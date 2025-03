Rússar þurfa að berjast í 83 ár til viðbótar til að ná allri Úkraínu

Rússneski herinn verður að berjast í minnst 83 ár til viðbótar í Úkraínu til að ná að leggja allt landið undir sig en hann hefur nú um 20% þess á sínu valdi.

Þetta er mat bandarísku hugveitunnar Institute for the Study of War sem segir að Rússar virðist berjast í Úkraínu með því hugarfari að stríðið muni standa yfir að eilífu og að ekki þurfi að leggja mikið land undir sig í einni sókn.

Sky News skýrir frá þessu og segir að hugveitan telji að Rússar muni fyrst hafa náð allri Úkraínu á sitt vald árið 2108 og er þá miðað við núverandi sóknarhraða þeirra og gríðarlegt mannfall.

Í skýrslu hugveitunnar segir að Pútín hafi byggt upp frásögn af sigri í stríðinu en hún byggist á því að Rússar geti haldið lengur út en Úkraínumenn og Vesturlönd og haldið áfram að sækja fram þar til sigur vinnst.