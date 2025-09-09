fbpx
Þriðjudagur 09.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Guðmundur Ingi: „Ekki svo að útlendingar fremji hlutfallslega fleiri alvarleg brot“

Ritstjórn DV
Þriðjudaginn 9. september 2025 15:30

Guðmundur Ingi Þóroddsson, formaður Afstöðu.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Guðmundur Ingi Þóroddsson, formaður Afstöðu, segir mikilvægt að byggja umræðuna um erlenda fanga á staðreyndum fremur en fordómum.

Þetta segir Guðmundur Ingi í pistli á vef Vísis þar sem hann vísar í nýjustu tölur dómsmálaráðuneytisins. Þær sýna að 57% allra fanga á Íslandi eru erlendir ríkisborgarar.

Bendir hann á að þetta hlutfall hafi tvöfaldast á fimm árum og sé nú orðið eitt það hæsta sem þekkist á Norðurlöndunum. Þá sé enn alvarlegra að um 75% þeirra sem sæta gæsluvarðhaldi eru útlendingar.

„Við hjá Afstöðu, höfum ítrekað bent á að þessi þróun er ekki tilviljun heldur afleiðing mismununar innan íslenska dómskerfisins. Það er ekki svo að útlendingar fremji hlutfallslega fleiri alvarleg brot heldur neitar íslenskt réttarkerfi þeim um aðgang að samfélagsþjónustu. Þar af leiðandi er stór hópur fanga, sem ekki er talinn hættulegur, vistaður í fangelsum í stað þess að fá að taka út dóm sinn með öðrum hætti,“ segir Guðmundur Ingi í pistli sínum.

Hann segir að þetta eigi sérstaklega við um konur sem handteknar eru fyrir innflutning vímuefna eða minni háttar hlutverk í skipulagðri brotastarfsemi. Segir hann að margar þeirra séu raun fórnarlömb mansals og ættu að njóta verndar og endurhæfingar í opnu úrræði. Þess í stað sitji þær í gæsluvarðhaldi eða fangelsi.

„Íslenskt samfélag verður að horfast í augu við að þessi mismunun brýtur gegn grundvallarreglunni um jafnræði gagnvart lögum. Þegar tveir einstaklingar fremja sambærilegt brot en annar tekur út dóm sinn með samfélagsþjónustu á meðan hinn er sendur í fangelsi vegna þjóðernis er um skýra mismunun að ræða. Þetta fyrirkomulag er jafnframt fjárhagslega óhagkvæmt fyrir ríkissjóð vegna þess að kostnaðurinn við að vista fanga í lokuðu fangelsi er margfalt hærri en að nýta mannúðlegri úrræði,“ segir hann.

Guðmundur Ingi segir að lausnin sé einföld og stöðva þurfi mismununina.

„Tryggjum að allir, óháð þjóðerni, hafi jafnt aðgengi að samfélagsþjónustu. Með því léttum við á fangelsiskerfinu, spörum fjármuni og sýnum að réttarríki Íslands byggist á jafnræði og mannréttindum. Réttarríki sem mismunar eftir þjóðerni er ekki raunverulegt réttarríki. Við skorum á dómsmálaráðherra að tryggja jafnræði allra gagnvart lögunum.“

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 55 mínútum
Guðmundur Ingi: „Ekki svo að útlendingar fremji hlutfallslega fleiri alvarleg brot“
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Halla óvenju hvöss í þingsetningarræðunni
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Flugstjóri telur skjöl varpa nýju ljósi á eitt mannskæðasta flugslys Íslandssögunnar – „Ótrúleg tilviljun“
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Segir Jóhann Pál ekki gæta hagsmuna íslenskunnar – „Tungumál kosta“
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Ísraelsmenn sprengja í Katar – Árásin harðlega fordæmd
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Glæpamaður sem lifði á kerfinu rekinn úr landi
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Ákært vegna hnífstunguárásar unglings við íþróttahús Gróttu
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Hótelverðið fjórfaldaðist á fjórum árum – „Þetta svakalega verðlag er erfitt fyrir Íslendinga líka“

Mest lesið

Eiginmaðurinn í Coldplay-skandalnum rýfur þögnina
Fjölskylda og vinir Britney Spears hafa áhyggjur – Allt í drasli og hundaskít
Segir Samfylkinguna á rangri braut – „Það kemur mér virkilega á óvart“
Lýsir erfiðum tuttugu dögum á vökudeildinni – „Því miður misstum við hana, litlu lungun hennar gáfust upp“
Magga Frikka fær að leggja fram bréf um meint framhjáhald Barböru

Nýlegt

Magga Frikka fær að leggja fram bréf um meint framhjáhald Barböru
„Ég komst að þeirri niðurstöðu eftir nokkurra ára rannsóknir að ákveðinn einstaklingur væri banamaður Geirfinns“
Vikan á Instagram – Ekki opinn fyrir skyndikynnum heldur bíður eftir alvöru ást
Sár og svekktur út í félag hjúkrunarfræðinga: „Þessi afstaða er ekki bara röng, hún er beinlínis hættuleg“
Stopp við Húrra í 2 mínútur kallaði á 10 þúsund króna glaðning í heimabanka
Ákært vegna hnífstunguárásar unglings við íþróttahús Gróttu
Deildin sé töluvert frábrugðin öðrum – „Lifir svolítið sínu eigin lífi“
Gunnar Egill staddur í París og heyrði heimamenn kvarta – „Ég hugsa að það taki aðeins meira á Ísland“
Hótelverðið fjórfaldaðist á fjórum árum – „Þetta svakalega verðlag er erfitt fyrir Íslendinga líka“
Allt að 200 Íslendingar í París í kvöld
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Öllum íbúum Gasaborgar skipað að hafa sig á brott án tafar
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum

