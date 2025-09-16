fbpx
Þriðjudagur 16.september 2025

„Bleika slaufan hefur alltaf snert við mér“

Ragna Gestsdóttir
Þriðjudaginn 16. september 2025 06:30

Arnar Logi Ólafsson Hólm, framkvæmdastjóri Ljárdals

„Þegar ég var að leita leiða til að gefa til baka eftir góða byrjun hjá fyrirtækinu fæddist sú hugmynd að sérpanta fagurbleika gröfu frá framleiðandanum okkar og bjóða hana upp. Bleika slaufan hefur alltaf snert við mér,“ segir Arnar Logi Ólafsson Hólm, framkvæmdastjóri Ljárdals, fyrirtækis sem sérhæfir sig í sölu á alls konar vinnuvélum, meðal annars smærri gröfum. 

Arnar Logi er þekktur fyrir að láta verkin tala og nokkrum mánuðum síðar var bleika grafan komin til landsins. Uppboðið hófst 1. september og stendur allan mánuðinn. Sá sem á hæsta boð í lok dags 30. september eignast gröfuna einstöku og fær hana afhenta í byrjun október, við upphaf árveknisátaksins Bleiku slaufunnar þetta árið. Hver einasta króna fer til Bleiku slaufunnar.

„Uppboðið hefur farið ótrúlega vel af stað og það hefur verið gaman að sjá hversu margir hafa tekið þátt og fylgjast með tölunni hækka,“ segir Arnar Logi. Hann segist í upphafi hafa sett markið á að safna yfir milljón króna með uppboðinu. „Nú lítur allt út fyrir að því markmiði verði náð og gott betur.“

Arnar Logi Ólafsson Hólm, framkvæmdastjóri Ljárdals

Grafan bleika er af gerðinni HT-10 sem er langvinsælasta vélin hjá Ljárdal. HT-vélarnar eru framleiddar í Kína og hafa reynst mjög vel hér á landi til margvíslegra smærri verka, svo sem  í garðinum eða við sumarbústaðinn. „Hún er nett, aðeins eitt tonn að þyngd, en lipur og snör í snúningum,“ segir Arnar um HT-10. „Ég kalla hana dugnaðarforkinn okkar.“

Fyrirtækið Ljárdalur var stofnað í september 2023 og fagnar nú tveggja ára afmæli. „Viðtökurnar hafa verið hreint út sagt frábærar og við höfum afhent tæplega 200 vélar af ýmsum stærðum og gerðum,“ segir Arnar Logi sem segist leggja sig fram við að veita öllum framúrskarandi þjónustu.

Kílómarkaður á gröfum 

„Til að gefa til baka og þakka fyrir okkur ákváðum við að fara af stað með uppboðið á bleiku vélinni,“ segir Arnar Logi. En hann lætur ekki aðeins þar við sitja. 

„1.000 krónur kílóið er búið að blunda í okkur lengi,“ segir hann um nýjasta útspilið og útskýrir frekar: „Með styrkingu krónunnar og frábærum afmæliskjörum frá verksmiðjunni okkar getum við boðið viðskiptavinum að kaupa gröfur sem eru frá 1 upp í 2 tonn á 1.000 krónur kílóið!“ Verðið er án VSK. Á kílómarkaði þessum fæst 690.000 króna afsláttur af HT20 gröfunni. „Verðbólga hvað!“

