fbpx
Þriðjudagur 16.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

„Meiri lífsgæði og betri heilsa – tækifærin leynast alls staðar“

Ragna Gestsdóttir
Þriðjudaginn 16. september 2025 13:45

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Tækifærin sem fólgin eru í hringrásarhagkerfinu eru mörg og þau eru í raun miklu fleiri en fólk gerir sér almennt grein fyrir. Freyr Eyjólfsson verður með spennandi spjall í Fríbúðinni.

„Þetta á eftir að verða gagnleg umræða og vonandi skemmtileg,“ segir Freyr Eyjólfsson, verkefnastjóri hringrásarhagkerfis hjá SORPU, sem ætlar að spjalla við gesti og gangandi í Fríbúðinni í Gerðubergi miðvikudaginn 17. september kl. 17:30.

Freyr er mannfræðingur með meistarapróf í stafrænni stjórnun og hefur sérhæft sig í umhverfismálum og hringrásarhagkerfi og möguleikum þess. Í Fríbúðinni ætlar hann að ræða áskoranir í þessum málefnum og tækifæri.

„Já, við munum spjalla um ýmsar áskoranir sem við stöndum frammi fyrir, eins og hlýnun jarðar, en líka tækifærin sem felast í hringrásarhagkerfinu, því þau eru svo ótal mörg, eins og til að mynda meiri lífsgæði, betri heilsa og sparnaður. Tækifærin leynast í raun alls staðar,“ segir Freyr, sem lofar fróðlegu og skemmtilegu spjalli.

Áhugaverð viðburðaröð

Heimsóknin er hluti af áhugaverðri viðburðaröð sem hefur göngu sína í Fríbúðinni í Gerðubergi núna í september og heldur áfram í vetur þar sem góðir gestir kíkja í kaffi og ræða eitt og annað sem tengist hringrásarhagkerfinu, fyrrnefnd tækifæri þess, endurnýtingu hráefna á heimilinu, fjölbreytt lífríki Reykjavíkur og hvaða aðferðir eru notaðar til skipuleggja uppbyggingu í sátt við umhverfi, svo fátt eitt sé nefnt.

Spjallið í Fríbúðinni á miðvikudag hefst kl. 17:30 og fer fram á íslensku.

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 33 mínútum
„Meiri lífsgæði og betri heilsa – tækifærin leynast alls staðar“
Fréttir
Fyrir 34 mínútum
Fékk neitun um ríkisborgararétt vegna 10 þúsund króna
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Sviplegt fráfall – Söngvari At the Gates látinn aðeins 52 ára að aldri
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Segir engan áhuga vera á Ómari á vinnustað hans til áratuga
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
UNiO er ný stafræn markaðsstofa
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Andri bendir á hatrið sem Charlie Kirk boðaði – „Hugnaðist til dæmis ekki að sitja í flugvél með svörtum flugmanni“
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Kynbundið ofbeldi grasserar í netheimum – „Síðan ertu einhvern veginn hvergi óhult“
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Fyrrverandi fallhlífarhermaður fyrir dóm vegna morða sem áttu sér stað fyrir rúmum 50 árum

Mest lesið

Brjálaður yfir hegðun stúlkna á hvítri Teslu – „Skammist ykkar!“
Rannsóknarlögreglukona dæmd fyrir að eltihrella og ofsækja – Laug barnaníði upp á fyrrverandi
Formaður Afstöðu vill náða Kourani strax – Ástæðan er einföld
Skrif Gunna Helga um vælukjóa frá Akureyri vekja athygli – „Skiptir auðvitað engu máli núna“
Hryllingurinn við Skyggnisbraut fyrir dóm – Hamed ákærður fyrir manndrápstilraun

Nýlegt

Vikan á Instagram: „Hotmömmubikinígellustælar, það má líka“
Drake hissa yfir brjóstastærð Guggu
Gagnagrunnur um þá sem „smætta“ dauða Charlie Kirk skráður á Íslandi – Hvetja til uppsagna
Sveindís hitti loks líffræðilega móður sína þegar hún var kistulögð –„Þegar ég horfði niður í kistuna sá ég sjálfa mig“
Emil Ásmundsson yfirgefur sviðið aðeins þrítugur
UNiO er ný stafræn markaðsstofa
Hefur sérstakar áhyggjur af þessum nýja leikmanni United – „Það þarf að laga þetta og það strax“
Nýtt myndband af stjörnuhjónunum vekur mikla reiði
Birtir mynd til að sýna fólki hvernig er komið fram við hann – Huggar sig við 53 milljónir í laun á viku
Fréttir
Fyrir 16 klukkutímum
Gauti telur að fíkniefni ættu að fást í sérverslunum – „Ekki að segja að það eigi að vera aðgengilegt í matvöruverslunum eins og Melabúðinni“
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum

