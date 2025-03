Opinber X-síða Hvíta hússins hneykslar – „Við munum finna ykkur – og við munum drepa ykkur“

Ekkert lát virðist vera á því að pinber X-síða Hvíta Hússins valdi hneykslun og í hverri viku bætast furðulegar færslur við.

Í vikunni tísti Hvíta húsið til að mynda óskýru 13 sekúndna myndbandi frá sprengjuárás í Sómalíu þar sem fullyrt var að hryðjuverkamenn hefðu verið felldir. Með myndbandinu fylgdu skilaboðin: „Við munum finna ykkur – og við munum drepa ykkur“, sem hljómar eins og frasi úr fjöldaframleiddri Hollywood-mynd.

Simply put: WE WILL FIND YOU—AND WE WILL KILL YOU. https://t.co/RzlUVlF7Yc

— The White House (@WhiteHouse) March 26, 2025