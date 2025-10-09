fbpx
Fimmtudagur 09.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Yfirgnæfandi meirihluti landsmanna þvert á flokka og á öllum aldri vill einkunnir í tölustöfum

Ritstjórn DV
Fimmtudaginn 9. október 2025 10:14

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Samkvæmt nýrri könnun Maskínu vilja 88 prósent landsmanna að einkunnir í íslenskum skólum séu gefnar í tölustöfum. Það er sérstaklega unga fólkið sem er hrifið af tölustöfum en 93,2 prósent svarenda á aldrinum 18-29 ára vilja tölustafi samanborið við 82 prósent svarenda á aldrinum 40-49 ára.

Aðeins 2,6 prósent svarenda vilja bókstafi en 9,4 prósent telja það ekki skipta máli hvort einkunnir séu gefnar í tölu- eða bókstöfum.

Fjöldi svarenda sem tók afstöðu var 924.

Kjósendur Sjálfstæðisflokks og Miðflokks eru hrifnastir af tölustöfunum en 97,6 prósent Miðflokksmanna vilja tölustafi og 96,6 prósent Sjálfstæðismanna. Píratar og Vinstri Grænir eru minnst hrifnir af tölustöfunum en aðeins 77,1 prósent Pírata vilja tölustafi og 78,1 prósent Vinstri Grænna.

Könnunin var lögð fyrir Þjóðgátt Maskínu, sem er þjóðhópur fólks sem dreginn er með tilviljun úr Þjóðskrá, á netinu. Svarendur eru alls staðar að af landinu og á aldrinum 18 ára og eldri. Könnunin fór fram dagana 15. til 19. september og voru svarendur 990 talsins.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 34 mínútum
Yfirgnæfandi meirihluti landsmanna þvert á flokka og á öllum aldri vill einkunnir í tölustöfum
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Mikill meirihluti Íslendinga á móti þátttöku Íslands í Eurovision verði Ísrael með – Sjálfstæðismenn og Miðflokksmenn skera sig úr
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Tyrkneski bæjarstjórinn fékk háa sekt í Héraðsdómi Suðurlands – Ólíklegt að greiðsla berist nokkurn tímann
Fréttir
Fyrir 15 klukkutímum
Þetta vitum við um fyrsta skref friðarsamkomulags Ísraels og Hamas
Fréttir
Fyrir 15 klukkutímum
Skatturinn neitaði að trúa því að hann hefði ekki búið frítt í Airbnb-íbúð
Fréttir
Fyrir 16 klukkutímum
Sérfræðingur SÞ krefst þess að öllum í skipalestinni sem Magga Stína var í verði sleppt
Fréttir
Fyrir 17 klukkutímum
Segja Útlendingastofnun ljúga
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum
Efni HBO orðið aðgengilegt viðskiptavinum Símans

Mest lesið

Skatturinn neitaði að trúa því að hann hefði ekki búið frítt í Airbnb-íbúð
Biður fólk að velta því fyrir sér hvaða hlutverk það hefði leikið í helförinni – „Þarft að spyrja þig hvar þú fórst út af sporinu“
Íslendingur handtekinn í Tælandi – Rauður pallbíll gerður upptækur
Sveik ættingja sína og stal 40 milljónum úr dánarbúinu
Reyndi að hefja framhjáhald skömmu eftir brúðkaupið sitt – „Hver í andskotanum gerir svona?“

Nýlegt

Sonur Esterar lenti í klóm sértrúarsafnaðar – Kom mjög vannærður og blankur heim
Einn stolinn sími hratt af stað einni stærstu lögregluaðgerð Bretlands
Ákall frá fjölskyldu Möggu Stínu: „Við höfum misst allt samband“ – Var í skipi sem var stöðvað í nótt
Bjóst alls ekki við að lenda í þessu á Íslandi: „Þetta er búið að eyðileggja ferðina fyrir mér”
Jón Gnarr fullur iðrunar: „Mikið finnst mér leiðinlegt að heyra þetta“
Stóri dómurinn gæti fallið yfir City á allra næstu dögum
Setningin sem Kristbjörg heyrði nýlega og hafði mikil áhrif á hana
Dóttir Robin Williams: „Hættið að gera honum þetta“
Klara Kristín spilar fyrir Benfica í Bandaríkjunum – Foreldrar hennar þekkt íþróttafólk
Vonast til að Lammens sé Courtois 2.0
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum
Sjötíu hálfvilltum íslenskum hrossum bjargað í Bretlandi – Illa haldin og eignuðust folöld eftirlitslaust
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum

Biður fólk að velta því fyrir sér hvaða hlutverk það hefði leikið í helförinni – „Þarft að spyrja þig hvar þú fórst út af sporinu“

Biður fólk að velta því fyrir sér hvaða hlutverk það hefði leikið í helförinni – „Þarft að spyrja þig hvar þú fórst út af sporinu“
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
Íslendingur handtekinn í Tælandi – Rauður pallbíll gerður upptækur
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
Sveik ættingja sína og stal 40 milljónum úr dánarbúinu
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum

Norðurlöndin funda í Reykjavík um afstöðuna til Ísrael í Eurovision – Verður reynt að ná samstöðu?