Formaður Afstöðu vill náða Kourani strax – Ástæðan er einföld

Formaður Afstöðu vill náða Kourani strax – Ástæðan er einföld
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum
MAST beitti bónda of mikilli hörku – Tók sig loksins á eftir langan tíma
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum
Furðar sig á því að geta fengið íslenskt vodka á lægra verði í Bandaríkjunum en í Fríhöfninni
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum

„Ég er með fullt af skoðunum sem stangast á við skoðanir þessa gaurs“

„Ég er með fullt af skoðunum sem stangast á við skoðanir þessa gaurs“
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum

Conor McGregor hættir við forsetaframboð – Sá fram á rothögg

Conor McGregor hættir við forsetaframboð – Sá fram á rothögg
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Hryllingurinn við Skyggnisbraut fyrir dóm – Hamed ákærður fyrir manndrápstilraun
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum

Vendingar í stóra skákborðsmálinu – Páli í Pólaris gert að greiða hálfa milljón í viðbót

Vendingar í stóra skákborðsmálinu – Páli í Pólaris gert að greiða hálfa milljón í viðbót
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Er þétta lélegasti svikapóstur undanfarinna missera? – „Þú ert undirorpinn ýmsum lagalegum málsmeðferðum“
Fréttir
Í gær
Skagfirðingar óttast að tapa á sparnaðaráformum Ingu
Fréttir
Í gær

Fékk handskrifaðan miða og 5000 kr. fyrir leigubíl áður en hann sótti dularfullan myndaramma á pósthúsið

Fékk handskrifaðan miða og 5000 kr. fyrir leigubíl áður en hann sótti dularfullan myndaramma á pósthúsið
Fréttir
Í gær

Kourani verður vísað úr landi þegar hann losnar úr fangelsi

Kourani verður vísað úr landi þegar hann losnar úr fangelsi
Fréttir
Í gær
Leggja til að Ísrael keppi undir hlutlausum fána í Eurovision – Til að komast hjá „niðurlægjandi brottrekstri“
Fréttir
Í gær
Gagnagrunnur um þá sem „smætta“ dauða Charlie Kirk skráður á Íslandi – Hvetja til uppsagna
Fréttir
Í gær

Líkt og 6,7 milljónir bíla væru teknir úr umferð í heilt ár 

Líkt og 6,7 milljónir bíla væru teknir úr umferð í heilt ár 
Fréttir
Í gær
Stefán undrast stríðsæsing í tali íslenskra ráðamanna – „Mér finnst tónninn í þessari skýrslu vera afskaplega furðulegur“
Fréttir
Í gær
Íslenskur sérfræðingur hefur efasemdir um sönnunargögn í einu alræmdasta fjöldamorðingjamáli Bretlands
Fréttir
Í gær
Níðingurinn sem er grunaður í hvarfi Madeleine að losna úr fangelsi – Neitar að vera yfirheyrður vegna málsins
Fréttir
Í gær

Ný rannsókn sýnir að andlitsgrímurnar úr covid faraldrinum eru „tifandi tímasprengja“

Ný rannsókn sýnir að andlitsgrímurnar úr covid faraldrinum eru „tifandi tímasprengja“
Fréttir
Í gær

Veistu hvað það eru margir maurar í heiminum? – Þeir eru mjög margir

Veistu hvað það eru margir maurar í heiminum? – Þeir eru mjög margir
Fréttir
Fyrir 2 dögum
„Sársaukafull áminning um hversu hættulegir mislingar geta verið“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Ráðgátan loksins leyst – Hvarf fyrir sex árum með leikjatölvuna í gangi og símann í hleðslu

Ráðgátan loksins leyst – Hvarf fyrir sex árum með leikjatölvuna í gangi og símann í hleðslu
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Farþegi stökk fyrir borð til að flýja 2 milljón króna spilaskuld
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Jóhannes Valgeir látinn
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Þrjár níræðar nunnur lögðu á flótta frá hjúkrunarheimili – Það reyndist auðvelt að finna þær

Þrjár níræðar nunnur lögðu á flótta frá hjúkrunarheimili – Það reyndist auðvelt að finna þær
Fréttir
Fyrir 3 dögum

„Við höfum lagt áherslu á að Grindavík sé hluti af framtíðinni en ekki fortíðinni“

„Við höfum lagt áherslu á að Grindavík sé hluti af framtíðinni en ekki fortíðinni“
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Vísbendingar um að morðingi Charlie Kirk hafi verið yst til hægri á hinu pólitíska litrófi
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Manndráp í Hlíðarhjalla árið 2005: „Átti að vera skemmtilegt kvöld í góðum vinahóp en endaði hræðilega“