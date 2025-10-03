fbpx
Föstudagur 03.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Níðingurinn á Múlaborg grunaður um að hafa brotið á tíu börnum

Ritstjórn DV
Föstudaginn 3. október 2025 12:53

Leikskólinn Múlaborg við Ármúla í Reykjavík. Mynd: Reykjavíkurborg

Starfsmaður í leikskólanum Múlaborg, sem var handtekinn á dögum, er grunaður um að hafa brotið gegn fleiri en tíu börnum. Þetta kemur fram í frétt RÚV í hádeginu.

Maðurinn hefur setið í gæsluvarðahaldi síðan málið kom upp um miðjan ágúst og hann var handtekinn. Komst það upp þegar barn á leikskólanum sagði foreldrum frá meintri refsiverði háttsemi mannsins. Hanná að hafa játað brotið sem leiddi til handtökunnar við yfirheyrslu en nú virðist sem fleiri mál sem tengjast honum séu að koma upp.

Hefur RÚV eftir Bylgju Hrönn Baldursdóttur, yfirmanni kynferðisbrotadeildar lögreglu, að mikill þungi sé lagður í rannsókn málsins en að öðru leyti vildi hún ekki tjá sig um efnisatriði þess.

Þá upplýsti hún um að lögregla sé með til rannsóknar kynferðisbrot í öðrum leikskóla í Reykjavík sem kom upp í síðustu viku.

 

 

 

