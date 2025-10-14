Klappir og EFLA í samstarf

Hugbúnaðarfyrirtækið Klappir og EFLA verkfræðistofa tilkynntu í gær um stefnumarkandi samstarf fyrirtækjanna. Samstarfið mun sameina hugbúnaðarlausnir Klappa og sérfræðiráðgjöf EFLU til að veita íslenskum fyrirtækjum heildstæða lausn á sviði sjálfbærniupplýsingagjafar og vinnu við gerð og yfirferð á sjáflbærniskýrslum.
Samstarfið mun veita núverandi viðskiptavinum Klappa enn betri þjónustu og mæta vaxandi eftirspurn í ráðgjafaþjónustu varðandi sjálfbærniuppgjör. EFLA verður þar mjög virkur þátttakandi í samstarfsneti Klappa með megin áherslu á aðstoð við gerð og yfirferð á sjálfbærniuppgjöri fyrirtækja, eins og segir í tilkynningu.
„Samstarfið við EFLU er gríðarlega mikilvægt, með því að sameina krafta beggja fyrirtækja sköpum við grundvöll til að veita fleiri fyrirtækjum enn betri þjónustu við utanumhald og gerð sjálfbærniuppgjöra. Eftirspurn eftir sjálfbærniskýrslugerð og ráðgjöf hefur aukist gríðarlega undanfarin ár og færri hafa komist að en vilja. Það er afar mikilvægt að íslensk fyrirtæki haldi áfram á sinni sjálfbærnivegferð og nákvæmt umhverfisbókhald er lykilatriði í að Ísland nái sínum markmiðum í loftslagsmálum,“ segir Íris Karlsdóttir, Framkvæmdastjóri Samstarfs hjá Klöppum.
„Samlegðaráhrifin af hugbúnaðarlausn Klappa og ráðgjöf EFLU eru ótvíræð. Saman getum við boðið viðskiptavinum hnökralausa upplifun, allt frá stuðningi við gagnaöflun og greiningu til stefnumótunar og lokaskýrslugerðar. Við erum mjög ánægð með að hefja samstarf við Klappir til að aðstoða íslensk fyrirtæki enn frekar til að vera í fararbroddi á sviði sjálfbærni,“ segir Helga Jóhanna Bjarnadóttir, sviðsstjóri samfélagssviðs hjá EFLU.
Þær Íris og Helga eru sammála um að þessi nálgun, sem sameinar ráðgjöf og hugbúnaðarlausn, sé hönnuð til að veita viðskiptavinum heildstæða sýn á umhverfisáhrif þeirra og gera þeim kleift að taka gagnadrifnar ákvarðanir sem styðja við sjálfbæran vöxt. Samstarfið mun að þeirra mati gegna lykilhlutverki í að styðja við metnaðarfull loftslagsmarkmið Íslands með því að veita viðskiptavinum aðgang að hugbúnaðarlausn og þeirri sérfræðiþekkingu sem nauðsynleg er fyrir gagnsæja og áreiðanlega upplýsingagjöf.