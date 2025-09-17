fbpx
Miðvikudagur 17.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Sæþór segir að Sanna sé ekki vinsæl innan Sósíalistaflokksins – „Ekki hægt að hafa fulltrúa sem vinnur ekki með flokknum“

Ritstjórn DV
Miðvikudaginn 17. september 2025 12:00

Sæþór Benjamín Randalsson

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

„Það er ekki hægt að hafa fulltrúa sem vinnur ekki með flokknum,“ segir Sæþór Benjamín Randalsson, formaður framkvæmdastjórnar Sósíalistaflokksins. Hann var í viðtali í morgunútvarpi Rásar 2 í morgun og svaraði þar fyrir áskorun stjórnarinnar til Sönnu Magdalenu Mörtudóttur, oddvita flokksins í borgarstjórn, um að segja sig úr flokknum.

Sæþór segir að Sanna hafi grafið undan lýðræðislegri niðurstöðu flokksmanna í nokkurn tíma en nú sé mælirinn fullur eftir að hún sagði í viðtali við RÚV að til greina kæmi að bjóða sig fram í vor undir merkjum annars framboðs en Sósíalistaflokksins. Athygli vekur að yfirlýsingin var send til RÚV en ekki til Sönnu sjálfar.

Sjá einnig: Sanna las um það í fjölmiðlum að hún ætti að segja sig úr flokknum – „Ekki fengið tölvupóst, símtal né SMS“ 

Í viðtali við Rás 2 í morgun sagði Sæþór að ástæðan fyrir því að framkvæmdastjórnin hafi ekki sent áskorunina á Sönnu sjálfa væri sú að hún hunsaði þau alltaf.

„Við reyndum strax eftir aðalfundinn að reyna að vinna saman og hafa gott vinnusamband milli hennar, sem borgarfulltrúa, og framkvæmdastjórnarinnar, en skilaboð voru hunsuð. Svo þetta var eina leiðin til að fá svar, að birta þetta opinberlega í staðinn fyrir einhver skilaboð.“

Hallarbylting varð í Sósíalistaflokknum í vor þegar nýtt fólk náði kjöri í framkvæmdstjórn á aðalfundi og þekktum andlitum flokksins, t.d. Gunnari Smára Egilssyni, var ýtt til hliðar. Á þeim fundi var Sanna kjörin pólitískur leiðtogi flokksins, sem er sjálfkrafa formaður kosningarstjórnar, sem Sæþór segir vera mjög mikilvægt embætti. Mikill samstarfsvilji hafi ríkt af hálfu framkvæmdastjórnarinnar en Sanna hafi hunsað þau með öllu. „Hún sagði sig strax úr þessu embætti. Við þurftum að endurræsa og fylla aftur í kosningastjórn út af þessu,“ segir Sæþór.

Spyrlar morgunútvarpsins bentu á að Sanna nyti mikilla vinsælda og staða flokksins í borginni væri sterk vegna hennar. Við þessu sagði Sæþór:

„Partur af vandamálinu er að hún er ekki sérstaklega vinsæl inni í flokknum. Eftir að hún tók þátt í því að kasta flokknum út úr húsnæði og hefur ekki mætt á neina af þessum nýju félagsfundum. Partur af kosningaloforði var að byggja upp flokksstarfið og hún hefur ekki tekið þátt. Hún var sú eina sem sem var send í viðtöl undir gömlu forystunni og þess vegna er hún andlit flokksins. Það er ekki hægt að hafa fulltrúa sem vinnur ekki með flokknum og talar ekki við forystu flokksins.“

Tími sátta liðinn

„Tíminn er liðinn,“ sagði Sæþór þegar hann var spurður hvort hægt væri að leita sátta milli stríðandi fylkinga í flokknum. Hann var spurður hvort hann hefði smalað á aðalfundinn í vor og tekið yfir flokkinn og sagði hann svo vera og ekkert væri athugavert við það. Þetta hefði verið fyrsti aðalfundurinn sem haldinn var í flokknum í átta ár og eðlilegt væri að bera fram sín baráttumál á fundi og fá fólk til að fylkja liði bak við þau.

Sæþór segir að flokksstarfinu hafi áður verið miðstýrt en nú sé verið að stofna svæðisfélög og vikja lýðræði í flokknum um land allt.