Norðurlöndin funda í Reykjavík um afstöðuna til Ísrael í Eurovision – Verður reynt að ná samstöðu?
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum

Ellefu mánaða fangelsi fyrir ítrekuð kynferðisbrot gegn barnungri stjúpdóttur

Ellefu mánaða fangelsi fyrir ítrekuð kynferðisbrot gegn barnungri stjúpdóttur
Fréttir
Í gær
Sigríður Hrund kallar á úrbætur frá Kópavogsbæ – 10 ára dóttir mín spurði „Hvernig á ég að komast heim?“
Fréttir
Í gær

„Loksins er verið að segja upphátt það sem margir hafa vitað lengi“

„Loksins er verið að segja upphátt það sem margir hafa vitað lengi“
Fréttir
Í gær
Félagið Ísland-Palestína boðar til mótmæla vegna Möggu Stínu
Fréttir
Í gær
Karen svarar gagnrýnendum Möggu Stínu – „Hvað finnst þér um þessi lögbrot?“
Fréttir
Í gær

Svavar Knútur um uppsögn öryggisvarðarins í þinghúsinu – „Úthýsa verkefnunum til andlitslausra verktaka“

Svavar Knútur um uppsögn öryggisvarðarins í þinghúsinu – „Úthýsa verkefnunum til andlitslausra verktaka“
Fréttir
Í gær

Ákall frá fjölskyldu Möggu Stínu: „Við höfum misst allt samband“ – Var í skipi sem var stöðvað í nótt

Ákall frá fjölskyldu Möggu Stínu: „Við höfum misst allt samband“ – Var í skipi sem var stöðvað í nótt
Fréttir
Í gær
Slökkviliðskona hefndi sín á fyrrverandi – Dreifði viðbjóði á lóðinni hjá honum
Fréttir
Í gær
Stjórnarandstaðan gríðarlega óvinsæl hjá flestum hópum – Ríkisstjórnin nýtur aukinna vinsælda
Fréttir
Í gær

Aðalheiður kærði ofbeldi leigubílstjóra hjá Hreyfli – Fyrirtækið aðhafðist ekkert í 834 daga og þolendum fjölgaði

Aðalheiður kærði ofbeldi leigubílstjóra hjá Hreyfli – Fyrirtækið aðhafðist ekkert í 834 daga og þolendum fjölgaði
Fréttir
Í gær
Lögreglan lýsir eftir Aylin
Fréttir
Í gær
Trump brjálaður yfir því að Bad Bunny skemmtir á Super Bowl – „Þetta virðist ekki vera skemmtikraftur sem sameinar fólk“
Fréttir
Í gær
Ásdís bæjarstjóri harðlega gagnrýnd fyrir ásakanir um að BSRB hafi keypt rannsókn – „Hefur hún reynslu af því?“
Fréttir
Í gær

Atvinnurekendur á Kársnesi gagnrýna harðlega fyrirhugaða legu Borgarlínu – Segja starfsemi sína setta í uppnám

Atvinnurekendur á Kársnesi gagnrýna harðlega fyrirhugaða legu Borgarlínu – Segja starfsemi sína setta í uppnám
Fréttir
Í gær

Jón Magnússon (Jójó) er látinn

Jón Magnússon (Jójó) er látinn
Fréttir
Í gær
Magga Stína siglir enn með Frelsisflotanum til Gaza – Gæti verið handtekin af Ísrael á morgun
Fréttir
Í gær

Læknir sleppur við áminningu – Kona átti að fá lyf sem hún er með ofnæmi fyrir

Læknir sleppur við áminningu – Kona átti að fá lyf sem hún er með ofnæmi fyrir
Fréttir
Í gær
Þýskur bæjarstjóri þungt haldinn eftir hnífaárás – Leitað að „nokkrum“ mönnum sem grunaðir eru um verknaðinn
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Héðinn ómyrkur í máli: Hótelið dregið niður á bókunarsíðum vegna slæmra vega
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Bæjarstjóri Kópavogs bregst við harðri gagnrýni: Keypt niðurstaða í pólitískum leik?

Bæjarstjóri Kópavogs bregst við harðri gagnrýni: Keypt niðurstaða í pólitískum leik?
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Spreyjað á fjórar bifreiðar og stungið á dekk

Spreyjað á fjórar bifreiðar og stungið á dekk
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Jordan Peterson var við dauðans dyr – Dóttir hans deilir fréttum af heilsu hans
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Segir ómaklegt að þrýsta á Samfylkinguna í máli rússnesku tvíburanna