Tekin undir stýri við Njarðargötu með lífshættulegt áfengismagn í blóði – Ellefti dómurinn á nokkrum árum

Síbrotamaður á sextugsaldri hefur verið dæmdur í 13 mánaða fangelsi fyrir að keyra undir áhrifum, sviptur ökuleyfi, þann 5. febrúar síðastliðinn. Var maðurinn með lífshættulegt magn vínanda í blóði eða 2,08% en för hans var stöðvuð af lögreglu í Njarðargötu í Reykjavík.
Umræddur einstaklingur hefur margítrekað framið viðlík brot en þetta er ellefti dómurinn sem hann hlýtur á síðastliðnum 16 árum vegna viðlíkra brota.
Maðurinn var fyrst tekinn árið 2009 fyrir akstur undir áhrifum áfengis og var gert að greiða sekt. Fimm árum síðar gerðist hann aftur sekur um slíkt brot og aftur var sektargreiðslu beitt. Síðar sama ár hlaut maðurinn tvo fangelsisdóma vegna viðlíkra brota, fyrst 30 daga fangelsi og síðar 15 daga fangelsi.
Síðan þá hefur maðurinn verið dæmdur til fangelsisvistar vegna slíkra brota á 1-2 ára fresti. Auk fangelsisdómsins var maðurinn enn einu sinni sviptur ökurétti til æviloka en það hefur þó ekki dugað til að stöðva hann hingað til.