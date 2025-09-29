fbpx
Mánudagur 29.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Illa slasaður eftir slys á rafmagnshlaupahjóli

Ritstjórn DV
Mánudaginn 29. september 2025 06:40

Þrír gista fangageymslur lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu eftir nóttina, en alls voru 58 mál skráð í kerfum lögreglu á tímabilinu frá klukkan 17 í gær til klukkan fimm í morgun.

Verkefni lögreglu voru af ýmsum toga en í einu tilfelli var tilkynnt um einstakling sem hafði dottið af rafmagnshlaupahjóli. Að sögn lögreglu var viðkomandi með töluverða áverka í andliti og grunur um beinbrot. Var maðurinn fluttur á bráðamóttöku Landspítalans til skoðunar.

Þá hafði lögregla afskipti af einstaklingi sem var óvelkominn í anddyri hótels í miðborginni. Var honum vísað á brott og gekk hann sína leið.

Nokkrum klukkustundum síðar var hinn sami handtekinn ásamt öðrum manni þar sem þeir höfðu brotið sér leið inn í sameign í húsi í hverfi 102. Sparkaði annar mannanna í lögreglumann við skyldustörf og voru þeir vistaðir í fangageymslu vegna rannsóknar málsins.

Lögregla hafði svo afskipti af þremur ökumönnum sem óku án ökuréttinda. Einn þeirra er grunaður um að hafa framvísað fölsuðu ökuskírteini.

Lögregla hafði einnig afskipti af aðila sem sparkaði og barði í bifreið sem lögð var í bifreiðastæði í hverfi 101. Ökumaður var undir stýri og óskaði hann eftir aðstoð lögreglu. Við rannsókn málsins kom í ljós að hliðarspegill bifreiðarinnar var brotinn. Meintur gerandi var undir áhrifum áfengis og var hann vistaður í fangaklefa í þágu rannsóknar málsins.

