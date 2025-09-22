fbpx
Mánudagur 22.september 2025

Jimmy Kimmell aftur á dagskrá hjá ABC

Kristinn H. Guðnason
Mánudaginn 22. september 2025 20:22

Jimmy Kimmel snýr aftur á skjáinn.

Spjallþáttur Jimmy Kimmel mun snúa aftur á dagskrá sjónvarpsstöðvarinnar ABC á morgun. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Disney, eiganda ABC.

Bandarísk stjórnvöld hótuðu að svipta sjónvarpsstöðina sýningarleyfi vegna ummæla Kimmel um morðið á áhrifavaldinum Charlie Kirk. En Kirk var dyggur stuðningsmaður Donald Trump Bandaríkjaforseta.

Disney hefur fengið gríðarlega mikla gagnrýni fyrir að beygja sig fyrir hótunum stjórnvalda. Hefur verið talað um þöggun í því samhengi.

Í yfirlýsingu Disney kemur fram að aðeins hafi verið um hlé á útsendingum þáttanna að ræða. Sumar athugasemdirnar hafi verið ótímabærar og ónærgætnar. Eftir samtöl við Kimmel hafi niðurstaðan verið sú að setja þáttinn aftur á dagskrá á þriðjudag.

 

