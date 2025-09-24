Einar Bárðar segir fréttir um dagsektir „sérstakar“ – „Fulltrúar Eflingar vilja ekki ræða við SVEIT en senda svo pillur“

Einar Bárðarson, framkvæmdastjóri SVEIT, segir framsetningu frétta um dagsektir félagsins í gær sérstakar. Hið rétta sé að SVEIT þurfi að greiða dagsektir eftir tvær vikur ef ákveðin gögn verða ekki afhent.
Samkeppniseftirlitið tók þann 11. júní síðastliðinn ákvörðun um að leggja dagsektir á SVEIT (Samtök fyrirtækja á veitingamarkaði) vegna brota á lagaskyldu til að afhenda eftirlitinu gögn. Skyldu dagsektirnar nema 1 milljón króna á dag.
SVEIT kærði þessa ákvörðun til áfrýjunarnefndar samkeppnismála og krafðist þess að hún yrði felld úr gildi. Var krafan byggð á því að Samkeppniseftirlitið hefði ekki heimild til að rannsakað ætluð samráðsbrot og að beiðnin hefði verið of umfangsmikil. Áfrýjunarnefndin staðfesti hins vegar ákvörðun Samkeppniseftirlitsins og skal SVEIT greiða 1 milljón á dag ef gögnin hafa ekki borist 6. október næstkomandi.
Einar Bárðarson ræddi málið í útvarpsþættinum Bítinu á Bylgjunni í morgun. „Gögnin eru tilbúin og þau verða afhent,“ sagði Einar í þættinum.
Þá svaraði hann einnig gagnrýni stéttarfélagsins Eflingar, það er að Virðing væri svokallað „gult stéttarfélag“, það er stéttarfélag sem stjórnað sé af atvinnurekendum.
„Varðandi athugasemdir Eflingar við stéttarfélagið Virðingu, sem þau kalla gult stéttarfélag, þá er það þannig að Samtök atvinnulífsins og Efling hafa gert með sér samninga um kaup og kjör Eflingarfólks. SVEIT, Samtök fyrirtækja á veitingamarkaði, eru ekki í SA og hafa ekki aðgang að því samningaborði. Þannig að það er flókin staða fyrir okkur en ef fólk er í Eflingu þá er borgað samkvæmt þeim töxtum,“ sagði Einar.
SVEIT sé hins vegar með samning við Virðingu og að hann sé mjög sambærilegur þeim sem MATÍS, það er faglærðir, gerðu við SA. Þar sé gerð meiri áhersla á að hækka dagvinnuna en minni hækkun á helgar og kvöldtaxta.
„Það vita það allir að óánægt starfsfólk er ekki veitingageiranum til hagsbóta. Það er starfsfólkið sem mætir viðskiptavinunum oftar heldur en eigandinn,“ sagði Einar.
Einar sagði að ef mun hærri laun væru greidd fyrir þá sem vinna um kvöld og helgar þá skekki það myndina fyrir fólk sem vilji hafa þetta að aðalstarfi. Til að mynda einstæðir foreldrar og aðrir sem hafa ekki aðstöðu til að vinna um helgar og kvöld.
„Við þurfum að hafa tíma fyrir fjölskylduna okkar,“ sagði Einar.
Sagði hann að frá því að SVEIT hafi verið stofnað hafi Efling ekki vilja ræða við félagið. Það sé undarlegt þar sem um 27 prósent af 3 milljarða tekjum Eflingar komi úr hótel og veitingageiranum. Það er tæplega 1 milljarður.
„Það er því sérstök staða að fulltrúar Eflingar vilja ekki ræða við SVEIT en senda svo pillur um að menn séu að standa að einhverju ólöglegu, dónaskap eða svívirðingum gagnvart launafólki á Íslandi. Sem er alls ekki,“ sagði Einar. „Ég tók við sem framkvæmdastjóri í júní og hef ekki náð samtali við fulltrúa Virðingar en er samt sakaður um að stýra því.“