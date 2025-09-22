fbpx
Mánudagur 22.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Tveir starfsmenn með stöðu sakbornings vegna bruna á Stuðlum

Ritstjórn DV
Mánudaginn 22. september 2025 10:19

Mynd: Pjetur Sigurðsson

Þrír eru með stöðu sakbornings vegna brunans á meðferðarheimilinu Stuðlum í október 2024, þar af tveir starfsmenn. RÚV greinir frá þessu. Starfsmennirnir tveir hafa verið frá störfum frá Stuðlum á meðan rannsókninni hefur staðið.

Sautján ára piltur lést í brunanum og starfsmaður slasaðist.

Rannsókn málsins er ólokið en hún hefur nú staðið yfir í 11 mánuði. Elín Agnes Eide Kristínardóttir, yfirlögregluþjónn á miðlægri rannsókinardeild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, segir í samtali við RÚV að beðið hafi verið eftir gögnum sem eigi eftir að fara yfir. Að því loknu verður málið sent til ákærusviðs sem tekur ákvörðun um mögulegar ákærur.

 

