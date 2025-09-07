Frekir ferðamenn fóru frá í fússi og fýlu – „En það er opið. Af hverju megum við ekki fara inn?“

Erlendum ferðamönnum finnst undarlegt að vera lokaðir úti frá Hallgrímskirkju á meðan þjónusta er í gangi. Ferðamaður lýsir því að aðrir ferðamenn hafi orðið vonsviknir og reiðir út af þessu og farið í þjósti.
„Við Hallgrímskirkju eru ferðamenn gáttaðir á að kirkjan sé lokuð… fyrir kirkjuþjónustu,“ segir ferðamaðurinn í færslu á samfélagsmiðlinum Reddit. Segir hann að í kringum 50 manns hafi gengið upp að skiltinu og farið burtu hneykslaðir og með þjósti þegar þeir sáu að það væri lokað.
Var hann hneykslaður á þessu og segist sjálfur skilja vel að kirkjan sé lokuð. Hann hafi heyrt setningar eins og:
„En það er opið. Af hverju megum við ekki fara inn?“ og „Kannski eru hliðardyr sem við getum komist inn um.“
Sjálfur segist hann bara hafa slakað á, fengið sér að borða í nágrenninu og beðið eftir því að þjónustunni lyki.
„Þetta var fallegur dagur svo við fórum í garðinn og tókum myndir. Þegar guðsþjónustan var búin höfðu ábyggilega um tvö hundruð manns farið í burtu í fýlu út af kirkjan var ekki opin,“ segir hann hneykslaður á tilætlunarseminni. „Að fólk geti verið svona óþolinmótt að það vill frekar strunsa burtu í fýlu en að bíða smá er ofar mínum skilningi.“