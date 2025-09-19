Íslendingur sagður hafa myrt konu á sjötugsaldri í Stokkhólmi

Sænski vefmiðillinn Samnytt segir að rúmlega fertugur Íslendingur hafi verið ákærður, ásamt tveimur öðrum, fyrir morð sem átt í sér stað í Stokkhólmi í október á síðasta ári. Mbl.is vekur athygli á málinu.
Aðrir sænskir miðlar hafa fjallað um morðið en Samnytt er sá eini sem tekur fram að um Íslending sé að ræða. Hin myrta var 63 ára gömul en hún var móðir manns sem tengdist undirheimum Stokkhólms og mun morð hennar hafa verið liður í hefndaraðgerð.
Samnytt segir að lögregla hafi undir höndum samtal sem sýni að aðili, sem ekki er búið að bera kennsl á, hafi haft samband við meinta Íslendinginn til að fá hann til að myrða konuna. Af samskiptunum megi eins ráða að hin myrta hafi ekki átt að vera eina fórnarlambið.
Þrír hafa verið ákærðir, þar af meinti Íslendingurinn sem mun vera 41 árs gamall. Mynd af honum er birt í læstri áskriftargrein Samnytt og eins er tekið fram að hann hafi játað á sig verknaðinn og lýst yfir eftirsjá á samfélagsmiðlum.