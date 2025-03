Segir ítrekaða hegðun Wolt-sendla á bílastæði við Fellsmúla valda ótta og óöryggi

Starfsmaður fyrirtækis í Fellsmúla í Reykjavík vekur athygli á alvarlegu ástandi sem skapast hefur á bílastæði í götunni vegna hegðunar sendla sem starfa fyrir fyrirtækið Wolt. Segir starfsmaðurinn ástandið, sem er ítrekað, valda starfsfólki og viðskiptavinum fyrirtækja á svæðinu valda miklum óþægindum og ótta meðal fólks. Upplýsingafulltrúi Wolt harmar málið.

„Ég vil vekja athygli á alvarlegu ástandi sem hefur skapast við Fellsmúla vegna hegðunar Wolt-sendlara. Á hverjum degi safnast þar saman hópar af sendlum sem valda miklum óþægindum og ótta meðal fólks sem vinnur á svæðinu. Þeir keyra í sífellu á miklum hraða í hringi um bílastæðið og „spóla“, setja rusl og matarumbúðir út um allt og öskra ógnandi orð að vegfarendum og starfsfólki. Einnig leggja þeir alltaf í bláu stæðin sem er ætlað fötluðum og hafa starfsmenn í húsinu þurft að fara út og biðja þá um að færa sig um miðjan dag. Því miður hafa einnig átt sér stað rifrildi og slagsmál fyrir utan svæðið, sérstaklega á kvöldin.“

Starfsmaðurinn vill ekki láta nafns síns getið af ótta við mennina. Segir hann að ekki sé um að ræða einangrað tilvik heldur ítrekuð dagleg atvik.

„Þetta hefur skapað mikla vanlíðan og óöryggi hjá þeim sem þurfa að mæta daglega til vinnu,“ segir starfsmaðurinn. Segir hann að þrátt fyrir að kvartað hafi verið til Wolt vegna málsins hafi fyrirtækið ekki brugðist við og „virðist ekki ætla að axla neina ábyrgð á hegðun sendlanna sem starfa í nafni fyrirtækisins.“

Á meðfylgjandi mynd má sjá einn af sendlunum draga niður um sig buxurnar og bera rassinn framan í starfsmenn í Fellsmúla. Segir starfsmaðurinn að þessa hegðun hafi sendlarnir sýnt af sér margoft.

Harmar málið og bendir einstaklingum á að tilkynna alla slíka hegðun til lögreglu

DV sendi skriflega fyrirspurn til upplýsingafulltrúa Wolt, Christian Kamhaug, sem svaraði skriflega á ensku.



„Takk fyrir að hafa samband.

Ég hef ekki allar upplýsingar í þessu máli, en vil taka fram að þetta er ekki háttsemi sem sendlar okkar eiga að sýna. Fyrir hönd Wolt vil ég biðja afsökunar á þessu.

Allir sendlar okkar eiga að fylgja reglum og lögum. Ef almenningur verður var við ólöglega hegðun eða umferðarlagabrot, hvetjum við fólk til að tilkynna það til lögreglu. Slík brot geta falið í sér samningsbrot sem getur leitt til þess að samningi sendilsins við Wolt verði rift. Sá aðili mun þá ekki lengur hafa leyfi til að sinna heimsendingum fyrir Wolt.

Sú hegðun sem þú lýsir er algjörlega óásættanleg og við munum sjálfsagt taka þetta alvarlega og grípa til viðeigandi aðgerða gagnvart þeim sendlum sem um ræðir. Hins vegar þurfum við frekari upplýsingar um tíma og stað atvika til að geta rannsakað málið nánar. Ef þú gætir sent myndina áfram væri það einnig gagnlegt fyrir rannsókn okkar á málinu.

Ég hef haft samband við samstarfsfólk mitt í þjónustuverinu til að fá upplýsingar um hvernig fyrri tilkynningum hefur verið sinnt. Þar sem nú er helgi gæti það tekið smá tíma.“