Flugumferðarstjórar fá ekki lengur að horfa á fótbolta eftir alvarlegt atvik í fyrra

Flugumferðarstjórar fá ekki lengur að horfa á fótbolta eftir alvarlegt atvik í fyrra
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum
Segir Samfylkinguna á rangri braut – „Það kemur mér virkilega á óvart“
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum
Magga Frikka fær að leggja fram bréf um meint framhjáhald Barböru
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum

Braut rúðu í lögreglubíl með því að skalla hana

Braut rúðu í lögreglubíl með því að skalla hana
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum

Skiptum lokið hjá Blackbox Pizzeria – Smávegis fékkst upp í kröfur

Skiptum lokið hjá Blackbox Pizzeria – Smávegis fékkst upp í kröfur
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
TikTok myndböndin um ókeypis háskólanám á Íslandi eru bæði röng og rétt
Fréttir
Í gær

„Sjálfsvígshugsanir og -tilraunir eru ekki einkenni „geðsjúkdóms” heldur birtingarmynd þjáningar”

„Sjálfsvígshugsanir og -tilraunir eru ekki einkenni „geðsjúkdóms” heldur birtingarmynd þjáningar”
Fréttir
Í gær
Forngrip stolið frá Reiðhjólabændum – „Ekki hlaupið að því að hafa góðgerðarstarfsemi eins og Hjólasöfnun í friði“
Fréttir
Í gær
Mjög stórt fíkniefnamál þingfest í dag – 12 kíló af kókaíni
Fréttir
Í gær

Lögreglan á Vesturlandi með þjóðlega keppni í dag

Lögreglan á Vesturlandi með þjóðlega keppni í dag
Fréttir
Í gær

Situr uppi með 59 þúsund króna rukkanir vegna tveggja gjaldskyldra bílastæða – „Hvaða sturlun er komin í gang í þessum bílastæðamálum??“

Situr uppi með 59 þúsund króna rukkanir vegna tveggja gjaldskyldra bílastæða – „Hvaða sturlun er komin í gang í þessum bílastæðamálum??“
Fréttir
Í gær
„Ég komst að þeirri niðurstöðu eftir nokkurra ára rannsóknir að ákveðinn einstaklingur væri banamaður Geirfinns“
Fréttir
Í gær
Ríkisstjórnin ætlar að styrkja Úkraínu um meira en tvo milljarða á næsta ári
Fréttir
Í gær

Sár og svekktur út í félag hjúkrunarfræðinga: „Þessi afstaða er ekki bara röng, hún er beinlínis hættuleg“

Sár og svekktur út í félag hjúkrunarfræðinga: „Þessi afstaða er ekki bara röng, hún er beinlínis hættuleg“
Fréttir
Í gær
Minnst fimm látnir eftir hryðjuverkárás í Jerúsalem í morgun – Árásarmennirnir felldir
Fréttir
Í gær
Stopp við Húrra í 2 mínútur kallaði á 10 þúsund króna glaðning í heimabanka
Fréttir
Í gær
Mikil fjölgun umsókna rakin til myndbanda á samfélagsmiðlum
Fréttir
Í gær

Ungmenni grunuð um rán við verslunarmiðstöð

Ungmenni grunuð um rán við verslunarmiðstöð
Fréttir
Í gær

Þrettán ára drengur handtekinn vegna dauðsfalls tólf ára á leikvelli – „Allir hérna eru í losti“

Þrettán ára drengur handtekinn vegna dauðsfalls tólf ára á leikvelli – „Allir hérna eru í losti“
Fréttir
Í gær
Tímavélin: Poppers – Stórhættulegur æðavíkkari sem varð vinsælt partídóp í níunni
Fréttir
Í gær

Bjóða ferðamönnum að skrifa undir heit gegn hvala og lundaáti – „Markaðurinn myndi hrynja“

Bjóða ferðamönnum að skrifa undir heit gegn hvala og lundaáti – „Markaðurinn myndi hrynja“
Fréttir
Í gær
Albert er feitasti ísbjörn í heimi – Tvær ástæður fyrir þyngd hans
Fréttir
Í gær
Leó páfi tekur fimmtán ára dreng í dýrlingatölu – „Gerið líf ykkar að meistaraverki“
Fréttir
Í gær

Alvarlegt mótorhjólaslys á Fjallabaksleið

Alvarlegt mótorhjólaslys á Fjallabaksleið
Fréttir
Í gær

Drukkinn eldri borgari keyrði fram af bryggju – Sjáðu myndbandið

Drukkinn eldri borgari keyrði fram af bryggju – Sjáðu myndbandið
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Marmítið tekið af föðurnum á flugvellinum – Dóttirin marmítlaus á Íslandi
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Frekir ferðamenn fóru frá í fússi og fýlu – „En það er opið. Af hverju megum við ekki fara inn?“