Auður biðlar til Ölmu Möller og spyr: Hvar er lækningin?

Auður Guðjónsdóttir, skurðhjúkrunarfræðingur og stjórnarformaður Mænuskaðastofnunar Íslands, hefur áratugum saman fylgst með því með fremsta megni hvað gert hefur verið á alþjóðavísindasviði mænuskaðans.

Í aðsendri grein í Morgunblaðinu, undir yfirskriftinni Hvar er lækningin? furðar hún sig á því hvað meðferð við mænuskaða hefur tekið litlum framförum síðustu áratugina.

Dóttir hennar lamaðist

„Eins og ýms­ir vita lenti dótt­ir mín, þá 16 ára göm­ul, í al­var­legu bíl­slysi, hlaut fjölá­verka og lamaðist frá mitti. Þessi elsku­lega dótt­ir mín kvaddi í janú­ar sl. eft­ir að hafa verið lömuð í 35 ár. Í þessa ára­tugi fylgd­ist ég með af fremsta megni hvað gert var á alþjóðavís­inda­sviði mænuskaðans og veit að tauga­vís­inda­menn um all­an heim rann­saka tauga­kerfið mikið bæði fyrr og nú. Þrátt fyr­ir það hef­ur meðferð við mænuskaða ekki breyst frá því að dótt­ir mín lamaðist. Þá var meðferð þeirra sem hlutu um­tals­verðan mænuskaða end­ur­hæf­ing til sjálfs­bjarg­ar í hjóla­stól. Svo er enn 35 árum síðar,“ segir hún í grein sinni.

Varpar hún fram þeirri spurningu hvernig á því standi að ekki hefur verið mótuð lækningastefna fyrir þá sem lamast vegna skaða á mænu þrátt fyrir allar rannsóknirnar.

„Svar mitt er að alþjóðatauga­vís­inda­svið vanti hlut­laust for­ystu­afl sem gengst í að láta grandskoða þá grunn­vís­indaþekk­ingu í tauga­kerf­inu sem nú þegar er fyr­ir hendi með til­liti til sam­nýt­ing­ar. Þetta hlut­lausa for­ystu­afl ætti að vera Alþjóðaheil­brigðismála­stofn­un­in WHO sem gæti nýtt til verks­ins hið geysi­lega vel menntaða unga vís­inda­fólk í líf-, lækna- og tölvu­vís­ind­um sem ver­öld­in hef­ur nú yfir að ráða. Mála­lok­in yrðu stór­stíg­ar fram­far­ir í meðferð/​lækn­ingu á sköðum og sjúk­dóm­um í tauga­kerf­inu, m.a. mænuskaða,“ segir Auður.

Íslendinga að fylgja málinu eftir

Hún segir að eftir mikla vinnu hafi við Íslendingar komið orðum eins og „önn­ur mein í tauga­kerf­inu“, „lækn­ing“, „mænuskaði“ og „lækn­ing á fleiri mein­um í tauga­kerf­inu“ inn í aðgerðaáætl­un WHO um tauga­kerfið 2022-2031.

„Það þótti mik­ill ár­ang­ur enda bæði ut­an­rík­is- og heil­brigðisráðherra bún­ir að eiga fundi með Tetros Ghebreyesus fram­kvæmda­stjóra WHO vegna þessa og Mænuskaðastofn­un senda nokk­ur bréf til WHO stíluð á fram­kvæmda­stjór­ann. En ekki er nóg að koma orðum á blað. Þeim verður að fylgja eft­ir með verk­um. Á dög­un­um sendi því Mænuskaðastofn­un enn eitt bréfið stílað á Ghebreyesus þar sem þess var farið á leit að WHO tæki að sér það for­ystu­hlut­verk í þágu tauga­kerf­is­ins sem rætt er hér ofar.“

Auður bendir svo á í lok greinar sinnar að í maí verði hið árlega alþjóðaheilbrigðisþing haldið í Genf. Þar verði fulltrúar íslenskra heilbrigðisyfirvalda væntanlega. Biðla hún til Ölmu D. Möller heilbrigðisráðherra um að fylgja málinu eftir.

„Nú bið ég nýja heil­brigðisráðherr­ann okk­ar og hans ágæta fólk að leita eft­ir því við Ghebreyesus að hann skoði of­an­greinda til­lögu Mænuskaðastofn­un­ar með opn­um huga. Það vor­um við Íslend­ing­ar sem kom­um orðunum um tauga­kerfið á blað hjá WHO og það er okk­ar mál að sjá til þess að þeim verði fylgt eft­ir með verk­um.“