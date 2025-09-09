fbpx
Þriðjudagur 09.september 2025

Flugumferðarstjórar fá ekki lengur að horfa á fótbolta eftir alvarlegt atvik í fyrra

Ritstjórn DV
Þriðjudaginn 9. september 2025 07:13

Breytingar hafa verið gerðar á starfsreglum hjá Isavia eftir að alvarlegt flugatvik kom upp á Reykjavíkurflugvelli þann 25. febrúar 2024.

Þá munaði litlu að tvær flugvélar rækjust saman í nágrenni flugvallarins en á sama tíma voru flugumferðarstjórar á vakt að fylgjast með úrslitaleik Liverpool og Chelsea í enska deildabikarnum.

Morgunblaðið greinir frá þessu í dag og vísar í svar innviðaráðherra við fyrirspurn Pawels Bartoszek, þingmanns Viðreisnar. Spurði Pawel hvort Isavia hefði sett verklagsreglur um notkun miðla í vinnurýmum flugleiðsögu í kjölfar atviksins.

Í svarinu kemur fram að Isavia hafi gefið út verklagsreglu í janúar á þessu ári sem kveður á um ábyrga notkun miðla í vinnurýmum flugleiðsögu.

„Verklagið, sem er hluti af rekstrarhandbók Isavia ANS, var samið í samráði við starfsmenn, trúnaðarmenn og öryggisnefnd fyrirtækisins með hliðsjón af atvikinu 25. febrúar 2024. Samkvæmt verklaginu er miðill skilgreindur sem raftæki þar sem efni sem ætlað er til afþreyingar er miðlað. Notkun slíkra miðla er óheimil í vinnustöð flugumferðarstjóra nema vaktstjórnandi veiti sérstaka undanþágu til notkunar. Þá er þátttaka í fundum úr vinnustöð óheimil samkvæmt verklaginu,“ segir í svarinu.

Pawel spurði einnig hvort ráðherra teldi að sjónvarpsáhorf flugumferðarstjóra fyrir umrætt atvik hefði verið í samræmi við þágildandi reglur. Í svarinu segir að engar skriflegar reglur hafi verið til hjá Isavia um notkun miðla í vinnurýmum fyrir flugleiðsöguþjónustu. Engu að síður telji Isavia að það ástand sem var til staða í flugturninum þegar umrætt atvik átti sér stað hafi ekki verið í samræmi við þágildandi reglur.

„Bendir stofnunin á að þrátt fyrir að ekki hafi verið til skriflegt verklag um notkun miðla hjá Isavia ANS á þessum tíma hafi verið skjalfest í handbók Isavia ANS (MANOPS) mikilvægi þess að tryggja að starfsfólk flugumferðarþjónustudeilda yrði ekki fyrir utanaðkomandi truflun við störf sín,“ segir meðal annars í svari ráðherra.

