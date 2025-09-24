Breskir ráðamenn bregðast við ummælum Trump – Harðneita því að borgarstjórinn í London ætli að innleiða Sharia-lög

Afar margt sem Donald Trump Bandaríkjaforseti lét flakka í ræðu sinni á allsherjarþingi SÞ hefur vakið athygli og jafnvel hneykslun. Meðal þess voru ummæli hans um borgarstjóra London, Sadiq Khan, þess efnis að hann hyggist innleiða íslömsk lög, Sharia, í höfuðborginni.
Trump sagði: „Ég horfi á London, þar sem þið eruð með hræðilegan borgarstjóra, hræðilegan, hræðilegan borgarstjóra, og hún er svo mikið breytt, svo mikið breytt.“ Hann bætti síðan við: „Nú vilja þeir taka upp Sharia-lög“.
Óbeit Trump á Sadiq Khan má rekja til þess að borgarstjórinn leyfði mótmælendum við heimsókn Trump til Englands árið 2018 að setja á loft risablöðru sem sýndi forsetann sem ungabarn (Trump baby).
Talsmaður borgarstjórans brást við fyrirspurnum fjölmiðla í gærkvöld með þessum orðum: „Við ætlum ekki að virða þessi ömurlegu og fordómafullu ummæli svars. London er mesta borg í heimi, öruggari en helstu borgir Bandaríkjanna og við tökum með ánægju á móti metfjölda bandarískra borgara sem vilja flytja hingað.“
Í morgun var Khan hins vegar spurður út í ummæli Trump af Sky News og lét borgarstjórinn þá forsetann heldur betur heyra það. Sagði Khan að Trump væri rasísk karlremba og kvenhatari sem væri fordómafullur í garð múslima. Þá byggi hann greinilega leigulaust í huga forsetans.
Fleiri breskir ráðamenn kepptust við að bera lof á höfuðborgin í kjölfar ummæla Trump og vinnumála- og eftirlaunaráðherrann Pat McFadden sagði í viðtali við BBC að hann búi sjálfur í London og þar séu ekki Sharia-lög heldur bresk lög. Að hans mati væri borgin frábær og dýrmæt fyrir Bretland. Sagði hann ennfremur að sú skoðun Trump að London vilji Sharia-lög sé „mislestur á okkar miklu höfuðborg.“
Heilbrigðis- og félagsmálaráðherrann Wes Streeting sagði í færslu á X að Sadiq Khan sé ekki að reyna að innleiða Sharia lög í London. Hann sé borgarstjóri sem styðji fjölbreytileika og hópa með ólíkan bakgrunn og einbeiti sér að því að bæta almenningssamgöngur og öryggi borgarbúa. Sagðist Streeting vera stoltur af borgastjóranum.
.@SadiqKhan is not trying to impose Sharia Law on London.
This is a Mayor who marches with Pride, who stands up for difference of background and opinion, who’s focused on improving our transport, our air, our streets, our safety, our choices and chances.
Proud he’s our Mayor. pic.twitter.com/RMkPWp5Bat
— Wes Streeting (@wesstreeting) September 23, 2025
