Hjón grétu saman á Íslandi – Aldrei séð eins marga „samfélagsmiðla ferðamenn“ áður

Hjón sem komu saman til Íslands eru hrærð yfir fegurð náttúrunnar en það sem skemmdi fyrir var hinn mikli fjöldi „samfélagsmiðla ferðamanna.“ Aldrei höfðu þau áður séð slíkan fjölda dónalegra og tilætlunarsamra ferðamanna sem vildu bara ná af sér ljósmyndum fyrir samfélagsmiðla.
„Ég var á Íslandi í síðustu viku og þetta var svo fallegt,“ segir ferðamaðurinn í færslu á samfélagsmiðlinum Reddit. „Við elskuðum náttúruna, hinar miklu víðáttur, hinar löngu keyrslur, sveitina… í einni af síðustu ferðunum okkar var ég svo hrærður að ég bókstaflega grét. Mér til varnar þá var það eiginkona mín sem byrjaði.“
En það var ekki allt saman gott og blessað. Aðrir ferðamenn skemmdu fyrir. Sérstaklega mikill fjöldi dónalegra ferðamanna sem hugsa aðeins um að ná af sér myndum fyrir Instagram og TikTok. Þett hafi bæði gert hann sorgmæddan og pirraðan.
„Ég hef aldrei séð jafn mikinn fjölda „samfélagsmiðla ferðamanna“ eins og hér,“ segir hann. „Ég veit að allir eiga rétt á að verja fríinu sínu eins og þeir vilja en þetta er svo innantómt og sálarlaust. Svo margir „wannabe áhrifavaldar“ sem klifra fossa í nýjum hvítum strigaskóm og setja sig í fáránlegar stellingar til að fá athygli, takandi ljósmyndir og þykjast hugsa og horfa út í náttúruna. Að leita eftir tilgangi?“
Þó var einn hópur sem angraði hann sérstaklega mikið. Það er ferðamenn sem fylgja ekki reglunum.
„Þeir sem komu til að fljúga drónum á stöðum þar sem það er bannað angruðu mig sérstaklega mikið. Og þeir sem fylgdu ekki öryggisreglum heldur klifruðu yfir girðingar til þess að ná flottum myndum alveg við fossa með Apple Airpods á sér,“ segir hann og hristir hausinn.
Segist hann líklega munu koma aftur til Íslands og skoða landið nánar. En þá á þeim tíma ársins þegar það er hér færra fólk.
Taka margir undir með honum í athugasemdum við færsluna. Meðal annars Íslendingar.
„Hvernig heldur þú að það sé að vera heimamaður hér? En það venst. Það koma hingað tvær týpur af ferðamönnum. Fólk sem vill sjá heiminn og fólk sem vill að símarnir þeirra sjái heiminn,“ segir einn.
Það séu misjafnir sauðir í mörgu fé en ástæðan fyrir því að þetta sé svona áberandi á Íslandi sé að ferðamenn séu svo margir miðað við fjölda landsmanna.
„Njóttu landslagsins og haltu áfram. Lífið er of stutt til að láta fábjána angra sig,“ segir hann að lokum.
„Fyrir um viku síðan var fimm manna hópur af TikTokkurum að skiptast á að taka myndir af sér ofan á flugvélarflaki með dróna,“ segir annar. Hafi þeir verið þarna í að minnsta kosti klukkutíma að athafna sig við þessa iðju. En bannað er að ganga á flakinu.
„Einn ljósmyndari sem vildi ná flottri mynd af flakinu varð mjög pirraður af því að fólkið hunsaði hann þegar hann bað um að fá að taka mynd af því.“