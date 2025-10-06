fbpx
Mánudagur 06.október 2025

Flúði af vettvangi eftir hnífstungu

Ritstjórn DV
Mánudaginn 6. október 2025 06:28

Fjórir eru vistaðir í fangaklefum lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu eftir nóttina, en alls voru 67 mál skráð hjá lögreglu á tímabilinu frá klukkan 17 í gær til fimm í morgun.

Í miðborginni réðst hópur manna á einn með höggum og spörkum og að því loknu hlupu þeir á brott. Árásarþoli er sagður hafa verið aumur eftir árásina en ekki slasaður.

Þá handtók lögregla mann í miðborginni vegna húsbrots og eignaspjalla og fékk sá pláss í fangaklefa lögreglu.

Í hverfi 104 var ráðist á mann með hníf og honum veittur stunguáverki. Maðurinn slasaðist ekki alvarlega eftir árásina en var engu að síður fluttur á bráðamóttöku til aðhlynningar. Gerandi flúði af vettvangi en var handtekinn skömmu síðar og vistaður í fangaklefa.

Í Kópavogi varð ökumaður sem reyndist undir áhrifum áfengis valdur að umferðaróhappi. Hann réðst svo á vegfaranda sem reyndi að koma í veg fyrir að ökumaðurinn færi af vettvangi. Lögregla handtók ökumanninn og vistaði í fangaklefa.

