Rússar óttast nýja drónaárás – Færa herflugvélar og gera byrgi

Eftir hina bíræfnu drónaárás Úkraínumanna á nokkra rússneska herflugvelli fyrir nokkrum víkum, þar sem þeim tókst að skemma og eyðileggja 41 herflugvél, hafa Rússar miklar áhyggjur af að eitthvað álíka geti gerst aftur. Af þeim sökum hefur rússneski flugherinn gripið til margvíslegra ráðstafana.

Það var úkraínska leyniþjónustan SBU sem stóð að baki drónaárásinni, sem gekk undir dulnefninu „Köngulóarvefur“. Hún var 18 mánuði í undirbúningi og heppnaðist mjög vel. Svo vel að hernaðarsérfræðingar víða um heim segja hana hafa verið snilldarlega og hugsanlega eina bestu hernaðargerðina síðan í síðari heimsstyrjöldinni.

Nú bendir margt til að árangurinn sé ekki bara að hafa eyðilagt og skemmt rússneskar herflugvélar, en talið er að þriðjungur taktískra sprengjuflugvéla Rússa hafi orðið eldi að bráð.

Nýjar gervihnattarmyndir sýna að rússneski flugherinn óttast fleiri árásir af þessu tagi og er byrjaður að reisa steypt flugskýli fyrir sprengjuflugvélar sínar og flytja vélar til flugvalla sem taldir eru öruggir.

OSINT-greinandinn Def Mon deildi gervihnattarmyndum á X. Þær sýna að sögn að Rússar eru að byggja flugskýli á Engels-2 herflugvellinum í Saratov-héraðinu. Þessi flugvöllur hefur gegnt lykilhlutverki í árásum rússneska flughersins á Úkraínu.

The New Voice of Ukraine segir að í fyrsta skipti í mörg ár sé ekki ein einasta rússnesk sprengjuflugvél á Engels-2 flugvellinum.

Annar OSINT-greinandi, MT Anderson, birti gervihnattarmyndir á X sem sýna að sögn að allar Tupolev-95 sprengjuflugvélar Rússa hafi verið fluttar frá Olenja-herstöðinni.

Þrátt fyrir að stærsti hluti rússneska flugflotans sé enn heill, þá sýndi árás Úkraínumanna að Rússar eru ekki öruggir í eigin landi.