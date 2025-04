Rússneskar hersveitir eru að sögn reiðubúnar til að herða árásir sínar víða á vígstöðvunum í vor og sumar. Verður þetta gert til að reyna að hafa áhrif á yfirstandandi viðræður um vopnahlé og frið.

Þetta er mat bandarísku hugveitunnar Institute for the Study of War. Var þetta sett fram í daglegri stöðugreiningu hugveitunnar, um gang stríðsins, á laugardaginn.

Hugveitan segir að Rússar noti nú meira af langdrægum drónum en áður en á síðustu árum hafa þeir gert fleiri árásir með drónum á Úkraínu en venjulega.