofað sér ókeypis þjónustu en svo kom rukkunin frá konu hans – „Ég er rotinn lygari“
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum
„Sigurvegarinn að þessu sinni er Anna, sem náði að eyða starfsmannaskránni!“
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum

Bogi Nils: Ísland gæti endað í flokki með ríkjum sem við viljum ekki bera okkur saman við

Bogi Nils: Ísland gæti endað í flokki með ríkjum sem við viljum ekki bera okkur saman við
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum

Hart deilt á lausagöngubann katta á Húsavík – „Það er allt fullt af ógeðismúsum hérna“

Hart deilt á lausagöngubann katta á Húsavík – „Það er allt fullt af ógeðismúsum hérna“
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Þetta eru gíslarnir sjö sem Hamas sleppti í morgun
Fréttir
Í gær

Umdeilt einbýlishús fær að rísa á Seltjarnarnesi – Átti upphaflega að vera sambýli – Eitt orð hafði úrslitaáhrif

Umdeilt einbýlishús fær að rísa á Seltjarnarnesi – Átti upphaflega að vera sambýli – Eitt orð hafði úrslitaáhrif
Fréttir
Í gær
Sjálfstætt starfandi heilbrigðisstarfsfólk fjúkandi reitt út í Ölmu
Fréttir
Í gær
Snorri Másson kjörinn varaformaður Miðflokksins
Fréttir
Í gær

Karen minnir á staðreyndir um hælisleitendur – Fer fækkandi

Karen minnir á staðreyndir um hælisleitendur – Fer fækkandi
Fréttir
Í gær

Villi Birgis eys Kristján Loftsson lofi – „Það eru fleiri svona menn sem vantar í íslenskt samfélag“

Villi Birgis eys Kristján Loftsson lofi – „Það eru fleiri svona menn sem vantar í íslenskt samfélag“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Fékk símann aldrei til baka úr viðgerð en var allt of seinn að gera eitthvað í því
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Fær ekki að kaupa uppþvottavél á kostakjörum
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Telur að Eystrasaltsríkin ofmeti vernd NATO gegn Rússum

Telur að Eystrasaltsríkin ofmeti vernd NATO gegn Rússum
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Sverrir Einar ætlar í skaðabótamál við ríkið – Segir fordæmalaust einelti lögreglumanns og afskiptaleysi yfirmanna hans „í reynd banabiti B5“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Valtý rak í rogastans yfir aðdróttunum, níði og óhróðri gegn sér
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Ákærður fyrir stórfellt fíkniefnabrot eftir leit í bílskúr
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Íslandsbanki hafði betur í máli gegn konu með litríka fortíð – Flúði til Rússlands eftir meintar ofsóknir og beið afhroð í þingkosningum

Íslandsbanki hafði betur í máli gegn konu með litríka fortíð – Flúði til Rússlands eftir meintar ofsóknir og beið afhroð í þingkosningum
Fréttir
Fyrir 2 dögum

„Ég hef ekkert sérstaklega vinsælar skoðanir en ég reyni að setja það í grínbúning“

„Ég hef ekkert sérstaklega vinsælar skoðanir en ég reyni að setja það í grínbúning“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Viðurkenningarhátíð Jafnvægisvogarinnar 2025 – Jafnrétti er ákvörðun
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Svarar Elliða og segir að mögulega hafi mógðunargirnin byrjað hjá stjórnmálamönnum

Svarar Elliða og segir að mögulega hafi mógðunargirnin byrjað hjá stjórnmálamönnum
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Vann 10 milljónir í kvöld – „Er þetta símahrekkur?“
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Sósíalistar argir út af friðarverðlaunum Nóbels – „Machado er ekki friðarsinni“
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Kristinn ómyrkur í máli gagnvart RÚV og Sýn – „12 eldislaxar. Það er allt og sumt“

Kristinn ómyrkur í máli gagnvart RÚV og Sýn – „12 eldislaxar. Það er allt og sumt“
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Skilur ekkert í Sósíalistum og Flokki fólksins – Samþykktu í meirihluta sölu á borgarlandi sem þeir mótmæltu í minnihluta

Skilur ekkert í Sósíalistum og Flokki fólksins – Samþykktu í meirihluta sölu á borgarlandi sem þeir mótmæltu í minnihluta
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Áminning Ómars stendur óhögguð – Ofrukkaði skjólstæðing og hringdi í pabba hennar þegar hún hætti að svara honum
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Ferðamaður komst að falli Play í morgun og á ekki pening fyrir gistingu – „Ég er að hugsa um að sofa í bílnum“