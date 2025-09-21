fbpx
Sunnudagur 21.september 2025

Hjónin sem urðu fyrir fordómum í Keflavík stækka við sig – „Þetta kaffihús er ekki aðeins okkar… það er líka þitt“

Kristinn H. Guðnason
Sunnudaginn 21. september 2025 09:00

Lava Sweets mun stækka. Myndir/Facebook

Hjón sem flúðu frá Palestínu og opnuðu matarvagn í Keflavík og urðu fyrir fordómum eru nú að stækka við sig. Sælgætisvagninn Lava Sweets verður að veitingastað.

„Litla ferðalagið okkar heldur áfram að vaxa! Við byrjuðum á aðeins litlum matarvagn, og nú erum við að gera okkur tilbúin fyrir stærra rými þar sem við getum öll safnast saman,“ segir Dia A Albarq, flóttamaður frá Palestínu sem opnaði vagninn Lava Sweets fyrir um ári síðan.

Eins og DV greindi frá í lok ágúst þá hafa hjónin Diaa og Farah mátt þola árásir á netinu, meðal annars ósannar fullyrðingar í íbúagrúbbum um slæma umhirðu við vagninn. Einnig að staðurinn væri byrjaður að líta út eins og „Harlem“ og að vagninn þyrfti að fara. En í vagninum selur Diaa kökur, sælgæti og drykki.

Flóttafólk sem stofnaði veitingastað í Keflavík verður fyrir árásum á netinu – „Þetta hefur mikil áhrif á okkur"

Hafa margir lýst yfir stuðningi við hjónin eftir að málið kom upp og núna eru þau að stækka við sig eins og kemur fram í færslu á samfélagsmiðlum.

„Þetta kaffihús er ekki aðeins okkar… það er líka þitt. Þess vegna myndum við elska að heyra frá þér: hvernig andrúmsloft eða góðgæti myndi láta þér líða eins og þú sért heima hér?“ spyr Diaa. „Hvert skref hefur verið innihaldsríkara með þér við hliðina á okkur, og í desember munum við loksins opna dyrnar til að skapa okkar allra fyrstu minningar saman.“

