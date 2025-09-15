Vendingar í stóra skákborðsmálinu – Páli í Pólaris gert að greiða hálfa milljón í viðbót

Páll G. Jónsson, kenndur við heildsöluna Pólaris, reiddi ekki fram tryggingu fyrir málskostnaði til Landsréttar vegna sölu á eftirlíkingar taflborðs Bobby Fischer og var málinu því vísað frá Landsrétti. Þarf hann að greiða Bandaríkjamanninum Noah Siegel hálfa milljón krónur í málskostnað vegna þessa.
Málið á sér langan aðdraganda, allt til ársins 2012 þegar Bandaríkjamaðurinn keypti skákborð, tvö hliðarborð, sett af taflmönnum, skákklukku og áritað tréborð á 27 milljónir króna af Páli fyrir 189.980 bandaríkja dali eða um 23,2 milljónir króna.
Keypti Siegel borðið í þeirri trú að það hefði verið notað í stórmeistaraeinvígi Bobby Fischer og Boris Spasskí í Laugardalshöll árið 1972. Til eru þrjú skákborð sem notuð voru í einvíginu. Hins vegar kom í ljós að um eftirlíkingu var að ræða og hófust þá málaferli sem hafa verið í fréttum.
Féll loks dómur í Héraðsdómi Reykjaness í júní árið 2023 Páli í vil. Það er að ekki hefði verið sýnt fram á að hann hefði ekki verið í góðri trú þegar hann seldi skákborðið. Leit því út fyrir að Siegel myndi sitja uppi með rándýra eftirlíkingu.
En málinu var ekki lokið og tók fleiri snúninga í íslenska réttarkerfinu. Fór svo í mars mánuði á þessu ári að Siegel hafði betur í dómi í sama dómstóli. Var kaupsamningnum rift og fékk Siegel að skila skákborðinu og fá endurgreidda upphæðina sem hann borgaði fyrir. Þar að auki var Páli gert að greiða Bandaríkjamanninum 2,6 milljónir króna í málskostnað.
„Eins og rakið hefur verið vissi stefndi eða mátti vita að taflborð það er hann seldi stefnanda var ekki upprunaleg plata og ekki taflplatan sem skákir 7– 21 voru tefldar á. Á það minntist stefndi ekki er hann átti í samningaviðræðum við stefnanda,“ segir í niðurstöðu Héraðsdóms.
Vildi Páll áfrýja málinu til Landsréttar en Siegel krafðist tryggingar fyrir málskostnaði, það er upp á 1 milljón króna. Var það samþykkt með úrskurði þann 23. júní síðastliðinn.
Í niðurstöðu Landsréttar frá 12. september síðastliðnum kemur fram að þessi trygging hafi ekki verið greidd. Beri því að vísa málinu sjálfkrafa frá Landsrétti. Þar að auki er Páli gert að greiða Siegel 500 þúsund krónur í málskostnað.