Viðurkenningarhátíð Jafnvægisvogarinnar 2025 – Jafnrétti er ákvörðun

90 fyrirtæki, 22 opinberir aðilar og 16 sveitarfélög hljóta viðurkenningu Jafnvægisvogarinnar, hreyfiaflsverkefnis FKA, árið 2025.
Jafnvægisvogin, hreyfiaflsverkefni Félags kvenna í atvinnulífinu (FKA), hélt í vikunni sína árlegu viðurkenningarathöfn en athöfnin var fyrst haldin árið 2019. Í ár er fjöldi viðurkenningarhafa alls 128 en það eru þeir þátttakendur sem náð hafa markmiði verkefnisins um jöfn kynjahlutföll í framkvæmdastjórn / efsta lagi stjórnunar.
Dr. Ásta Dís Óladóttir, prófessor við Háskóla Íslands og formaður Jafnvægisvogarinnar opnaði hátíðina og hrósaði stjórnendum fyrir eftirtektarverðan árangur í jafnréttismálum. Gunnar Gunnarsson, forstöðumaður greiningar og ráðgjafar hjá Creditinfo, flutti fræðandi erindi undir heitinu „Er þetta ekki komið?“ og dómsmálaráðherra, Þorbjörg S. Gunnlaugsdóttir, flutti áhugavert og hvetjandi ávarp.
Að hreyfiaflsverkefninu standa, auk FKA, dómsmálaráðuneytið, Creditinfo, Deloitte, Pipar\TBWA, Ríkisútvarpið, Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi og Sjóvá
Jafnvægisvogin veitti viðurkenningar til níutíu fyrirtækja, tuttugu og tveggja opinberra aðila og sextán sveitarfélaga úr hópi þeirra 253 þátttakenda sem hafa undirritað viljayfirlýsingu.
Markmið Jafnvægisvogar um 40/60 kynjahlutfall í efsta stjórnendalagi var haft til hliðsjónar við matið. Stór hluti þeirra þátttakenda sem hafa skrifað undir viljayfirlýsingu Jafnvægisvogarinnar hafa náð góðum árangri á þessu sviði.
„Það er ánægjulegt að sjá hversu mörg fyrirtæki, stofnanir og sveitarfélög í Jafnvægisvog FKA sinna jafnréttismálum af metnaði. Þrátt fyrir þennan góða árangur er ljóst að enn er langt í land með að ná fullu jafnrétti. Það er mikilvægt að hvert og eitt fyrirtæki, stofnun eða sveitarfélag skoði stöðu sína og krefjist þess að kynjahlutfall í æðstu stjórnunarstöðum sé sem jafnast, því jafnrétti er ekkert annað en ákvörðun“, segir Bryndís Reynisdóttir verkefnastjóri Jafnvægisvogarinnar.
Á ráðstefnu Jafnvægisvogarinnar árið 2020 var kynntur nýr Jafnréttislundur FKA, sem Skógræktarfélag Reykjavíkur útvegaði Jafnvægisvoginni. Viðurkenningu Jafnvægisvogar FKA fylgir tré að gjöf til gróðursetningar í Jafnréttislundi FKA, sem viðurkenningarhafar gróðursetja sjálfir í lundinum, föstudaginn 10. október. Með því geta þátttakendur lagt sitt af mörkum til að draga úr kolefnisfótspori og jafnframt sýnt stuðning við jafnréttismál með táknrænum hætti.
Við val á trjám í lundinn er horft til þess að velja margar ólíkar tegundir af trjám, sem tákn um þann fjölbreytileika sem Jafnvægisvogin stuðlar að. Það er markmið Jafnvægisvogarinnar að endurtaka þetta árlega og væri ánægjulegt að sjá hlíðina fyllast á næstu árum, með auknu jafnrétti.
Eftirfarandi fyrirtæki, sveitarfélög og stofnanir hlutu viðurkenningu Jafnvægisvogarinnar í ár:
|1912
|FSRE
|Olís ehf
|A4
|GG Verk ehf
|Orkan IS ehf
|AGR
|Guðmundur Arason ehf
|Orkusalan
|Akraneskaupstaður
|Hafnarfjörður
|Orkuveita Reykjavíkur
|Akureyrarbær
|Hagstofa Íslands
|Ósar – lífæð heilbrigðis hf.
|Alþjóðasetur ehf.
|Harpa
|PricewaterhouseCoopers ehf.
|APRÓ
|Háskóli Íslands
|Rafal ehf
|Atmonia ehf
|Háskólinn á Akureyri
|Rangárþing eystra
|atNorth
|Háskólinn í Reykjavík
|Rangárþing ytra
|AwareGO ehf
|Heilbrigðisstofnun Austurlands
|Rarik
|Bakkinn vöruhótel
|Hirzlan ehf
|Reir Verk ehf.
|Bananar
|Hornsteinn
|Rekstrarvörur ehf
|Björgun_Sement
|Hreint ehf
|Reykjafell ehf
|BL ehf
|HS Orka
|Reykjanesbær
|Bláa Lónið
|Húnabyggð
|RÚV ohf
|Borgarbyggð
|IKEA
|Samkaup hf.
|Borgarleikhús
|indó
|Seðlabanki Íslands
|Brandenburg
|Inkasso ehf
|Seltjarnarnesbær
|Bústólpi ehf.
|Isavia ohf
|Sjóvá
|Carbfix
|Íslandsbanki
|Skatturinn
|Ceo Huxun
|Íslandshótel
|Skrifstofa Alþingis
|Coca-Cola Europacific Partners Ísland
|Íslenska Gámafélagið
|Sólar ehf
|COWI á Íslandi
|ÍSOR
|Strætó bs
|Crayon Iceland ehf
|Ívera ehf.
|Sveitarfélagið Árborg
|Creditinfo
|Krónan
|Sveitarfélagið Fjallabyggð
|Dagar hf
|Land og skógur
|Sveitarfélagið Skagaströnd
|Deloitte ehf
|Lota
|Sveitarfélagið Ölfus
|Destination Complete ehf.
|LSR
|Sýn hf.
|dk hugbúnaður
|Lyf og heilsa
|Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu
|ECIT Virtus
|Lyfja
|Taktikal ehf.
|EFLA hf
|Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu
|Tixly
|Eignarhald ehf. – Pipar\TBWA
|Matís ohf
|Travel Connect
|Elkem Ísland
|Maven ehf.
|Tryggja
|ELKO
|Miðbæjarhótel/Center Hotels ehf.
|Vegagerðin
|Fastus
|Mosfellsbær
|Veitur
|Festi hf.
|Motus
|Verkís
|Félagsbústaðir hf.
|Múlaþing
|Verzlunarskóli Íslands
|Fiskistofa
|Nasdaq Iceland
|Vesturbyggð
|Five Degrees EHf
|Náttúruverndarstofnun
|Vinnueftirlitið
|Fjársýsla ríkisins
|Norðurál ehf.
|VÍS tryggingar hf.
|Fjölbrautaskóli Suðurlands
|Norðurorka hf.
|Wise lausnir
|Fjölbrautaskóli Suðurnesja
|Nova
|Þjóðskrá
|Fjölbrautaskólinn við Ármúla
|Nói Síríus hf