Föstudagur 10.október 2025

Réðist á tvö börn á kjúklingastað í Reykjavík – „Lítið sem ekkert tilefni“

Kristinn H. Guðnason
Föstudaginn 10. október 2025 16:30

Árásin átti sér stað á ónefndum kjúklingastað í Reykjavík. Mynd/Getty

Karlmaður var dæmdur í eins mánaðar skilorðsbundið fangelsi fyrir að veitast að tveimur börnum á kjúklingastað í Reykjavík. Hlutu fórnarlömbin opin sár á höfði.

Dómurinn féll fyrir viku síðan, þann 3. október, í Héraðsdómi Reykjavíkur.

Maðurinn, sem er af erlendum uppruna, veittist að börnunum fimmtudaginn 18. apríl árið 2024 á ónefndum kjúklingastað í Reykjavík.

Fengu áverka á höfði, hönd og fæti

Fyrst sló hann með krepptum hnefa í andlitið á öðru barninu með þeim afleiðingum að það hlaut opið sár á höfði.

Þá sló hann annað barn ítrekað í höfuð og líkama með þeim afleiðingum að það hlaut einnig opið sár á höfði sem og hrufl bak við eyra, á framhandlegg og á sköflungi. Var aðeins gerð einkaréttarkrafa fyrir það, upp á 650 þúsund krónur.

Gerandinn játaði skýlaust líkamsárásirnar við þingfestingu málsins þann 25. september síðastliðinn og var málið því tekið til dóms án frekari sönnunarfærslu.

Lítið sem ekkert tilefni

Var litið til þess að gerandinn hafði aðeins eitt brot á sakaskrá sinni, það er 500 þúsund króna sekt fyrir brot á siglingarlögum, sem og að hann hafi játað.

„Á hinn bóginn verður ekki litið fram hjá því að ákærði réðist á brotaþola, sem voru enn börn að aldri, af litlu sem engu tilefni,“ segir í dóminum.

Þótti refsing hæfileg eins mánaðar fangelsi, skilorðsbundið til tveggja ára. Þá var honum gert að greiða öðru barninu 200 þúsund krónur í miskabætur og málskostnað í málinu.

 

