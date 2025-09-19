fbpx
Föstudagur 19.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Íslendingur sagður hafa myrt konu á sjötugsaldri í Stokkhólmi

Ritstjórn DV
Föstudaginn 19. september 2025 19:20

Mynd/Lögreglan í Stokkhólmi

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Sænski vefmiðillinn Samnytt segir að rúmlega fertugur Íslendingur hafi verið ákærður, ásamt tveimur öðrum, fyrir morð sem átt í sér stað í Stokkhólmi í október á síðasta ári. Mbl.is vekur athygli á málinu.

Aðrir sænskir miðlar hafa fjallað um morðið en Samnytt er sá eini sem tekur fram að um Íslending sé að ræða. Hin myrta var 63 ára gömul en hún var móðir manns sem tengdist undirheimum Stokkhólms og mun morð hennar hafa verið liður í hefndaraðgerð.

Samnytt segir að lögregla hafi undir höndum samtal sem sýni að aðili, sem ekki er búið að bera kennsl á, hafi haft samband við meinta Íslendinginn til að fá hann til að myrða konuna. Af samskiptunum megi eins ráða að hin myrta hafi ekki átt að vera eina fórnarlambið.

Þrír hafa verið ákærðir, þar af meinti Íslendingurinn sem mun vera 41 árs gamall. Mynd af honum er birt í læstri áskriftargrein Samnytt og eins er tekið fram að hann hafi játað á sig verknaðinn og lýst yfir eftirsjá á samfélagsmiðlum.

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Íslendingur sagður hafa myrt konu á sjötugsaldri í Stokkhólmi
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Sólveig Anna hæðist að svari Einars Bárðasonar – „Gæti verið efni í spennandi sálfræðitrylli“ 
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Palestínsk kona á Íslandi krefst lögskilnaðar frá eiginmanni sínum
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Ljóst að hræðilegir atburðir áttu sér stað á heimili unga drengsins í Hafnarfirði
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Segir foreldra horfa til Langanesbyggðar í leit að kyrrð og ró
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Forstöðumenn lýsa fullum stuðningi við framkvæmdastjóra og stjórn Sólheima
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Flóttakona mátti ekki rifta leigusamningi í Mosfellsbæ – Heimilið í heimalandinu lagt í rúst og bróðir hennar drepinn
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Líkfundur í Hafnarfirði

Mest lesið

Líkfundur í Hafnarfirði
Dívurnar Linda Pé og Margrét Jónasar tókust á fyrir dómi – „Bið þig um að fjarlægja strax“
Vinkonur á sjötugsaldri lentu í rifrildi á Benidorm – Sú eldri lifði það ekki af
Foreldrar hennar og amma horfðu á hópkynlífsatriðið
Myndband sýnir handtöku á konu sem nauðgaði 11 ára nemanda sínum – „Ég? Fyrir hvað?“

Nýlegt

Myndband sýnir handtöku á konu sem nauðgaði 11 ára nemanda sínum – „Ég? Fyrir hvað?“
„Besti bústaður í heimi er kominn á sölu. Þarna er í alvöru best að vera“
Guðrún Sørtveit: „Það hefur alltaf verið rosalega sterkt í mér að verða mamma“
Bergvin segist útilokaður af RÚV vegna dóms um kynferðislega áreitni – „Miklu þyngra að vera dæmdur af „dómstól götunnar““
Kennsl borin á rotnandi lík í yfirgefinni Teslu söngvarans – Ferilinn hefur borið hnekki
Ljóst að hræðilegir atburðir áttu sér stað á heimili unga drengsins í Hafnarfirði
Segir foreldra horfa til Langanesbyggðar í leit að kyrrð og ró
Messi að krota undir nýjan samningi í Miami
Forstöðumenn lýsa fullum stuðningi við framkvæmdastjóra og stjórn Sólheima
Leitar United til Sádí Arabíu til að laga miðsvæðið?
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Lögreglan leitar að þessum manni
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum

Talibanar sleppa eldri breskum hjónum – Eiginmaðurinn var hlekkjaður og barinn

Talibanar sleppa eldri breskum hjónum – Eiginmaðurinn var hlekkjaður og barinn
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Ísland gegnir formennsku í Norræna blaðamannasambandinu í fyrsta skipti
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum
Dívurnar Linda Pé og Margrét Jónasar tókust á fyrir dómi – „Bið þig um að fjarlægja strax“
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum

Vegglistaverk í miðbænum eyðilagt – „Hafi þeir eintóma skömm fyrir“

Vegglistaverk í miðbænum eyðilagt – „Hafi þeir eintóma skömm fyrir“
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum

