fbpx
Fimmtudagur 18.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Valdimar Örn ósáttur við utanvegaakstur – „Kannski kominn tími til að við lokum þessum vegum”

Ragna Gestsdóttir
Fimmtudaginn 18. september 2025 14:30

Valdimar Örn Flygenring Mynd: Skjáskot YouTube

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Valdimar Örn Flygenring, leiðsögumaður og leikari, er ósáttur við utanvegaakstur. Í myndskeiði, sem hann tók á syðra Fjallabaki, sjást ljót hjólför í jarðveginum.

„Hér hefur einhver snillingurinn bara ekið svona eins og leið liggur og bara hér áfram, aðeins verið að leika sér. Og tekið bara hring hérna, svona skemmtilega,” segir Valdimar Örn meðan hann gengur eftir hjólförunum.

„Það er kannski kominn tími til að við lokum þessum vegum fyrir öðrum en fólki með einhvers konar réttindi og ábyrgð? Ég er því miður alvarlega farinn að hugsa það.”

Margir taka undir í athugasemdum við myndskeiðið. Sigmundur Ernir Rúnarsson þingmaður Samfylkingarinnar segir athæfið óboðlegt.

„Það eiga að vera þyngri viðurlög við utanvegaakstri. Ökutæki gert upptækt er ágætis byrjun,” segir Þór Saari hagfræðingur og fyrrum þingmaður.

Árni Tryggvason leiðsögumaður segist hafa verið að Syðra-Fjallabaki sama dag þegar verið var að smala: „Þar var frjálslega ekið á byggybílum í leit að fé. Nú er sá árstími sem bændur aka utanvega vegna smalamennsku. Þá heimild þarf að afnema, já og líka afnema heimild til beitar á vel flestum afréttum nema þeim sem eru vel grónir utan gosbeltisins.”

„Síðasta fíflið er ekki fætt……. sorglegt að sjá svona,” segir lottómeistarinn Vignir Freyr Andersen.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Valdimar Örn ósáttur við utanvegaakstur – „Kannski kominn tími til að við lokum þessum vegum”
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Þórhallur fer af stað með Draumaliðsdeild Alþingis
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Konungsfjölskyldan gagnrýnd fyrir fordæmalausa sýndarmennsku í þágu Trump – „Þetta er þjóðarskömm“
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Mitsubishi Motors Europe kynnir nýjan 100% rafmagnaðan Eclipse Cross
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Gunnar svarar fyrir slaufunina á Begga – „Okkur fannst ekki stætt á þessu“
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Sigmar segir andstöðu við nýtt Konukot kunnuglegt stef –  „Þessar konur þekkja nefnilega skömm og fordóma betur en aðrir“
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Bergvin segist útilokaður af RÚV vegna dóms um kynferðislega áreitni – „Miklu þyngra að vera dæmdur af „dómstól götunnar““
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Þingmaður Samfylkingarinnar segir umræðu um málaflokkinn „svolítið eins og að slást við loft, baráttan er svo óáþreifanleg“

Mest lesið

Bæjarfulltrúi segir líklega best að kljúfa Reykjanesbæ – Mikil óánægja vegna þrákelkni félags í eigu ríkisins
Kennsl borin á rotnandi lík í yfirgefinni Teslu söngvarans – Ferilinn hefur borið hnekki
Tilkynna um andlát ungs manns – Samfélagið harmi slegið
Birtir mynd af frægasta glugga Íslands – Bærinn vill láta taka uppstillinguna niður
Átta manns stefna Ísbúðinni okkar fyrir vangoldin laun – Málið sagt stefna í dómsátt

Nýlegt

Hjartaknúsarinn Robert Redford þurfti að slá konurnar frá sér
Grunlaus fótboltaaðdáandi slær í gegn – „Ég fékk Coldplay-meðferð“
Fékk neitun um ríkisborgararétt vegna 10 þúsund króna
Fékk símtal mánuði eftir einnar nætur gaman með konu – Hótaði þessu ef ekki ætti illa að fara
Mitsubishi Motors Europe kynnir nýjan 100% rafmagnaðan Eclipse Cross
Gunnar svarar fyrir slaufunina á Begga – „Okkur fannst ekki stætt á þessu“
Magnað afrek Arsenal – Geta bætt metið enn frekar
Sigmar segir andstöðu við nýtt Konukot kunnuglegt stef –  „Þessar konur þekkja nefnilega skömm og fordóma betur en aðrir“
Spænska ríkisstjórnin skoðar það að sniðganga HM
Fréttir
Fyrir 17 klukkutímum
Komst upp um stórt kókaínsmygl frá Frankfurt hingað til lands – Afhenti félaganum ferðatöskuna
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum

Hægri öfgamenn bera ábyrgð á langflestum pólitískum morðum – Allar rannsóknir á einn veg

