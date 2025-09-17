Hægri öfgamenn bera ábyrgð á langflestum pólitískum morðum – Allar rannsóknir á einn veg

Öfga hægrimenn fremja langflest pólitísk morð í Bandaríkjunum samkvæmt nýrri rannsókn. Morð þeirra eru fleiri en allra annarra hópa samanlögð.
Morðið á áhrifavaldinum Charlie Kirk hefur hrundið af stað mikilli umræðu um pólitískt ofbeldi. Donald Trump og fylgjendur hans reyndu strax eftir morðið að kenna vinstrinu um en síðan hefur komið í ljós að meintur gerandi aðhylltist öfgahægri stefnu sem kallast groyper og var virkur í öfga hægri kreðsum á netinu.
Mörgum finnst það hljóma skringilega að öfga hægrimaður ráði annan öfga hægrimann af dögum en það er þó ekkert nýtt. Til að mynda var Thomas Crooks, sem reyndi að myrða Donald Trump, sjálfur Repúblikani sem hafði úthúðað innflytjendum og öðrum kynþáttum á netinu.
Inni í þessa umræðu talar ný rannsókn, framkvæmd af Cato stofnuninni í Washington um pólitísk morð í Bandaríkjunum. Rannsóknin sýnir að síðan 2020 hafa hægri öfgamenn framið 54 prósent af öllum pólitískum morðum í landinu. Hafa hægri öfgamenn myrt 81 manneskju á þessu tímabili.
Til samanburðar hafa íslamistar framið 21 prósent pólitískra morða og vinstri öfgamenn 22 prósent.
Sé horft lengra aftur í tímann, það er til ársins 1975 komi hins vegar í ljós að 87 prósent morðanna hafa verið framin af íslamistum. En þá verður að taka með í reikninginn hinn gífurlega fjölda sem lést í árásunum á Tvíburaturnanna þann 11. september árið 2001. Það er nærri 3 þúsund manns sem skekkir niðurstöðuna.
Eins og segir í frétt blaðsins Independent um aðra rannsókn, sem unnin var af bandaríska dómsmálaráðuneytinu í fyrra en eytt af núverandi valdhöfum, þá hafa einstakar árásir hægri öfgamanna verið langt um fleiri en íslamista eða öfga vinstri manna. Frá árinu 1990 hafa hægri öfgamenn myrt 520 manns í 227 árásum. Öfga vinstri menn hafa myrt 78 manns í 42 árásum á sama tímabili. Hefur dómsmálaráðuneytið ekki svarað Independent hvers vegna rannsóknin var fjarlægð.
Þá hefur tímaritið The Economist birt rannsókn sem sýnir enn þá meiri mun. Það er einstaka viðburði þar sem pólitísku ofbeldi er beitt. Frá árinu 1990 bera hægri öfgamenn ábyrgð á 76 prósent tilfella en vinstri öfgamenn aðeins 4 prósentum.
Í viðtali við tímaritið Time sagði vísindamaðurinn Colin Clarke, sem hefur rannsakað pólitískt ofbeldi að Donald Trump minnist sjaldan á árásir þar sem gerendurnir eru öfga hægrimenn.
„Það er engin spurning. Ef horft er á tölurnar þá kemur í ljós að hægri öfgamenn eru miklu banvænni,“ sagði Clarke.