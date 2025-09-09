fbpx
Þriðjudagur 09.september 2025

Ríkissaksóknari ógildir ákvörðun lögreglunnar – Bjó við stanslausar hótanir og varð fyrir árás grímuklædds manns

Ágúst Borgþór Sverrisson
Þriðjudaginn 9. september 2025 10:30

Ríkissaksóknari hefur ógilt þá ákvörðun lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu að ákæra ekki mann sem var til rannsóknar vegna kæru um linnulausar hótanir í garð annars manns um margra mánaða skeið.

Kærandinn mátti þola stöðugar hótanir hins kærða um líkamsmeiðingar, líflát og kynferðislegt ofbeldi. Einnig sagðist hann hafa staðið að baki árás grímuklædds manns sem kærandinn varð fyrir. Stóð þetta yfir vor og sumar árið 2023.

Sá sem kærði greindi lögreglu frá því að sá kærði vild fá lyf hjá honum og ýmis verðmæti og hafi hótað honum í tengslum við það. Hafi hann fengið ítrekuð símtöl frá hinum kærða þar sem hann hótaði að senda á hann fólk til að ráðast á hann. Hann sagðist ítrekað vera fyrir utan heimili hans og olli þetta kærandanum ótta í daglegu lífi. Einnig fékk hann hótanir frá honum með skilaboðum í gegnum síma og samfélagsmiðla.

Kærandinn óttaðist að sá kærði, sem var gamall kunningi hans, myndi ráðast á hann en sá ætti rafvopn, kylfu og grímu.

Lagði kærandinn fram samskiptagögn þar sem komu fram ítrekuð ógnandi ummæli og hótanir um líkamlegt og kynferðislegt ofbeldi. Einnig lagði kærandinn fram hljóðupptökur með hótunum frá hinum kærða.

Mjög alvarlegar hótanir

Sönnunargögn lágu fyrir í málinu auk játningar hins kærða. Lögreglustjóri ákvað hins vegar að ákæra manninn ekki þar sem talið væri að honum yrði ekki gerð frekari refsing en vofði yfir honum vegna annarra brota, en í lögum um meðferð sakamála er heimild til að falla frá ákæru á þessum grunni. Með öðrum orðum þá yrði refsing hans ekki þyngri þó að þetta mál bættist við önnur brot sem maðurinn var ákærður fyrir.

Ríkissaksóknari er ekki sammála þessu mati lögreglustjóra og telur líklegt að maðurinn hefði fengið aukna refsingu ef hann hefði verið sakfelldur fyrir þessi brot. Er þar bent á að hótanirnar séu mjög alvarlegar og ítrekaðar. Telur ríkissaksóknari málið vera nægilegt eða líklegt til sakfellingar. Fellst hann ekki á þau sjónarmið lögreglustjóra að skilyrði til að falla frá saksókn séu fyrir hendi.

Ef því ákvörðun lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu um að falla frá saksókn í málinu felld úr gildi. Lagt er fyrir lögreglustjóra að gefa út ákæru í málinu.

Sá kærði þarf því að svara til saka og má búast við að vera dæmdur til refsingar fyrir linnulausar hótanir gegn manninum sem kærði málið til lögreglunnar.

 

 

 

 

