Vann 10 milljónir í kvöld – „Er þetta símahrekkur?“

Heppinn miðaeigandi vann 10 skattfrjálsar milljónir í Milljónaveltu Happdrættis Háskóla Íslands. Þegar miðaeigandinn fékk símtalið góða um vinninginn hélt hann að um hrekk væri að ræða.
„Er þetta símahrekkur?“ spurði fjögurra barna faðirinn sem hlaut stóra vinninginn. Þegar búið var að fullvissa hann um að ekki væri um grín að ræða gladdist hann heldur betur og sagði að peningarnir myndu koma sér vel til að aðstoða börnin á erfiðum fasteignamarkaði.
Alls voru vinningshafar kvöldsins tæplega 5 þúsund talsins og skiptu þeir á milli sín 167 milljónum króna. Einn vann 7 milljónir, hæsta vinninginn í aðalútdrættinum, annar vann 2,5 milljónir og fimm unnu eina milljón hver.
Vinningarnir verða lagðir inn á reikninga miðaeigenda á næstu dögum. Happdrætti Háskólans minnir miðaeigendur á að fara inn á Mínar síður á hhi.is og tryggja að allar upplýsingar séu réttar svo hægt sé að greiða vinningana út.
„Happdrætti Háskólans óskar öllum vinningshöfum innilega til hamingju og þakkar stuðninginn í gegnum tíðina. Með kaupum á miða í happdrættinu stuðla miðaeigendur að áframhaldandi uppbyggingu Háskóla Íslands og tryggja blómlegt háskólasamfélag. Allur hagnaður af rekstri HHÍ rennur til uppbyggingar Háskóla Íslands og hafa á þriðja tug bygginga risið fyrir happdrættisfé.“