Sveitarstjórnarkosningar eru í vor og Sæþór var spurður hvar flokkurinn stæði þá án Sönnu. Hann sagði að það hefði verið verið betra að vinna saman og hafa góða samvinnu en nú þurfi að virkja gott fólk til að vinna í góðu samstarfi við flokkinn og framkvæmdastjórn. Hvert svæðisfélag muni sjá um sinn framboðslista í aðdraganda kosninganna.

Allir peningar hafi runnið í Samstöðin og Vorstjörnuna

Sæþór segir að það taki tíma að byggja upp flokksstarfið en því hafi ekki verið sinnt áður, miðstýring hafi verið ráðandi. Ríkisstyrkir hafi runnið beint inn í fjölmiðilinn Samstöðina og í félagið Vorstjörnuna, þar sem stjórn var þó ekki kosin, en peningarnir hafi ekki runnið inn í flokksstarfið. Áður hafi miðstýring ráðið för en núna séu haldnir mánaðarlegir félagsfundir þar sem allt í flokksstarfinu sé útskýr. Verið sé að setja meiri kraft í að byggja upp flokksstarfið.

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Sæþór segir að Sanna sé ekki vinsæl innan Sósíalistaflokksins – „Ekki hægt að hafa fulltrúa sem vinnur ekki með flokknum“
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Ríkisendurskoðandi tilkynntur til lögreglu fyrir að árita reikninga án þess að vera löggiltur endurskoðandi
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Framhaldsskólanemi gagnrýnir Höllu fyrir fund með forseta Kína – „Einstaklega grimmur einræðisherra“
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Hildur kallar eftir að borgaryfirvöld staðsetji sig í raunheimum – „Fullkomlega óraunhæft og stenst ekki kröfur venjulegs fólks“
Fréttir
Fyrir 15 klukkutímum
Opnar fyrstu einkasýninguna aðeins 17 ára
Fréttir
Fyrir 17 klukkutímum
Borgarfulltrúi Framsóknar segir að krafan um bílastæði sé eðlileg – „Reykjavík er ekki Kaupmannahöfn eða Osló“
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum
Uppnám í Hafnarfirði – Félagi eldri borgara úthýst um næstu áramót
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum
Sturlaðist í Veiðivötnum og framdi rán

Mest lesið

Hitti Drake eftir að hún gaf honum brjóstahaldarann sinn: „Ég held ég segi ekki meira en það“
Hneyksluð yfir verðinu á Starbucks – Þetta borgaði hún fyrir tvo
Sturlaðist í Veiðivötnum og framdi rán
Orðið á götunni: Lilju berst stuðningur úr óvæntri átt – hefnd og sögulegar sættir?
„Þetta er ekki eðlilegt“ – Tveir sálfræðingar óttast um heilsu forsetans

Nýlegt

Fékk neitun um ríkisborgararétt vegna 10 þúsund króna
Fékk símtal mánuði eftir einnar nætur gaman með konu – Hótaði þessu ef ekki ætti illa að fara
Bjargaði 15 hundum frá skítugu heimili hennar og eiginmannsins
Móðir brúðgumans hraunaði yfir gest fyrir ósæmilega hegðun í veislunni
Framhaldsskólanemi gagnrýnir Höllu fyrir fund með forseta Kína – „Einstaklega grimmur einræðisherra“
Hitti Drake eftir að hún gaf honum brjóstahaldarann sinn: „Ég held ég segi ekki meira en það“
Yfirmaður hjá PSG útskýr af hverju félagið henti Donnarumma út
Væri til í hliðarraunveruleika til að ræða við Óskar Hrafn um Óskar Hrafn – „Þegar þeir verða litlir þá verð ég lítill í mér“
Hildur kallar eftir að borgaryfirvöld staðsetji sig í raunheimum – „Fullkomlega óraunhæft og stenst ekki kröfur venjulegs fólks“
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum
Flow kemur með hugleiðslu inn í fangelsin
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum

NTÍ skammar sveitarfélög fyrir að skipuleggja hús á hættusvæðum – Tjón á nýlegum byggingum aukist

NTÍ skammar sveitarfélög fyrir að skipuleggja hús á hættusvæðum – Tjón á nýlegum byggingum aukist
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
„Meiri lífsgæði og betri heilsa – tækifærin leynast alls staðar“
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Fékk neitun um ríkisborgararétt vegna 10 þúsund króna
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum

