Andri bendir á hatrið sem Charlie Kirk boðaði – „Hugnaðist til dæmis ekki að sitja í flugvél með svörtum flugmanni“

Framhaldsskólakennarinn Andri Þorvarðarson bendir í aðsendri grein á Vísi á þær öfgafullu og ógeðfelldu skoðanir sem áhrifavaldurinn Charlie Kirk viðraði. Kirk hafi sjálfur réttlætt pólitískt ofbeldi.
„Fregnir af hinu hryllilega morði á Charlie Kirk hafa breiðst út eins og eldur í sinu um heimsbyggðina; virðist sem annar hver maður hafi nú þegar stigið inn á jarðsprengjusvæðið sem umræðan um það hefur orðið,“ segir Andri í greininni. „Margir hafa réttilega fordæmt þá aðila sem hafa fagnað morðinu. En þeir hafa sömuleiðis ausið úr skálum reiði sinnar yfir hvern þann mann sem hefur bent á að Charlie Kirk var hægriöfgamaður sem hafði ótal ógeðfelldar skoðanir. Í hópi hinna hneykslunargjörnu er blaðamaður Morgunblaðsins sem vildi meina að Kirk hefði einfaldlega talað„…til ungs fólks um trú, um að elska náungann og standa með fjölskyldu sinni.““
Sæti því furðu að þessir aðilar sem vilji halda minningu Charlie Kirk á lofti skuli hneykslast á því að skoðanir hans séu rifjaðar upp.
„Honum hugnaðist til dæmis ekki að sitja í flugvél með svörtum flugmanni, hann taldi að konur ættu að vera undirgefnar eiginmönnum sínum og að dauðsföll í skotárásum væru skynsamlegur fórnarkostnaður í þágu núverandi byssulöggjafar Bandaríkjanna,“ telur Andri upp. „Auk þess áleit hann að sá hluti Biblíunnar, sem vísar til þess að grýta eigi samkynhneigða til bana, væri „hið fullkomna lögmál Guðs“.“
Málsvarar Kirk hafi reynt að endurskrifa söguna og hvítþvo arfleið hans. Segja að hann hafi verið ótrauður málsvari málfrelsis.
„Þetta er lygi,“ segir Andri. „Þvert á móti þá var hann eindreginn stuðningsmaður þess að þagga niður í andmælamönnum sínum. Má þar nefna að hann birti á netinu langan lista yfir háskólakennara með skoðanir sem honum hugnaðist ekki. Það eitt að vera mótfallinn hinni almennu byssueign Bandaríkjamanna dugði til að vera settur á svarta lista Charlie Kirk, sem leiddi oftar en ekki til holskeflu áreitis og jafnvel morðhótana fyrir viðkomandi kennara. Markmiðið með slíkum lista gat aldrei verið neitt annað en þöggun og skoðanakúgun.“
Hafi Kirk verið dyggur stuðningsmaður núverandi Bandaríkjastjórnar sem hafi rekið opinbera starfsmenn fyrir það eitt að vera ekki nægilega dyggir stuðningsmenn forsetans. Fólk hafi verið fangelsað án dóms og laga fyrir skoðanir sem honum mislíkar. Til að mynda gagnrýni á stríðsrekstur Ísraels á Gasa getur kostað fólk vist í fangaklefa án dóms og laga.
„Þetta studdi Charlie Kirk með ráðum og dáð. Ástríða hans fyrir skoðana- og tjáningarfrelsi var því ekki beysin og segja má að skoðun Kirk og safnaðarbarna hans hafi verið eftirfarandi: Málfrelsi fyrir mig en ekki þig,“ segir Andri.
Segir hann að þessi upptalning réttlæti ekki fögnuð yfir dauða Kirk. En ekki megi gleyma að hann sjálfur réttlætti pólitískt ofbeldi. Til að mynda þegar ráðist var inn í þinghús Bandaríkjanna eða þegar ráðist var með hamri á eiginmann Nancy Pelosi fyrrverandi þingforseta.
„Gekk hann svo langt að segja að „föðurlandsvinur“ ætti að borga tryggingagjaldið fyrir árásarmanninn svo hann gæti gengið laus,“ bendir Andri á. „En í því ljósi er mikilvægt að fólk sýni lágmarks sómakennd og fagni ekki dauða Kirk, þótt það kunni að fyrirlíta skoðanir hans. Því við getum fordæmt viðhorf Charlie Kirk án þess að leggjast jafn lágt og hann gerði sjálfur í lifanda lífi.“