Ömurleg upplifun í Helgafellslandi – Þjófar létu greipar sópa hjá fólki sem var að flytja inn

Að minnsta kosti þrjár fjölskyldur sem hafa undanfarna daga verið að flytja inn í nýtt leiguhúsnæði í eigu Bjargs íbúðafélags við Úugötu í Helgafellslandi í Mosfellsbæ urðu fyrir því að brotist var inn til þeirra og miklum verðmætum og mjög persónulegum eigum stolið.
Kona að nafni Isabel Anna segir í samtali við DV að innbrotin hafi átt sér stað eftir kl. 16 á sunnudag eða jafnvel aðfaranótt mánudags. Íbúarnir hafa verið að flytja inn í húsið undanfarna daga sem er nýtt og raunar ekki fullbúið að utan. Í tilviki Isabel Önnu brutu þjófarnir sér leið í gegnum öryggisgler á útidyrahurð að íbúðinni og tóku sér síðan góðan tíma í að fara í gegnum persónulega muni fólksins.
Hún greinir frá málinu í íbúahópi á Facebook en segir í samtali við DV að innbrotið hafi verið sérstaklega mikið áfall fyrir 9 ára gamla dóttur hennar því þjófarnir tóku mikið af eigum sem eru henni kærar, þar á meðal sparifé, Nintendo-leikjatölvu, leikföng og fleira.
Hún segir jafnframt í Facebook-hópnum:
„Við erum í sjokki yfir því að einhverjum detti það í hug að brjóta sig í gegnum öryggisgler á hurð og eyða svo dágóðum tíma í að fara í gegnum persónulegar eigur okkar, dreifa gleri út um allt, míga út um allt á klósettinu og jafnvel borða snakk á meðan er. Heimilið okkar var í rúst.“
Isabel segir að þetta sé sérstaklega slæmt fyrir dóttur hennar sem er greind með ADHD og einhverfu.
Vilt þú styrkja dóttur Isabel? – Þeim sem gætu hugsað sér að styrkja barnið til að bæta upp þetta tjón er bent á eftirfarandi reikningsupplýsingar:
kt. 3107854079 2200-26-310785
Heiðrún Birna og barn hennar urðu einnig fyrir barðinu á innbrotsþjófunum. Hún skrifar í Facebook-hópinn:
„Ég er akkúrat ein af þessum fjölskyldum. Gjörsamlega ömurlegt! Allt og þá meina ég allt var tekið hjá mér, meira að segja klósettpappír og herðatré! Er í molum yfir þessu, mjög persónulegum munum var stolið og öllum fötunum okkar og skóm. Bæði frá mér og barninu. Finn til með ykkur, við áttum þetta ekki skilið.“
Heiðrún segir í samtali við DV að hún hafi fengið íbúðina afhenta á föstudaginn og mátti þá flytja inn en ekki gista í íbúðinni fyrr en á mánudagskvöld. Segist hún hafa flutt megnið af sínu dóti á sunnudeginum, rétt fyrir innbrotið.
Hildur Rún Björnsdóttir, lögreglufulltrúi á Lögreglustöð 4, staðfestir að málið sé á borði lögreglu en getur ekki veitt frekari upplýsingar um rannsókn þess.
Lögregla óskar hins vegar eftir upplýsingum um málið. Þeir sem gætu haft upplýsingar eru beðnir um að hringja í síma 444 1000 og biðja um samband við lögreglustöðina á Vínlandsleið.
Ekki fengust upplýsingar hjá Bjargi íbúðafélagi, eiganda hússins, við vinnslu fréttarinnar en DV sendi fyrirspurn á framkvæmdastjóra félagsins, Björn Traustason. Greint verður frá svörum hans ef þau berast.