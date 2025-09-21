Hjónin sem urðu fyrir fordómum í Keflavík stækka við sig – „Þetta kaffihús er ekki aðeins okkar… það er líka þitt“

Hjón sem flúðu frá Palestínu og opnuðu matarvagn í Keflavík og urðu fyrir fordómum eru nú að stækka við sig. Sælgætisvagninn Lava Sweets verður að veitingastað.
„Litla ferðalagið okkar heldur áfram að vaxa! Við byrjuðum á aðeins litlum matarvagn, og nú erum við að gera okkur tilbúin fyrir stærra rými þar sem við getum öll safnast saman,“ segir Dia A Albarq, flóttamaður frá Palestínu sem opnaði vagninn Lava Sweets fyrir um ári síðan.
Eins og DV greindi frá í lok ágúst þá hafa hjónin Diaa og Farah mátt þola árásir á netinu, meðal annars ósannar fullyrðingar í íbúagrúbbum um slæma umhirðu við vagninn. Einnig að staðurinn væri byrjaður að líta út eins og „Harlem“ og að vagninn þyrfti að fara. En í vagninum selur Diaa kökur, sælgæti og drykki.
Hafa margir lýst yfir stuðningi við hjónin eftir að málið kom upp og núna eru þau að stækka við sig eins og kemur fram í færslu á samfélagsmiðlum.
„Þetta kaffihús er ekki aðeins okkar… það er líka þitt. Þess vegna myndum við elska að heyra frá þér: hvernig andrúmsloft eða góðgæti myndi láta þér líða eins og þú sért heima hér?“ spyr Diaa. „Hvert skref hefur verið innihaldsríkara með þér við hliðina á okkur, og í desember munum við loksins opna dyrnar til að skapa okkar allra fyrstu minningar saman.“