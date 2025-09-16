„Meiri lífsgæði og betri heilsa – tækifærin leynast alls staðar“

Tækifærin sem fólgin eru í hringrásarhagkerfinu eru mörg og þau eru í raun miklu fleiri en fólk gerir sér almennt grein fyrir. Freyr Eyjólfsson verður með spennandi spjall í Fríbúðinni.
„Þetta á eftir að verða gagnleg umræða og vonandi skemmtileg,“ segir Freyr Eyjólfsson, verkefnastjóri hringrásarhagkerfis hjá SORPU, sem ætlar að spjalla við gesti og gangandi í Fríbúðinni í Gerðubergi miðvikudaginn 17. september kl. 17:30.
Freyr er mannfræðingur með meistarapróf í stafrænni stjórnun og hefur sérhæft sig í umhverfismálum og hringrásarhagkerfi og möguleikum þess. Í Fríbúðinni ætlar hann að ræða áskoranir í þessum málefnum og tækifæri.
„Já, við munum spjalla um ýmsar áskoranir sem við stöndum frammi fyrir, eins og hlýnun jarðar, en líka tækifærin sem felast í hringrásarhagkerfinu, því þau eru svo ótal mörg, eins og til að mynda meiri lífsgæði, betri heilsa og sparnaður. Tækifærin leynast í raun alls staðar,“ segir Freyr, sem lofar fróðlegu og skemmtilegu spjalli.
Heimsóknin er hluti af áhugaverðri viðburðaröð sem hefur göngu sína í Fríbúðinni í Gerðubergi núna í september og heldur áfram í vetur þar sem góðir gestir kíkja í kaffi og ræða eitt og annað sem tengist hringrásarhagkerfinu, fyrrnefnd tækifæri þess, endurnýtingu hráefna á heimilinu, fjölbreytt lífríki Reykjavíkur og hvaða aðferðir eru notaðar til skipuleggja uppbyggingu í sátt við umhverfi, svo fátt eitt sé nefnt.
Spjallið í Fríbúðinni á miðvikudag hefst kl. 17:30 og fer fram á íslensku.