Kneecap bannaðir í Kanada

Kanadíska ríkisstjórnin hefur bannað meðlimum norður írsku rapphljómsveitarinnar Kneecap að koma inn fyrir landamærin. Ástæðan er sögð vera að hljómsveitin upphefji hryðjuverkasamtök.
Breska blaðið The Guardian greinir frá þessu.
Kneecap, sem koma frá borginni Belfast, hafa vakið mikla athygli á undanförnum árum. Einkum vegna dyggs stuðnings síns við baráttu Palestínumanna og fyrir harða gagnrýni á ísraelsk stjórnvöld.
Meðal annars hefur breska lögreglan rannsakað flutning þeirra á tónlistarhátíðinni Glastonbury í sumar. En þar voru þeir sakaðir um að styðja við Hamas og Hezbollah.
Nú hafa Kneecap verið bannaðir í Kanada, það er meðlimirnir Naoise Ó Cairealláin, Liam Óg Ó hAnnaidh og JJ Ó Dochartaigh.
„Nýlega hefur rapphljómsveitin Kneecap framkvæmt og birt yfirlýsingar um hluti sem ganga gegn kanadískum gildum og lögum og hefur valdið ríkisstjórninni ugg,“ sagði Vince Gasparro, fulltrúi þingsins sem hefur það hlutverk að berjast gegn glæpastarfsemi, á samfélagsmiðlum. „Hljómsveitin hefur aukið pólitískt ofbeldi og opinberlega stutt við hryðjuverkasamtök eins og Hezbollah og Hamas.“
Kneecap hafa svarað þessu með fullri hörku og segja bannið óásættanlegt.
„Enginn meðlimur Kneecap hefur verið dæmdur fyrir neinn í glæp í nokkru landi nokkurn tímann,“ segir í yfirlýsingu þeirra. „Við höfum fyrirskipað lögmönnum okkar að beita sér gegn ykkur. Við munum verja okkur með kjafti og klóm gegn tilhæfulausum ásökunum til þess að þagga niður í andstöðu okkar við þjóðarmorðið sem Ísraelsmenn stunda. Þegar við sigrum ykkur fyrir dómstólum, sem við munum gera, þá munum við gefa allar bæturnar til barna sem hafa misst útlimi á Gaza.“