Hægri öfgamenn bera ábyrgð á langflestum pólitískum morðum – Allar rannsóknir á einn veg
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum
Birtir mynd af frægasta glugga Íslands – Bærinn vill láta taka uppstillinguna niður
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum
Segja Rauðagerðismálið kalla á breytingar
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum

Með stútfullan farangur af fíkniefnum og sterum – Geymdi amfetamínbasa í tveimur vínflöskum

Með stútfullan farangur af fíkniefnum og sterum – Geymdi amfetamínbasa í tveimur vínflöskum
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum

Átta manns stefna Ísbúðinni okkar fyrir vangoldin laun – Málið sagt stefna í dómsátt

Átta manns stefna Ísbúðinni okkar fyrir vangoldin laun – Málið sagt stefna í dómsátt
Fréttir
Í gær
Þættir um íslenskt grín fengu enga endurgreiðslu – Skýringar á því voru ófullnægjandi
Fréttir
Í gær

Sæþór segir að Sanna sé ekki vinsæl innan Sósíalistaflokksins – „Ekki hægt að hafa fulltrúa sem vinnur ekki með flokknum“

Sæþór segir að Sanna sé ekki vinsæl innan Sósíalistaflokksins – „Ekki hægt að hafa fulltrúa sem vinnur ekki með flokknum“
Fréttir
Í gær
Ríkisendurskoðandi tilkynntur til lögreglu fyrir að árita reikninga án þess að vera löggiltur endurskoðandi
Fréttir
Í gær
Framhaldsskólanemi gagnrýnir Höllu fyrir fund með forseta Kína – „Einstaklega grimmur einræðisherra“
Fréttir
Í gær

Hildur kallar eftir að borgaryfirvöld staðsetji sig í raunheimum – „Fullkomlega óraunhæft og stenst ekki kröfur venjulegs fólks“

Hildur kallar eftir að borgaryfirvöld staðsetji sig í raunheimum – „Fullkomlega óraunhæft og stenst ekki kröfur venjulegs fólks“
Fréttir
Í gær

Opnar fyrstu einkasýninguna aðeins 16 ára

Opnar fyrstu einkasýninguna aðeins 16 ára
Fréttir
Í gær
Borgarfulltrúi Framsóknar segir að krafan um bílastæði sé eðlileg – „Reykjavík er ekki Kaupmannahöfn eða Osló“
Fréttir
Í gær
Uppnám í Hafnarfirði – Félagi eldri borgara úthýst um næstu áramót
Fréttir
Í gær

Sturlaðist í Veiðivötnum og framdi rán

Sturlaðist í Veiðivötnum og framdi rán
Fréttir
Í gær
Fluttur á bráðamóttökuna eftir vinnuslys
Fréttir
Í gær
Sanna las um það í fjölmiðlum að hún ætti að segja sig úr flokknum – „Ekki fengið tölvupóst, símtal né SMS“
Fréttir
Í gær
Flow kemur með hugleiðslu inn í fangelsin
Fréttir
Fyrir 2 dögum

NTÍ skammar sveitarfélög fyrir að skipuleggja hús á hættusvæðum – Tjón á nýlegum byggingum aukist

NTÍ skammar sveitarfélög fyrir að skipuleggja hús á hættusvæðum – Tjón á nýlegum byggingum aukist
Fréttir
Fyrir 2 dögum

„Meiri lífsgæði og betri heilsa – tækifærin leynast alls staðar“

„Meiri lífsgæði og betri heilsa – tækifærin leynast alls staðar“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Fékk neitun um ríkisborgararétt vegna 10 þúsund króna
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Sviplegt fráfall – Söngvari At the Gates látinn aðeins 52 ára að aldri

Sviplegt fráfall – Söngvari At the Gates látinn aðeins 52 ára að aldri
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Segir engan áhuga vera á Ómari á vinnustað hans til áratuga
Fréttir
Fyrir 2 dögum
UNiO er ný stafræn markaðsstofa
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Andri bendir á hatrið sem Charlie Kirk boðaði – „Hugnaðist til dæmis ekki að sitja í flugvél með svörtum flugmanni“

Andri bendir á hatrið sem Charlie Kirk boðaði – „Hugnaðist til dæmis ekki að sitja í flugvél með svörtum flugmanni“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Kynbundið ofbeldi grasserar í netheimum – „Síðan ertu einhvern veginn hvergi óhult“

Kynbundið ofbeldi grasserar í netheimum – „Síðan ertu einhvern veginn hvergi óhult“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Fyrrverandi fallhlífarhermaður fyrir dóm vegna morða sem áttu sér stað fyrir rúmum 50 árum
Fréttir
Fyrir 2 dögum
„Bleika slaufan hefur alltaf snert við mér“