Dr. Helgi Páll ráðinn til að stýra gervigreind hjá Snjallgögnum

Dr. Helgi Páll ráðinn til að stýra gervigreind hjá Snjallgögnum
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum
The Ultimate Eagles koma til Íslands í fyrsta skipti
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum

Þingmaður Miðflokksins vill gera þessa tilraun áður en splæst er í „dýrustu samgönguframkvæmd Íslandssögunnar“

Þingmaður Miðflokksins vill gera þessa tilraun áður en splæst er í „dýrustu samgönguframkvæmd Íslandssögunnar“
Fréttir
Fyrir 12 klukkutímum
Vinkonur á sjötugsaldri lentu í rifrildi á Benidorm – Sú eldri lifði það ekki af
Fréttir
Fyrir 14 klukkutímum
Flestir raða vitlaust í uppþvottavélina – Svona á að gera það
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum

Fyrrverandi heilbrigðisráðherra hæðist að kerfinu – „Væri ekki bara skilvirkast að láta grafa mig strax“

Fyrrverandi heilbrigðisráðherra hæðist að kerfinu – „Væri ekki bara skilvirkast að láta grafa mig strax“
Fréttir
Í gær

Fór ekki eftir fyrirmælum og ók á starfsmann við malbikun

Fór ekki eftir fyrirmælum og ók á starfsmann við malbikun
Fréttir
Í gær
Slapp við að greiða dagsektir vegna mistaka MAST
Fréttir
Í gær
Manni sem grunaður er um brot gegn barni í heimahúsi sleppt lausum
Fréttir
Í gær

Gagnrýna að eyða eigi á þriðja hundrað milljónum í Fjölskyldu- og húsdýragarðinn

Gagnrýna að eyða eigi á þriðja hundrað milljónum í Fjölskyldu- og húsdýragarðinn
Fréttir
Í gær
Sótt að ungum Sjálfstæðismönnum úr þeirra eigin röðum – „Hvert er Sjálfstæðisflokkurinn að fara?“
Fréttir
Í gær
Varað við svikahröppum sem þykjast vera heyrnarlausir
Fréttir
Í gær
Hörður endurvekur Macland – „Nú byrjum við aftur, gamalt vín á nýjum belg“
Fréttir
Í gær

Skelfileg hópárás á Austurvelli fyrir dóm – Sjö réðust á einn

Skelfileg hópárás á Austurvelli fyrir dóm – Sjö réðust á einn
Fréttir
Í gær

Valdimar Örn ósáttur við utanvegaakstur – „Kannski kominn tími til að við lokum þessum vegum”

Valdimar Örn ósáttur við utanvegaakstur – „Kannski kominn tími til að við lokum þessum vegum”
Fréttir
Í gær
Þórhallur fer af stað með Draumaliðsdeild Alþingis
Fréttir
Í gær

Konungsfjölskyldan gagnrýnd fyrir fordæmalausa sýndarmennsku í þágu Trump – „Þetta er þjóðarskömm“

Konungsfjölskyldan gagnrýnd fyrir fordæmalausa sýndarmennsku í þágu Trump – „Þetta er þjóðarskömm“
Fréttir
Í gær
Mitsubishi Motors Europe kynnir nýjan 100% rafmagnaðan Eclipse Cross
Fréttir
Í gær
Gunnar svarar fyrir slaufunina á Begga – „Okkur fannst ekki stætt á þessu“
Fréttir
Í gær

Sigmar segir andstöðu við nýtt Konukot kunnuglegt stef –  „Þessar konur þekkja nefnilega skömm og fordóma betur en aðrir“

Sigmar segir andstöðu við nýtt Konukot kunnuglegt stef –  „Þessar konur þekkja nefnilega skömm og fordóma betur en aðrir“
Fréttir
Í gær

Bergvin segist útilokaður af RÚV vegna dóms um kynferðislega áreitni – „Miklu þyngra að vera dæmdur af „dómstól götunnar““

Bergvin segist útilokaður af RÚV vegna dóms um kynferðislega áreitni – „Miklu þyngra að vera dæmdur af „dómstól götunnar““
Fréttir
Í gær
Þingmaður Samfylkingarinnar segir umræðu um málaflokkinn „svolítið eins og að slást við loft, baráttan er svo óáþreifanleg“
Fréttir
Í gær
Bæjarfulltrúi segir líklega best að kljúfa Reykjanesbæ – Mikil óánægja vegna þrákelkni félags í eigu ríkisins