Vladímír Pútín hefur hvað eftir annað haldið fast í kröfu sína um að austur héröð Úkraínu, Donetsk, Luhansk, Zaporizjzja og Kherson verði hluti af Rússlandi. Rússar hafa nú þegar hluta af þessum héröðum á sínu valdi en þeim hefur ekki tekist að ná fullum yfirráðum yfir þeim.

Samkvæmt því sem bandaríska hugveitan Institute for the Study of War segir í stöðuuppfærslu um gang stríðsins, þá vilja Pútín og nánustu samstarfsmenn hans ganga enn lengra en þetta.

Hugveitan segir að Kremlverjar haldi fast í fyrirætlanir sínar um að ná umtalsverðu landsvæði á sitt vald í austur- og suðurhluta Úkraínu en að í innsta hring Pútíns hafi fólk hvatt til þess að Rússar sölsi nær alla Úkraínu undir sig.