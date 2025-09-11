Þrjár verslanir opna í nýrri verslunarmiðstöð í Reykjanesbæ

Nýr 10 þúsund fermetra verslunarkjarni við Fitjabraut 5 í Reykjanesbæ, sem hýsir verslanir Krónunnar, BYKO og Gæludýr.is, mun formlega opna dyr sínar á laugardag. Fyrsta skóflustungan að húsnæðinu fór fram fyrir um tveimur árum og sá fasteignafélagið Smáragarður ehf. um byggingu þess. Byggingin er vottuð samkvæmt BREEAM stöðlum sem samræmist framtíðarsýn fyrirtækjanna um sjálfbærni. Kemur þetta fram í fréttatilkynningu.
BYKO opnar 5.300 fermetra verslun í húsnæðinu og fer því í tvöfalt stærra verslunarrými en í fyrri verslun sinni á Víkurbraut. Vera BYKO á Suðurnesjum nær allt til ársins 1996 og er nýtt og stærra húsnæði liður í því að þjónusta heimili og atvinnulíf á Suðurnesjum enn betur en gert hefur verið fram til þessa.
Krónan opnaði eina af stærstu verslunum sínum við Fitjabraut nú á dögunum þar sem Suðurnesjamenn hafa nú þegar tekið afar vel á móti versluninni og nýrri staðsetningu. Nýja verslunin er þúsund fermetrum stærri en eldri verslun að Fitjum og býður hún upp á aukið vöruúrval, auk þess að gera Krónunni kleift að sinna aukinni eftirspurn eftir heimsendingarþjónustu á Suðurnesjum. Að auki er Tokyo Sushi með útibú innan verslunarinnar.
Gæludýr.is opnar sína fyrstu verslun í Reykjanesbæ sem er jafnframt sjötta og stærsta verslun keðjunnar þar sem gæludýraeigendur á Suðurnesjum geta gengið að fjölbreyttu úrvali af gæludýravörum fyrir hunda, ketti, fugla, fiska og nagdýr. Viðskiptavinum er velkomið að taka gæludýr sín með í verslunarferð þar sem gott rými er fyrir ferfætlinga innan verslunar.
Guðný Birna Guðmundsdóttir, forseti bæjarstjórnar Reykjanesbæjar fagnar því að nú sé uppbyggingu við Fitjabraut 5 lokið með formlegri opnun verslananna sem munu bæta þjónustu innan bæjarfélagsins til muna. Mikil uppbygging hafi átt sér stað á svæðinu til að taka enn betur á móti nýjum íbúum í Reykjanesbæ og sé mikilvægt að hægt sé að stóla á sterkar stoðir þegar kemur að þjónustu.
„Við í Reykjanesbæ bjóðum Krónuna, BYKO og Gæludýr.is velkomin við Fitjabraut í sínar stærstu verslanir og hlökkum til áframhaldandi samstarfs,“ segir Guðný Birna.