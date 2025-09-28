fbpx
Sunnudagur 28.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Þrír fluttir á slysadeild eftir bílveltu – Reyndi að stinga lögreglu af

Ritstjórn DV
Sunnudaginn 28. september 2025 13:17

Mynd úr safni.

Minnst þrír voru fluttir á sjúkrahús eftir bílveltu á mörkum Miklubrautar og Reykjanesbrautar skömmu fyrir hádegi í dag. RÚV greinir frá þessu.

Ökumaður var á flótta undan lögreglu sem hafði reynt að stöðva hann á Snorrabraut. Þar gaf hann í og hugðist stinga lögregluna af. Fór svo að bílnum hvolfdi á gatnamótum Miklubrautar og Reykjanesbrautar og lenti á hvolfi utan í ljósastaur.

Viðbragðsaðilar voru kallaðir til en sex manns voru í bílnum þó að hann sé fimm sæta. Þar af voru minnst þrjú flutt á sjúkrahús, eins og fyrr segir.

 

