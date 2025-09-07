Deilt á nígerísku brúðina sem gifti sig á Íslandi – „Hann er eiginmaður þinn, yfirmaður þinn. Það þýðir ekkert að hringja í pabba lengur“

Nígeríska brúðurin sem gifti sig á Íslandi í sumar við pomp og prakt hefur verið gagnrýnd fyrir að breyta nafni sínu og taka upp nafn eiginmanns síns. Hún er dóttir milljarðamærings sem sagði að hún verði að hlíða eiginmanni sínum í einu og öllu.
Mikið var fjallað um stjörnubrúðkaupið á Íslandi í sumar þegar nígeríska leikkonan Temi Otedola, dóttir milljarðamæringsins Femi Otedola, gekk að eiga söngvarann Oluwastosin Ajibade, sem gengur undir listamannsnafninu Mr. Eazi. Athöfnin fór fram í Hallgrímskirkju og veislan í Kjósinni, þar sem reist var glerhýsi.
Engu var til sparað og glæsikerrur fluttar inn til landsins til að ferja gesti á milli staða. En Ísland var ekki eini staðurinn þar sem athöfnin fór fram. Parið hnýtti hnútinn einnig í Dúbai og Mónakó.
Eftir athöfnina tók Temi upp nafn eiginmanns síns og heitir nú Temi Ajibade. Þetta hefur vakið upp umræðu í heimalandinu um hvort rétt sé að brúður taki ávallt upp nafn eiginmanns síns. Hér sé um að ræða fræga leikkonu úr frægri fjölskyldu.
„Fyrir allar stúlkur sem eru að hugsa um að gifta ykkur, þá getið þið klárlega haldið nafninu ykkar eftir athöfnina, og ég tel að þið ættuð að gera það,“ sagði nígeríska kvenréttindakonan Rachelle á samfélagsmiðlum. „Ég hef verið gift í fjögur ár, hef flutt, eignast barn, átt sameiginlegan bankareikning, ferðast með barnið mitt og þetta er ekkert mál. Ekki láta neinn ljúga að ykkur.“
Aðrir hafa spurt hvort eðlilegra sé að bera nafn föður síns. Þá hafa enn aðrir sagt að nafnið skipti ekki öllu máli, ást, trúnaður og persónuleiki skipti mun meira máli. Heilt yfir er óhætt að segja að nafnabreyting Temi Otedola hafi vakið upp umræðu sjálfsmynd, menningu og til hvers sé ætlast til af nígerískum konum þegar þær gifta sig.
Þá hefur ræða Femi Otedola, föður brúðarinnar, í brúðkaupinu ekki lagst vel í alla í heimalandinu. En hann er meirihlutaeigandi í orkufyrirtækinu Geregu Power.
„Þú fannst frábæran gaur, mjög góðan gaur, blessaðan gaur. Hann kemur úr mjög góðri fjölskyldu. Eitt ráðlegg ég þér … Þú verður að láta undan geðþótta og geðshræringum eiginmanns þíns. Allt í lagi? Hann er eiginmaður þinn, yfirmaður þinn. Það þýðir ekkert að hringja í pabba lengur,“ sagði Femi eins og greint er frá í miðlinum Naija News.
Hefur fólk skipst í fylkingar yfir þessum orðum. Það er sumir segja að þau lýsi virðingu fyrir nígerískum hefðum og ást til brúðhjónanna en aðrir að þau lýsi afturhaldssemi og þetta sé innflutt hefð.
„Að breyta nafninu eftir giftingu er vestræn menning, ekki afrísk,“ sagði einn netverji í umræðum um málið en benti á að málið væri tvíeggja. „Í Nígeríu er það ekki lagaleg skylda að breyta nafninu. Temi Otedola ákvað að breyta hennar nafni, það var hennar ákvörðun. Virðum ákvarðanir kvenna, ráðumst ekki á þær.“