Ákæra tvær kólumbískar konur fyrir að auglýsa vændi á Akureyri

Tvær kólumbískar konur hafa verið ákærðar fyrir kynferðisbrot á Akureyri af embætti Lögreglustjórans á Norðurlandi eystra. Konunum, sem eru fæddar árið 1982 og 1985, er gefið að sök að hafa á tímabilinu 15. apríl til 26. apríl auglýst að í boði væri kynmök gegn greiðslu í gegnum hina alræmdu vefsíðu City of Love.
Ákæran er birt í Lögbirtingablaðinu í morgun en dvalarstaður kvennanna er ókunnur og allar líkur á því að þær hafi yfirgefið landið.
Með vændisauglýsingunum eru konurnar sagðar hafa brotið gegn 7. málsgrein 206. greinar almennra hegningarlaga sem hljóðar svo:
Hver sem í opinberri auglýsingu býður fram, miðlar eða óskar eftir kynmökum við annan mann gegn greiðslu skal sæta sektum eða fangelsi allt að 6 mánuðum.
Þá er þess krafist að konurnar sæti upptöku á haldlagðri peningaupphæð sem talinn er hluti af ávinningi af brotastarfseminni, alls 29 þúsund krónur.
Málið verður tekið fyrir í Héraðsdómi Norðurlands eystra þann 29. október næstkomandi og verður fjarvist kvennanna metin til jafns við það að þær viðurkenni framið brot.