fbpx
Þriðjudagur 07.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Jón Magnússon (Jójó) er látinn

Ritstjórn DV
Þriðjudaginn 7. október 2025 13:49

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Götulistamaðurinn Jón Magnússon, einnig þekktur undir nafninu Jójó, er látinn, 65 ára að aldri.

Greint er frá andláti hans á vef mbl.is en þar kemur fram að hann hafi látist á hjartadeild Landspítalans þann 19. september síðastliðinn. Hann var 65 ára.

Jón var mörgum að góðu kunnur fyrir að syngja og spila á gítar í Austurstræti á kvöldin og um helgar. Þá er fræg sagan af því þegar hann spilaði með Bruce Springsteen á Strikinu í Kaupmannahöfn árið 1988.

Sjá einnig: Vilja að JoJo hitti Springsteen

Kallaði Jón til bandarísku stórstjörnunnar og bauð honum að spila með sér og tóku þeir saman þrjú lög. Í frétt mbl.is kemur fram að útför Jóns fari fram frá Langholtskirkju fimmtudaginn 23. október klukkan 15.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Jón Magnússon (Jójó) er látinn
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Atvinnurekendur á Kársnesi gagnrýna harðlega fyrirhugaða legu Borgarlínu – Segja starfsemi sína setta í uppnám
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Magga Stína siglir enn með Frelsisflotanum til Gaza – Gæti verið handtekin af Ísrael á morgun
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Læknir sleppur við áminningu – Kona átti að fá lyf sem hún er með ofnæmi fyrir
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Þýskur bæjarstjóri þungt haldinn eftir hnífaárás – Leitað að „nokkrum“ mönnum sem grunaðir eru um verknaðinn
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Héðinn ómyrkur í máli: Hótelið dregið niður á bókunarsíðum vegna slæmra vega
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Bæjarstjóri Kópavogs bregst við harðri gagnrýni: Keypt niðurstaða í pólitískum leik?
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum
Spreyjað á fjórar bifreiðar og stungið á dekk

Mest lesið

Foreldrar hvattir til að ræða við börn sín eftir svipleg dauðsföll um helgina
Áhrifavaldur dæmdur í fangelsi fyrir heimskulegt uppátæki – „Ég fékk mjög slæma hugmynd”
Vann yfir hundrað milljónir á skafmiða – Tveimur mánuðum síðar fékk hann kjaftshöggið sem hann þurfti
Segir þetta sanna ótrúlegt hugarfar Gylfa – Eigi nokkra milljarða en gerði allt til þess að afreka þetta
Spáir rekstrarerfiðleikum fyrir easyJet og Wizz Air eftir fall Play og Braathens – Fækkar valkostum Íslendinga?

Nýlegt

Bjóst alls ekki við að lenda í þessu á Íslandi: „Þetta er búið að eyðileggja ferðina fyrir mér”
Jón Gnarr fullur iðrunar: „Mikið finnst mér leiðinlegt að heyra þetta“
Veit skítuga leyndarmál mágs síns: „Systir mín hefur aldrei verið jafn hamingjusöm, ætti ég að segja henni sannleikann?“
Er virkilega hægt að kaupa sófa frá Play á krónu?
Albert með nýjar upplýsingar um brottrekstur Davíðs Smára – Segir stjórnina hafa hertekið klefann á Akureyri
„Mörgum finnst að ég geti alveg gefið þeim peninga eða að það þurfi ekki að borga til baka. Þannig hef ég tapað vinum.“
Harry Kane setur sögusagnir síðustu vikna í uppnám
ÍBV staðfestir að Láki Árna verði áfram í Eyjum
Kampavínssósíalisti í klandri með undirmenn sína – Bannaði þeim að nota enska fánann
Þetta eru fórnirnar sem Sölvi bað Víkinga um að færa til að verða Íslandsmeistarar
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Spáir rekstrarerfiðleikum fyrir easyJet og Wizz Air eftir fall Play og Braathens – Fækkar valkostum Íslendinga?
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum

Vilja Uber til Íslands og stofna úrskurðarnefnd um þjónustu leigubíla

Vilja Uber til Íslands og stofna úrskurðarnefnd um þjónustu leigubíla
Fréttir
Í gær
Vekja samfélagið til umhugsunar um vaxandi einmanaleika
Fréttir
Í gær
Gítar Guðmundar er fundinn – Þakklátur þeim sem lýstu eftir honum
Fréttir
Í gær

