Segir algjört kaos hafa ríkt við brottför á Keflavíkurflugvelli – „Aðstæðurnar voru hræðilegar“

Ferðamaður sem flaug heim til Helsinki frá Keflavíkurflugvelli á þriðjudag eftir 10 daga dvöl hérlendis segir algjört kaós hafa ríkt á vellinum. Þrátt fyrir að hafa mætt tveimur og hálfum tíma fyrir flug hafi hann og samferðamenn hans mætt að brottfararhliðinu rétt áður en því var lokað.
„Við erum bara að deila reynslu okkar af alþjóðaflugvellinum. Við flugum úr landi í gær eftir 10 daga dvöl og aðstæðurnar voru hræðilegar,“ segir ferðamaðurinn í færslu á Reddit, sem hefur fengið þó nokkur viðbrögð, en þegar eru 163 athugasemdir skrifaðar við færsluna.
„Flugið okkar fór klukkan 7:30 til Helsinki og við komum á flugvöllinn tveimur og hálfum tíma fyrr, um klukkan 4:45. Áður en við byrjuðum að innrita okkur fórum við í Tax-free til að fá endurgreiðslu. Það var þegar löng biðröð en aðeins tveir starfsmenn voru að vinna. Það var ekki boðið upp á að skilja pappírana eftir í skilahólfi svo við þurftum bara að raða okkur upp. Að minnsta kosti gátum við skipt okkur niður þar sem fólk byrjaði að raða sér við innritunarvélina á meðan við hin biðum.“
Segir ferðamaðurinn þessa röð og afgreiðslu hafa tekið um 30 mínútur og síðan tók við að innrita sig í flugið.
„Nú kemur að innrituninni sem var líklega sú versta sem ég hef upplifað. Það voru langar og flóknar biðraðir við allar sjálfsinnritunarvélarnar, margar hverjar virkuðu ekki rétt og kröfðust stöðugrar handvirkrar íhlutunar frá starfsfólki flugvallarins. Hópurinn okkar lenti í einni vél sem sendi okkur villuskilaboð í fyrstu skiptin, en spýtti svo bara út mörgum eintökum af brottfararspjöldum í annarri tilraun en gat ekki fengið farangursmiðana út fyrr en loksins einhver kom til að hjálpa.“
Þriðja langa röðin tók svo við til að skila af sér töskunum og segir ferðamaðurinn að það hafi verið enn lengri biðraðir við mönnuði innritunarborðin. Þetta ferli hafi tekið klukkustund.
„Eftir innritun var biðröðin við öryggiseftirlitið einnig löng og starfsfólkið hafði lokað fyrir rúllustigann svo við þurftum að ganga upp stiga með handfarangurinn okkar (við skildum að það væri til að stjórna mannfjölda að öryggissalnum en héldum að það hefði mátt skipuleggja það betur?). Öryggiseftirlitið tók um 30 mínútur sem virðist ekki of langur tími litið til baka en á þeirri stundu var það frekar stressandi.
Að lokum komum við að hliðinu okkar (sem var í sal C – löng hlaup eftir öryggiseftirlitið) aðeins nokkrum mínútum fyrir lokun hliðsins, samtals eyddum við næstum 2 klukkustundum í alla þessa raun.“
Ferðamaðurinn segir að þegar hópurinn kom til landsins fyrir tíu dögum hafi ekki virst sem svona mikill fjöldi væri á vellinum, „vo við gerum ráð fyrir að það sé vegna nýlegs vandamáls með Play? Við fengum tölvupóst frá Icelandair þar sem boðið var upp á ferðagjafabréf til að skipta um flug.
Svo ég held að það sé bara að vara alla sem ætla að fljúga úr landi við því að það sé best að koma á flugvöllinn miklu fyrr en venjulega.“
Í athugasemdum taka margir undir og lýsa sams konar reynslu. Margir benda einnig á að framkvæmdir eru í gangi á vellinum og því standi þetta líklega til bóta, en bæta við að líklega þegar framkvæmdum ljúki, þurfi að hefja þær að nýju til að stækka aftur.
„Já, ég tók eftir því að mikil vinna virðist vera í gangi fyrir utan, svo vonandi verður flugvöllurinn miklu betri í framtíðinni.
En ég geri ráð fyrir að vandamálið með Tax-freeog innritunarvélina virðist vera flöskuhálsinn? Ég tók eftir því að í gegnum einn endurgreiðsluaðila gat ég gert flestar færslurnar á netinu og þurfti bara að sýna QR kóðann í Tax-free, en restina þurfti ég að fylla út með kúlupenna og starfsfólki var gert að slá það inn handvirkt í kerfið sitt, það virðist bara vera mikið vesen fyrir báða aðila hér. Helst ætti kannski að leyfa mögulegt að skila í skilakassa jafnvel þegar starfsfólk er við svo við gætum bara skilað inn reikningunum, ég er meira en fús til að gera það jafnvel þótt það þýði aðeins lengri bið/vinnslutíma.“