Valdimar Örn ósáttur við utanvegaakstur – „Kannski kominn tími til að við lokum þessum vegum”

Valdimar Örn Flygenring, leiðsögumaður og leikari, er ósáttur við utanvegaakstur. Í myndskeiði, sem hann tók á syðra Fjallabaki, sjást ljót hjólför í jarðveginum.
„Hér hefur einhver snillingurinn bara ekið svona eins og leið liggur og bara hér áfram, aðeins verið að leika sér. Og tekið bara hring hérna, svona skemmtilega,” segir Valdimar Örn meðan hann gengur eftir hjólförunum.
„Það er kannski kominn tími til að við lokum þessum vegum fyrir öðrum en fólki með einhvers konar réttindi og ábyrgð? Ég er því miður alvarlega farinn að hugsa það.”
Margir taka undir í athugasemdum við myndskeiðið. Sigmundur Ernir Rúnarsson þingmaður Samfylkingarinnar segir athæfið óboðlegt.
„Það eiga að vera þyngri viðurlög við utanvegaakstri. Ökutæki gert upptækt er ágætis byrjun,” segir Þór Saari hagfræðingur og fyrrum þingmaður.
Árni Tryggvason leiðsögumaður segist hafa verið að Syðra-Fjallabaki sama dag þegar verið var að smala: „Þar var frjálslega ekið á byggybílum í leit að fé. Nú er sá árstími sem bændur aka utanvega vegna smalamennsku. Þá heimild þarf að afnema, já og líka afnema heimild til beitar á vel flestum afréttum nema þeim sem eru vel grónir utan gosbeltisins.”
„Síðasta fíflið er ekki fætt……. sorglegt að sjá svona,” segir lottómeistarinn Vignir Freyr Andersen.