Petrína fengið nóg: „Skiptum oftar um dempara en sumir skipta um sokka”

Petrína fengið nóg: „Skiptum oftar um dempara en sumir skipta um sokka”
Fréttir
Í gær

Segir Íslendinga of upptekna af djammi og kynjafræði til að hafa eitthvað fram að færa

Segir Íslendinga of upptekna af djammi og kynjafræði til að hafa eitthvað fram að færa
Fréttir
Í gær
Hlaut dóm í heimalandinu eftir að hann flutti til Íslands – „Ég vona að þið rotnið öll í helvíti“
Fréttir
Í gær

Gagnrýnd fyrir að kaupa raðhús með fullt af bílastæðum á meðan aðrir fá engin – Svarar nú fyrir sig fullum hálsi

Gagnrýnd fyrir að kaupa raðhús með fullt af bílastæðum á meðan aðrir fá engin – Svarar nú fyrir sig fullum hálsi
Fréttir
Í gær
Sagðist ekki hafa vitað að kærustur þyrftu að samþykkja kynlíf hverju sinni
Fréttir
Í gær
Kanslarinn hótar sniðgöngu Þýskalands ef Ísraelar verða reknir úr Eurovision – „Ísrael á heima þarna“
Fréttir
Í gær

Úkraínumaður á Íslandi sagður hafa tekið þátt í að svindla á íslenskri konu

Úkraínumaður á Íslandi sagður hafa tekið þátt í að svindla á íslenskri konu
Fréttir
Í gær

Guðmundur saknar verðmæts gítars sem stolið var af heimilinu – „Fór fram og stend þá andspænis þjófnum“

Guðmundur saknar verðmæts gítars sem stolið var af heimilinu – „Fór fram og stend þá andspænis þjófnum“
Fréttir
Í gær
Sex fluttir með sjúkrabíl eftir umferðarslys á Jökuldalsheiði
Fréttir
Í gær
Jón Gnarr fullur iðrunar: „Mikið finnst mér leiðinlegt að heyra þetta“
Fréttir
Í gær

María hlustaði á sláandi frásögn fulltrúa Neyðarlínunnar

María hlustaði á sláandi frásögn fulltrúa Neyðarlínunnar
Fréttir
Í gær
Bjóst alls ekki við að lenda í þessu á Íslandi: „Þetta er búið að eyðileggja ferðina fyrir mér”
Fréttir
Í gær
Flúði af vettvangi eftir hnífstungu
Fréttir
Í gær
Rúnar Hroði þakklátur – „Þið björguðuð lífi mínu alveg klárlega“
Fréttir
Í gær

Meghan sökuð um „yfirgengilegt smekkleysi“ nærri staðnum þar sem Díana prinsessa lést

Meghan sökuð um „yfirgengilegt smekkleysi“ nærri staðnum þar sem Díana prinsessa lést
Fréttir
Í gær

Mannýgur íkorni hefur sent tvær konur á spítala og ráðist á aðra þrjá – „Þetta er ekki brandari“

Mannýgur íkorni hefur sent tvær konur á spítala og ráðist á aðra þrjá – „Þetta er ekki brandari“
Fréttir
Í gær
Afrískur konungur fjarlægður úr skógi í Skotlandi
Fréttir
Fyrir 2 dögum

„Stórkostlegur dagur í gær fyrir íslenskt tónlistarfólk“

„Stórkostlegur dagur í gær fyrir íslenskt tónlistarfólk“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Snigill gerði dyraat í fjölbýlishúsi í Þýskalandi – Fékk tiltal frá lögreglu
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Segja Ísraela hafa misþyrmt og niðurlægt Gretu Thunberg
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Vísindamenn spenntir – gæti líf fundist á tungli Satúrnusar?

Vísindamenn spenntir – gæti líf fundist á tungli Satúrnusar?
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Trump sendir þjóðvarðarliðið til Chicago

Trump sendir þjóðvarðarliðið til Chicago
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Ökumaður keyrði á 200 km/klst hraða yfir leyfilegum hámarksraða á hinu þýska Autobahn
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Ökumaður fór með 40.000 króna sekt alla leið upp í Landsrétt – Kom í ljós að klúðrið var lögreglunnar en ekki ökumannsins