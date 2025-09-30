Erlendur ferðamaður sár og svekktur yfir hraðasekt – „Er eitthvað sem ég get gert í þessu?”

Í færslunni segist viðkomandi hafa leigt sér bílaleigubíl og ekið meðal annars Gullna hringinn. Á ferð sinni um Norðurland hafi lögregla stöðvað hann fyrir að vera á 111 kílómetra hraða þar sem hámarkshraðinn var 90 kílómetrar á klukkustund.
„Við vorum látin borga 37.500 krónur fyrir þetta. En ef ég skoða færslur á netinu þá sýnist mér ég hafa verið látinn borga of mikið. Er eitthvað sem ég gert í þesu?”
Það er skemmst frá því að segja að netverjar sýndu honum enga miskunn.
„Alls ekki óréttlát sekt þar sem ókst of hratt og hraðakstur er tekinn alvarlega á Íslandi,” segir einn.
Annar bendir viðkomandi á sektarreikni lögreglunnar þar sem má sjá hversu háar sektir eru við umferðarlagabrotum. 37.500 króna sekt fyrir brotið komi heim og saman við upplýsingar þar, að því gefnu að hann hafi fengið afslátt fyrir að greiða sektina á staðnum.
Hann beinir svo að lokum þeim tilmælum til ferðamannsins að fara varla og klykkir út með orðunum: „If you can’t pay the fine, don’t do the crime.“