Sviplegt fráfall – Söngvari At the Gates látinn aðeins 52 ára að aldri

Sviplegt fráfall – Söngvari At the Gates látinn aðeins 52 ára að aldri
Fréttir
Í gær

Segir engan áhuga vera á Ómari á vinnustað hans til áratuga

Segir engan áhuga vera á Ómari á vinnustað hans til áratuga
Fréttir
Í gær
UNiO er ný stafræn markaðsstofa
Fréttir
Í gær

Andri bendir á hatrið sem Charlie Kirk boðaði – „Hugnaðist til dæmis ekki að sitja í flugvél með svörtum flugmanni“

Andri bendir á hatrið sem Charlie Kirk boðaði – „Hugnaðist til dæmis ekki að sitja í flugvél með svörtum flugmanni“
Fréttir
Í gær
Kynbundið ofbeldi grasserar í netheimum – „Síðan ertu einhvern veginn hvergi óhult“
Fréttir
Í gær
Fyrrverandi fallhlífarhermaður fyrir dóm vegna morða sem áttu sér stað fyrir rúmum 50 árum
Fréttir
Í gær

„Bleika slaufan hefur alltaf snert við mér“

„Bleika slaufan hefur alltaf snert við mér“
Fréttir
Í gær

„Ég hata Facebook, Instagram og TikTok. Þetta truflar líf allra“

„Ég hata Facebook, Instagram og TikTok. Þetta truflar líf allra“
Fréttir
Í gær
Gauti telur að fíkniefni ættu að fást í sérverslunum – „Ekki að segja að það eigi að vera aðgengilegt í matvöruverslunum eins og Melabúðinni“
Fréttir
Í gær
Formaður Afstöðu vill náða Kourani strax – Ástæðan er einföld
Fréttir
Í gær

MAST beitti bónda of mikilli hörku – Tók sig loksins á eftir langan tíma

MAST beitti bónda of mikilli hörku – Tók sig loksins á eftir langan tíma
Fréttir
Í gær
Furðar sig á því að geta fengið íslenskt vodka á lægra verði í Bandaríkjunum en í Fríhöfninni
Fréttir
Í gær
„Ég er með fullt af skoðunum sem stangast á við skoðanir þessa gaurs“
Fréttir
Í gær
Conor McGregor hættir við forsetaframboð – Sá fram á rothögg
Fréttir
Í gær

Hryllingurinn við Skyggnisbraut fyrir dóm – Hamed ákærður fyrir manndrápstilraun

Hryllingurinn við Skyggnisbraut fyrir dóm – Hamed ákærður fyrir manndrápstilraun
Fréttir
Í gær

Vendingar í stóra skákborðsmálinu – Páli í Pólaris gert að greiða hálfa milljón í viðbót

Vendingar í stóra skákborðsmálinu – Páli í Pólaris gert að greiða hálfa milljón í viðbót
Fréttir
Í gær
Er þétta lélegasti svikapóstur undanfarinna missera? – „Þú ert undirorpinn ýmsum lagalegum málsmeðferðum“
Fréttir
Í gær

Skagfirðingar óttast að tapa á sparnaðaráformum Ingu

Skagfirðingar óttast að tapa á sparnaðaráformum Ingu
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Fékk handskrifaðan miða og 5000 kr. fyrir leigubíl áður en hann sótti dularfullan myndaramma á pósthúsið
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Kourani verður vísað úr landi þegar hann losnar úr fangelsi
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Leggja til að Ísrael keppi undir hlutlausum fána í Eurovision – Til að komast hjá „niðurlægjandi brottrekstri“

Leggja til að Ísrael keppi undir hlutlausum fána í Eurovision – Til að komast hjá „niðurlægjandi brottrekstri“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Gagnagrunnur um þá sem „smætta“ dauða Charlie Kirk skráður á Íslandi – Hvetja til uppsagna

Gagnagrunnur um þá sem „smætta“ dauða Charlie Kirk skráður á Íslandi – Hvetja til uppsagna
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Líkt og 6,7 milljónir bíla væru teknir úr umferð í heilt ár 
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Stefán undrast stríðsæsing í tali íslenskra ráðamanna – „Mér finnst tónninn í þessari skýrslu vera afskaplega furðulegur“